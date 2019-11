Jesús García-Pitarch: "No hay excusas, hay obligaciones y responsabilidades"

Tras la presentación del acuerdo entre el Real Zaragoza y "la Caixa", el director general del Real Zaragoza, García-Pitarch, ha comparecido en la sala de prensa ante los medios de comunicación. Allí ha sido preguntado por diversos temas, como la situación del equipo, el posible ultimatum al entrenador, la delicada situación economica para intentar fichar en el mercado invernal o sobre el caso Lobato.

Pitarch ha reconocido que la situación actual del equipo "no es la esperada, la deseada, la mejor, y no es la que todos deseamos tener". "No hay escusas, hay obligaciones y responsabilidades. Al estar en una situación negativa todos tenemos que hacer autocrítica", ha señalado, para ver quien ha fallado, pasando por él mismo, por el entrenador y por los jugadores, a los que exije que "cumplan con su obligación y que fallen lo menos posible".

"Al estar en una situación negativa todos tenemos que hacer autocrítica"

Respecto al futuro del entrenador, el director general ha asegurado que "no hay ultimatum", pero no ha terminado de asegurar su continuidad hasta final de temporada: "No es la voluntad del club ni la intención del club prescindir de Paco Herrera pero no puedo dar una respuesta que condicione el futuro del club".

La posibilidad de incorporar algún jugador en el mercado invernal es muy limitada. “Hay muy poco margen para poder incorporar", reconocía el director general, aunque no la descarta, todo dependiendo de la evolución del equipo hasta que se cierre el mercado invernal: "Seguimos teniendo espacio hasta enero para ver que evolución tiene el equipo. Si el equipo funciona notablemente mejor y saca extraordinarios resultados hasta que se cierre el periodo, desaparecerá la tensión sobre nosotros y sobre los mismos jugadores de que puedan ser sustituidos o incorporados otros jugadores".

"Hay muy poco margen para poder incorporar"

Un central es uno de los refuerzos que más deseaba Paco Herrera en verano. "Es verdad que el entrenador ha pedido y pidió un central y es verdad que el club no ha podido contratar al central de la jerarquía, de la importancia, de la capacidad, de la relevancia que hubieramos querido", decía Pitarch. Aún así, ha admitido que "es una plaza que necesitaríamos fortalecer", matizando que "de poco serviría que viniera uno que no sumara y no tuviera nivel". Para lograr ese central deseado hay pocos vehículos, ya que el club no tiene "capacidad económica para adquirir a ningún jugador", siendo una opción "la cesión gratuita en la que otro club pague parte del contrato del jugador", pero "eso limita mucho el ámbito y el nivel del jugador".

Para la contratación de nuevos fichajes se ha barajado la posibilidad de despedir a algún jugador de la actual plantilla, aunque Pitarch no ha querido cerrar esa posibilidad: "Es precipitado dar algún nombre aunque forma parte del trabajo normal valorar el trabajo de nuestros jugadores. Lo deseable es que el equipo funcione mejor, que todo lleve un buen camino y que no haya que llegar a ninguna situación de ese extremo. Para eso hemos de mejorar el rendimiento todos".

Respecto al "caso Lobato", se ha mostrado rotundo y claro: "No hay un incumplimiento de contrato, sino que el contrato es nulo porque se suscribió un acuerdo condicionado a pasar una revisión médica favorable”, añadiendo que “la revisión no se pasó favorablemente en el Zaragoza y tampoco antes en un club extranjero”.

Presentación del acuerdo entre Real Zaragoza y "la Caixa"

Antes de la comparecencia de prensa de Pitarch ha tenido lugar el acto de presentación del acuerdo entre el Real Zaragoza y "la Caixa", que les vincula para lo que queda de esta temporada y para la próxima. Este acuerdo supone que el Zaragoza recibirá una "importante" cifra de dinero, pero no han desvelado la cantidad exacta.