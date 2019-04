Poli Rincón: "Hay algunos en el Betis que se alegran de que no gane"

Hace unos días hablábamos con Poli Rincón sobre el derbi sevillano. En esta ocasión, hemos querido analizar, de la forma más breve posible, la situación del club verdiblanco. Que institucionalmente el Real Betis es un caos, es cada vez más sabido. La organización y la estructura de la entidad de La Palmera no para de sufrir cambios que cada vez tienen más descolocados a sus seguidores. Los mensajes que se transmiten desde la alta esfera del club, en ocasiones, dejan mucho que desear. De todo esto y más, hablamos en profundidad con el actual comentarista de la Cadena Cope.

PREGUNTA - ¿Qué opina de la planificación de la temporada del Betis?

RESPUESTA - Creo que ha habido una muy mala planificación. Creo que este equipo, por desgracia para él, se maneja muy mal y me está recordando a ciertas cosas a cuando estaba Lopera. Me parece que esto es un cortijo, que lo manejan dos o tres y ahí es muy complicado. La cantera va mal, hay un desbarajuste tremendo, y a nivel institucional, igual. Si no fuera por Pepe Mel, que creo que es el artífice de que podamos estar en Primera y todo lo que ha hecho para darle estabilidad al equipo, habría que ver dónde estaba el Betis. En la plantilla hay falta de calidad, eso se ve. A día de hoy no sé quién es ni sé cómo está compuesta la secretaría técnica ni quién es el responsable de la misma. Me parece que en la parte institucional del club y la gestión deportiva, son un auténtico desastre.

P: Todo ello está relacionado con la gestión del equipo...

R: Este año se han ido 12 futbolistas y eso lo que te indica es la gestión de un equipo. Además, la gestión también se mide por los resultados, que por desgracia son los que mandan. Entonces si resulta que de la plantilla del año pasado quitas 12 futbolistas y traes a otros 12 y encima la mitad los tienes lesionados y la otra mitad son los que son, pues es complicado que las cosas vayan bien. Pero que quede claro que los jugadores son los que ha traído la secretaria técnica, que los futbolistas no han venido solos, los ha atraído un responsable. Pero como a este nadie les pide responsabilidades, pues nadie sabe qué pasa.

P: ¿Qué opina de que Vlada Stosic, el director deportivo, el último día del cierre del mercado estuviera de vacaciones?

R: En el último partido en casa había una pancarta que ponía: "Pepe Mel sí, directiva no". Yo creo que a la gente no la engañas, que lo puedes hacer un momento, pero que la gestión del club es mala, nula, nefasta, eso está clarísimo. Es que peor no puede ser, y el mayor ejemplo es lo de Vlada Stosic.

P: ¿Quién debe salir a dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo?

R: Hay una persona que ha puesto ahí a esa dirección deportiva, pero nadie sabe quién es. Ese responsable es el que tiene que dar la cara y salir. Cuando entraron los ultras en el entrenamiento, no ví al responsable de relaciones institucionales del Betis defender a los jugadores, al club, al equipo, al entrenador y salir a dar expiraciones. Lo que tenía que haber hecho era emitir un comunicado, primero verbal, dando la cara, y no uno a los cuatro días y por escrito. Vuelvo a repetir que me imagino ya que la gente empezará a pensar cómo es la gestión que se está haciendo en el Betis. Y a mí lo que me asusta y me da miedo es que la gestión me está recordando a la de la época de Lopera, gente que está haciendo lo que hacía él.

P: ¿Cree que Pepe Mel va por un lado y el resto del club por otro?

R: A Pepe Mel lo quieren echar desde hace muchísimo tiempo y hasta que no lo consigan no van a parar. Yo estoy convencido de que hay algunos en el Betis que se alegran de que no gane, porque es la justificación que van a tener para poder echar al entrenador, que es el único válido de todos los que están ahí, no tengo dudas.

P: ¿Qué opina del trabajo de José Antonio Bosch?

R: Este señor es el que dice si renueva al director deportivo, a los futbolistas y no, perdóneme, pero usted es el administrador concursal. Su labor en cuando a números es estupenda, pero no se debe meter en otros temas. Hay una parte, la institucional del club, empezando por el presidente y de ahí para abajo, donde está el director general, el director deportivo, que es el que contrata a Stosic y a la secretaría técnica, el director o la persona responsable de relaciones institucionales, que son los que tiene que informar a todos los béticos y a la prensa de cómo está la situación en el Betis, pero es que prácticamente nadie habla. Y el único que no tiene que hablar nada más que de números y de ley concursal, es el que habla de lo deportivo. Es que yo estoy alucinado. Esto es un club al revés. Quiero que quede claro que yo no me estoy metiendo con las personas, lo único que digo es la mala organización que tiene este club.

P: Como aficionado y exfutbolista del club verdiblanco, ¿qué querría que supieran los seguidores de este equipo?

R: A mí me gustaría que los aficionados del Betis supieran cuales son las estructuras del club. A mí me gustaría saberlo. La única persona que para mí no debería hablar y es la que está hablando, es José Atonio Bosch, que es el administrador concursal.