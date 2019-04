Villarreal - Málaga: prueba de fuego para los andaluces

El Villarreal se enfrenta al Málaga en la 15ª jornada de la Liga BBVA. Un choque de alto voltaje o no, depende desde qué lado se mire. El Málaga, que es 14º a tan solo un punto del descenso, buscará alejarse de la zona roja de la tabla mientras que el Villarreal, 4º en la clasificación, intentará afianzarse aún más en la zona Champions. Lo hará desde la tranquilidad, sin exigirse más de lo necesario, ya que su objetivo primordial es la permanencia.

Afianzarse en casa

Los hombres de Marcelino están a un triunfo de igualar el mejor arranque de su historia en el campeonato doméstico: en la campaña 2010/2011, el entonces equipo de Juan Carlos Garrido logró 30 puntos en 15 jornadas. Ahora en su vuelta a Primera es cuarto en la tabla con 27 puntos conseguidos en 14 jornadas (ocho victorias, tres empates y tres derrotas), con 24 goles a favor y tan solo 13 en contra.

De cara a este choque, el técnico asturiano podrá contar con Giovani Dos Santos, recuperado de la microrrotura de grado uno en el recto anterior de la pierna izquierda, y Dorado. Se quedan fuera de la lista Farinós, que sigue con su proceso de recuperación tras ser intervenido de una resección de un espolón en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, Moi Gómez y Pablo Íñiguez, que viajaron con el Villarreal B para enfrentarse al Olot, y Aleksandar Pantic, por decisión técnica.

(Estadísticas: www.marcadores.com)

Sin pausa pero tampoco sin prisa, partido a partido. Así es como afronta el 'submarino' esta temporada. Encadena tres partidos seguidos sin conocer la derrota, ganando a domicilio al Elche y al Levante, y empatando ante el Atlético de Madrid en El Madrigal. Los amarillos quieren volver a ganar en su feudo. No hay presión porque el objetivo principal es la permanencia, camino medio recorrido, pero el Athletic está solo un punto por detrás, así que un despiste le podría costar el puesto de Champions al Villarreal.

"Siempre se puede mejorar en la vida, es lo que yo intento transmitir al grupo, siempre se puede mejorar. La idea es esa, hay que ser siempre mejor y creo que es algo que estamos haciendo y esa es la idea. Los jugadores nos transmiten esa idea de mejora y tienen ganas de mejorar y de rendir mucho más”, comentó Marcelino en la rueda de prensa previa al choque.

En cuanto al rival, el míster amarillo no se fía de la supuesta mala situación de los andaluces. "El Málaga llega necesitado, pero no creo en momentos altos o bajos. Las rachas están para romperlas y ellos vienen necesitados de lograr un resultado positivo que les saque de ahí. Y ante un equipo necesitado, lo que debemos es estar muy bien, muy centrados. Es un equipo al que no es fácil ganarle, no ha perdido de forma holgada fuera de casa, sus resultados han sido justos y ello demuestra que es un equipo peligroso y competitivo", afirmó.

Con la obligación de ganar

El Málaga es 14º en la tabla, con 13 puntos en 14 jornadas (tres victorias, cuatro empates y siete derrotas), con más goles en contra que a favor: 16 anotados por los 21 encajados. Los andaluces están a tan solo un punto de la zona de descenso, empatados a puntos con el 15º, Osasuna.

Schuster no podrá contar de cara a este choque con Santa Cruz, El Hamdaoui, Flávio y Casado por lesión, Chen por decisión técnica y el sancionado Francisco Portillo. En sustitución a estos últimos, los que viajaron a Villarreal fueron el defensa Jesús Gámez y el centrocampista portugués Sergio Paulo Barbosa, "Duda".

Los blanquiazules se encuentran en una situación muy difícil ya que apenas consiguieron una victoria en los últimos ocho encuentros disputados. La victoria lograda hace tres jornadas ante el Betis, colista de Primera, no les sirvió como punto de inflexión ya que las dos últimas jornadas volvieron a hincar la rodilla ante Granada (3-1) y Athletic (1-2). La derrota del pasado lunes, además provocó el enfado de toda la grada con Schuster, al que le cantaron el famoso “¡Vete ya!”.

"La derrota contra el Athletic no fue justa. Hay muchas cosas que hemos hecho bien y hay que seguir. Esto cambia, así es el fútbol", señaló el alemán en rueda de prensa. Schuster no ve este encuentro como una final, ya que aún no están en zona de descenso. "El equipo se está esforzando muchísimo, no merece lo que está consiguiendo. Los rivales nos superan en calidad, nada más. Podemos dar más, en algunos momentos damos seguridad, en otros la perdemos y sufrimos más”, comentó.

El Málaga está obligado a ganar ya que el decimoquinto clasificado, Osasuna, con el que se encuentra empatado a puntos, aprieta fuerte por detrás. Los números no invitan al optimismo ya que en los siete encuentros que han jugado lejos de La Rosaleda esta temporada solo han logrado cuatro de los 21 puntos posibles.

Los números favorecen al Villarreal

A pesar de no haber logrado ganar sus dos últimos partidos disputados como local, el 'submarino amarillo' ha sumado 14 de los 21 puntos posibles en lo que va de temporada en su feudo. Una sola vez se han visto derrotados los hombres de Marcelino en El Madrigal. Solo el Getafe se llevó los 3 puntos del estadio 'groguet', mientras equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid no pasaron del empate.

Últimos 5 enfrentamientos

Los blanquiazules buscarán sacar provecho de un campo hostil donde no ganan desde la campaña 2008/2009 cuando los goles de Duda y Eliseu (0-2) sirvieron para amarrar el triunfo. En total, en las diez veces que han jugado en El Madrigal han cosechado cinco derrotas, dos empates y tres victorias. El último partido en el que se vieron las caras los dos conjuntos en el feudo 'groguet' lo ganaron los locales con una remontada épica en los últimos diez minutos, gracias a los goles de Senna de penalti en el minuto 83 y el de Hernán Pérez en el 94.

Posibles alineaciones