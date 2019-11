Entrevista Dani Cancela: "En Hong Kong me he encontrado gente con camisetas de Valerón y Riki"

Jugó en el Deportivo B en época de Champions y lo tuvo realmente complicado para poderse hacer un hueco en el primer equipo donde en aquella época no había opciones para poder dar el salto. Lateral izquierdo de calidad y con marcado carácter ofensivo tuvo que salir del Deportivo y tras su paso por el Lugo acabó en el lejano oriente. Está disfrutando del fútbol, de la vida, de la familia y sufre y disfruta con su Deportivo desde la distancia.

PASADO BLANQUIAZUL

Pregunta.¿Cómo se enfocaba para un canterano su estancia en el Deportivo sabiendo de las dificultades para poder jugar en el primer equipo?

Respuesta. El primer equipo en mi época, sobre todo cuando llegué al Fabril era casi inalcanzable. Nadie subía. En mi caso en aquel momento el lateral titular del primer equipo era Romero, que era también el lateral de la selección, y de suplente estaba Capdevila. Y pasaba mas o menos lo mismo en cada puesto. Era muy difícil competir contra tanto talento.

P.¿Pensó alguna vez que en el Deportivo podrían jugar como se ha hecho ya esta temporada hasta 6 o 7 titulares provenientes de la cantera?

R. Pues era difícil de creer, eso es cierto. Pero es que aquel Depor peleaba por todo en España y en Europa. No era el de ahora. No cabe duda que para todos los coruñeses ver que en el equipo de su ciudad hay tanta gente de casa es un orgullo, y pienso que esa es una de las razones principales por las que la afición sigue ahí al pie del cañón, tan identificada con el equipo a pesar de todo lo que está pasando en el club.

P.¿Cómo consideraría ahora que lleva tanto tiempo fuera y ha visto otros equipos el trabajo de cantera en el Deportivo mientras perteneció al club?

R.El trabajo era bueno, sobre todo desde que nos mudamos a Abegondo. Antes era un poco locura en tema de campos de entrenamiento y esas cosas. Había días que había que saltar la valla de algún campo para poder entrenar. La diferencia es que se hacía el trabajo pensando poco en el primer equipo. Era como si las categorías inferiores acabasen en el Fabril. Después, con Abegondo y con el inicio de los problemas económicos eso cambió, sobre todo coincidiendo con la llegada de Caparrós.

P.Abegondo comienza a dar sus frutos ahora, ¿pudo haberlo hecho antes con más confianza en los jóvenes o había un gran salto y buena plantilla?

R.No es sencillo encontrar jugadores de primer nivel para un Depor de Champions League, eso es obvio. Y crear un modelo de cantera lleva tiempo. Nosotros entramos en juveniles porque no había ni cadetes ni infantiles. Instaurar todos esos equipos, que empezasen de cero y diesen frutos no es sencillo. Ahora ya desde hace unos años van llegando jugadores que desde alevines o infantiles están en el Deportivo. Ese es el camino. Y ahora el salto es menor, y hay que aprovecharlo.

P.¿Con qué se queda de su paso por el Depor?

R. Con mi debut en el Estadio de la Luz de Lisboa ante Jardel, Quaresma o Cristiano Ronaldo. Y con la ultima liga que hicimos con el Fabril de 93 puntos, quedando campeones de Tercera por primera vez en la historia. Lástima que no se ascendiese.

P.¿Entabló amistad con algún miembro de la primera plantilla?

R. Aun tengo relación con Sergio o Capdevila. Me ayudaban mucho cuando subía con el primer equipo. Y con Dani Mallo.

P.Pita, Xisco, Iago, Álex, Iván Carril, Rubén Rivera… ¿Buen equipo no?

