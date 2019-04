Pepe Mel: "El Betis va a estar en la siguiente ronda, eso es importante"

Con el semblante triste y preocupado ha aparecido Pepe Mel en la sala de prensa del estadio de Gerland. A pesar de haber perdido 1-0 frente al Olympique de Lyon, el técnico bético ha resaltado lo único positivo de la noche: la clasificación para la siguiente ronda de la Europa League.

El preparador madrileño no quiere achacar el resultado del encuentro a la mala fortuna, pues considera que "si hablamos de suerte, no hemos tenido ni la más mínima pizca desde agosto, pero no creemos en ella y seguimos trabajando". Asimismo, el técnico verdiblanco comentaba que “con un montón de bajas hemos trabajado para hacer lo suficiente para no perder, no ha sido así, pero la clasificación, al menos, nos deja bien".

"Ahora lo importante es mejorar en Liga"

Con respecto al partido, Mel no ha querido decir nada de la labor arbitral y solo ha resaltado la importancia de estar clasificado: “Cogimos la dinámica de no quejarnos de los arbitrajes, no es bueno para nosotros. No estamos teniendo suerte con eso. El Betis va a estar en el bombo de la siguiente ronda y eso es importante para nosotros. Ahora lo importante es mejorar en Liga, donde tenemos que estar al menos cuatro puestos por encima de lo que estamos ahora".

El entrenador del Real Betis piensa ya solo en recuperar el máximo número de futbolistas para el domingo: "El equipo tiene cuatro delanteros de los cuales tres están lesionados. Juan Carlos y Vadillo también y Cedrick tenía problemas desde el minuto 20 y salió por vómitos. Vamos a ver los que recuperamos para el domingo contra el Rayo, eso es importante para nosotros".

"Los dos porteros han hecho cosas buenas y malas"

El técnico verdiblanco ha querido restarle responsabilidad al debutante de la noche, Pepelu, jugador del equipo de División de Honor: "Tengo confianza en Pepelu, ha entrenado con nosotros, llega en un mal momento no merece la responsabilidad de la dinámica actual".

Finalmente, Pepe Mel ha hablado sobre el cambio en la portería: “Los dos porteros han hecho cosas buenas y malas. No se puede cambiar los porteros todo el rato porque te cargas su confianza".