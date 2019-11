Marcelo: "Cristiano está a gran nivel desde hace tiempo, merece el Balón de Oro"

Marcelo está muy contento con tener la oportunidad de volver a disfrutar de minutos tras haberse recuperado por completo de su lesión. La pasada temporada, con José Mourinho en el banquillo, el lateral brasileño no pasaba por su mejor momento, pero con la llegada de Ancelotti las cosas cambiaron y Marcelo vuelve a sonreir: “Estoy bien. Me he recuperado de la lesión y tengo más confianza. Siempre la he tenido, independientemente del entrenador, pero la temporada pasada estuve mucho tiempo fuera y ahora estoy con más confianza que entonces sólo por no tener esa lesión”.

"Queremos marcar el mayor número de goles posible"

El brasileño fue el encargado de hacerle compañía a Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de mañana, en el que los blancos se volverán a ver las caras con el Galatasaray, choque en el que podrían dejar finiquitada el pase a la próxima ronda de la Champions League: “Nuestro objetivo es clasificarnos lo antes posible. Queremos hacerlo ya, estar menos preocupados y centrarnos en la Liga. Es buenísimo ver que el equipo está mejor que al comienzo de la temporada. Ofensivamente estamos muy bien y defensivamente hemos mejorado. Queremos marcar el mayor número de goles posible”, comentó el lateral.

El otro carilero, en su caso por el perfil diestro, que podría ser titular mañana es Carvajal, jugador con el cual Marcelo afirma entenderse perfectamente: “Podemos jugar juntos. Es un gran lateral y una gran promesa. Es joven e inteligente. Siempre hablo con él e intento ayudarle en lo que puedo”.

En cuanto al posible cambio de esquema, el lateral brasileño del Real Madrid afirma no ser algo que preocupe a la plantilla ya que es el entrenador el que dispone, mientras los jugadores acatan e intentan dar lo mejor de si: “Cuando juego yo siempre estoy cómodo. No hay problemas de sistema. Tenemos una plantilla con mucha calidad y podemos cambiar de sistema. El entrenador es el que manda. Entrenamos y hacemos lo que él nos pide. Todos queremos jugar”.

"Quiero que el Balón de Oro lo gane Cristiano Ronaldo"

No podía faltar la pregunta del millón hoy en día, el Balón de Oro: “Quiero que lo gane Cristiano Ronaldo. Es muy bonito que mañana la gente se ponga sus caretas porque le demuestran mucho cariño. Merece ganarlo porque está a un gran nivel desde hace tiempo y trabaja mucho”. Pero el tema no acabó ahí ya que un periodista le preguntó por la polémica suscitada el año pasado a raíz de supuestas declaraciones del lateral en las que afirmó tener dudas entre dos de sus compañeros a la hora de elegir cuál era merecedor del galardón. Dicha pregunta hizo que Marcelo, el hombre de la eterna sonrisa, se enfadará: “Cuando estaba concentrado con la selección brasileña un periodista me preguntó si Iker merecía el Balón de Oro y le dije que sí. Se creó entonces un lío increíble por parte de los periodistas con Cristiano Ronaldo, pero nuestra relación es muy buena”, explicó.

Preguntado por la elección de Diego Costa que decidió enfundarse la roja y no al canarinha, Marcelo no quiso dar pie a otra polémica y simplemente contestó que no tiene nada que opinar ya que es una decisión de Costa con la que él no tiene nada que ver.

Por último, en referencia a los equipos que considera como candidatos a ganar la Champions, Marcelo expresó: “No te puedo decir un rival en concreto. Hay muchos y muy buenos equipos, pero a todos les tenemos respeto”.