R.Y Piscu, Chapi, Senel.... La verdad que un muy buen equipo, aunque supongo que todos pensamos eso de nuestra época. Tendemos a creer que el pasado siempre es mejor, pero lo cierto es que después han salido también grandes jugadores. Juan Dominguez por ejemplo, o Luis. Lo llevo viendo varios años, tanto en el filial como en el juvenil y siempre me encantó. Me alegro de que las cosas le estén empezando a ir bien.

P.¿Cuánto hace que no viene a Riazor?

R. Pues la verdad es que ya hace mucho tiempo. Iba a ir el ultimo partido de liga del año pasado contra la Real, pero tenemos un bebé que tenía 9 meses y pensamos que sería demasiado follón para él. Por lo demás, solo pasamos el mes de junio en Coruña así que no llegamos muy a tiempo para nada.

Su etapa en el C.D.Lugo

P.¿Se vislumbraba en sus dos años en tierras lucenses un proyecto como el que se está formando en la actualidad, que ya es una realidad?

R. A nivel de directiva si, el Lugo ya era un ejemplo de gestión. A nivel deportivo, en mi primer año no, pero ya en el segundo con la llegada de Setién el equipo dio un salto grande en todos los aspectos.

P.Jugó con Aira, el actual técnico del Racing de Ferrol. ¿Tenía madera ya de entrenador por aquel entonces?

R. Buff, sí. Era entrenador en el vestuario, en el campo, en el coche... Tenía las ideas muy claras. La temporada pasada cuando nació mi hijo estuve entrenando con ellos una semana y vi que también era mas que capaz de transmitir sus conceptos y hacerlos funcionar.

P.¿Considera que sin la llegada de Quique Setién el Lugo no hubiese logrado estar en la situación actual?

R. Eso nunca se sabe, pero lo que es cierto es que Lugo y Quique se adaptaron a la perfección el uno al otro. La forma de jugar y de ver las cosas es una identidad que Setién trajo al Lugo y que no existía antes.

P.¿Por qué se marchó del Lugo?

R. Porque no me renovaron. Allí estábamos a gusto, tanto en el club como en la ciudad. Mi mujer es de Vilalba así que estábamos como en casa. Pero la verdad es que echando la vista atrás no pudo resultar mejor la marcha.

P.¿Recuerda su único gol frente a la Cultural Leonesa?

R. jajaja, claro. Como para olvidar los goles que marco si marco uno cada cuatro años... Fue en el último minuto y nos sirvió para empatar un partido que merecimos haber ganado de largo.

Su etapa en Hong Kong

P.¿Como surge este destino?

R.Nosotros una vez que no seguía en Lugo teníamos claro que queríamos salir de España para vivir cosas distintas al margen del fútbol. Estuve un tiempo en Suecia probando y al volver un agente me llamó con la opción del Kitchee. Fui a Barcelona a reunirme con el entrenador, nos pareció todo bien y decidimos aceptar.

P.¿Acabó en el Kitchee “por culpa” del Chino Losada con el que coincidió en Lugo?

R.No, lo cierto es que yo ya había firmado cuando el entrenador me llamó preguntando por el Chino, con el que había coincidido dos años en Lugo. Pero llegamos por cauces completamente distintos, y nos encontramos aquí casi sin saber el uno del otro.

P.¿Tuvo muchas dudas para dar el salto?

R.No, ninguna. Cuando le dije a mi mujer que qué le parecía irnos a Hong Kong ella lo único que dijo es ¿cuando? Tener todo su apoyo (ella incluso estaba mas loca por salir que yo) fue fundamental para que la decisión fuese tan sencilla.

P.Con esta experiencia ¿se ha cumplido el sueño de su infancia cuando quería ser futbolista o le queda la espina clavada de no haber triunfado en España?

R.Nunca tuve ese sueño como tal, pero puedo decir que he hecho mucho mucho mas en el fútbol de lo que pensaba cuando tenia 16-17 años. Claro que me gustaría haber jugado en Primera en España, pero aquí he vivido cosas que jamás podría haber vivido si nos hubiésemos quedado.

P.¿Cuáles son los mejores momentos desde que está allí?

R.El mejor sin duda lo viví en Coruña cuando nació mi hijo. Y en el fútbol, ganar la primera liga fue fantástico, y jugar contra Chelsea o Arsenal espectacular, sobre todo contra el Arsenal porque el Chelsea nos metió 4...

P.¿Y ese gol frente al Arsenal? ¿Se llevó algún recuerdo?

R.Pues una de esas cosas que no pasan nunca. Es el único gol que marque desde que estoy aquí, y lo hice con la derecha y delante de 40000 personas. Lo único malo es que mi mujer estaba en España a punto de dar a luz y no pudo verlo.Ese día me quedé con la camiseta de Walcott

P.¿Hasta cuando quiere jugar al fútbol?

R.No lo sé, espero jugar dos o tres años mas por lo menos, mientras tratramos de encauzar nuestra vida en otros ámbitos. El fútbol aquí es un buen colchón para que el cambio no sea tan brusco

P.Losada forma parte del staff técnico..¿quiere usted también continuar ligado al club o tiene algo en mente ajeno al fútbol?

R.No me gusta la idea de entrenar, y tampoco tenemos claro que queramos vivir aquí cuando nuestro hijo crezca, así que la idea no es esa, pero nunca se sabe. Mi pasión y para lo que estudié es el periodismo, y eso es lo que me gustaría hacer en un futuro si tengo la oportunidad.

P.¿Puede seguir el futbol español por televisión? ¿ Le interesa?

R.Sí, claro que me interesa, y lo sigo bastante, aunque es a horas horribles de madrugada, porque aquí son 7 horas mas. Este año tengo suerte que el Depor juega casi todos los domingos a las 12 y lo podemos ver.

P.¿Cómo ha vivido desde la distancia los descensos del depor y su situación actual?

R.Pues con mucha tristeza, sobre todo el día del Valencia. Mi mujer y yo nos levantamos a las 4 para verlo y a las 6 estabamos como dos tontos con los ojos llenos de lagrimas y diciendo ¿ahora que hacemos?. Lo peor, de todos modos, es todo lo que esta pasando a nivel institucional.

P.¿Ha llegado por esas tierras la historia del Super Depor? Pues un día me encontré con uno que llevaba la camiseta de Valeron y otro con la de Riki, pero no se si sabrán mucho del Depor. Son mas de Premier.

P.Sabemos que se encuentra con su mujer y el niño, pero ¿Cómo se lleva la ausencia del resto de la familia?

R.Bueno, como dice, mi mujer y mi hijo están aquí, así que mi familia con mayúsculas esta conmigo. Es cierto que a veces echas de menos, sobre todo ahora con el peque para que vea y conozca a sus abuelos, pero el skype ayuda mucho.

Su opinión del Depor 2013-14

P.¿Ha podido ver algún partido del Depor?

R.Si, unos cuantos, me encanta que sea el del Plus por el horario.

P.¿Mantiene relación con Alex o Pita, actuales medios titulares de las dos plantillas?

R.Con Pita un poco mas, coincidimos a veces en verano en Oza. Con Alex hace mucho que no hablo.

P.¿Cuál cree que puede ser el resultado?

R.Pues supongo que habrá pocos goles, si el Depor consigue imponer su estilo. A balón parado son muy buenos y el Lugo no tanto, ya se vio esta semana con el Sporting. Así que ahí puede estar la clave

P.¿Qué opina de Fernando Vázquez?

R.Pues que hizo milagros la temporada pasada y los esta haciendo esta. No se puede pedir mas.

P.Para usted, ¿Quién es el jugador más importante en ambos conjuntos?

R.En el Lugo la pareja Pita- Seoane. Pita es un pecado que no esté en el Depor, igual que Iván Pérez. En el Depor, Culio es determinante a balón parado, que es la mejor arma que tiene este Depor.