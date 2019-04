Yo jugué en el Real Betis: Pedro Contreras

Hay futbolistas que, pese a su innegable calidad, se llevan durante toda su carrera buscando su sitio. Jugadores que, ya sea por la competencia o por las lesiones, solo son capaces de brillar a cuentagotas, pero que cuando lo hacen confirman las mejores expectativas, aunque la falta de continuidad impida que lleguen hasta ese lugar para el que parecían predestinados. Ése es el caso de Pedro Contreras, guardameta de muchos quilates, pero al que, a excepción de su etapa en el Rayo y el Málaga, la suerte no quiso sonreirle demasiado.

Sí lo hizo, en cambio, en sus inicios. Nacido en la capital de España el 7 de enero de 1972, pronto llamó la atención por su seguridad y agilidad bajo los palos, algo que no pasó desapercibido para el mismísimo Real Madrid, que lo incorporó a su cantera. Allí, fue quemando etapas hasta arribar al filial en la campaña 92/93, cuando se convirtió en suplente habitual de Cano, compartiendo vestuario con jugadores como Dani, Esnáider, Urzaiz, Torres Mestre, Iván Pérez, Gerardo, Sandro o Torres Gómez. Entonces, disputó las últimas cuatro jornadas ligueras, haciendo así sus primeros pinitos en la Segunda división.

En 1994 dio el salto a la primera plantilla merengue

No obstante, en la 93/94 iba a contar algo más. Cano subió al primer equipo y, a priori, él quedó como el titular del Castilla, dirigido esa temporada por Rafa Benítez. De hecho, así comenzó el curso, pero tras ser expulsado en la jornada 12 vio cómo Valerio le quitó el sitio. Además, le costaría recuperarlo, ya que no volvería al once hasta la fecha 27. Sea como fuere, alcanzó un total de 19 actuaciones durante las que dejó muy buenas sensaciones, hasta el punto de que el primer equipo apostó por él.

Se convirtió en el tercer portero blanco, esperando que Buyo y Cañizares le diesen la oportunidad de tener minutos. Sin embargo, eso no pasó durante toda la 94/95, en la que los merengues ganaron la Liga, aunque sin que Contreras pudiese aportar algo sobre el terreno de juego. Pese a ello, inició la 95/96 también con los mayores, pero pronto el filial volvió a requerir sus servicios. Unos problemas físicos de Raúl Rodríguez obligaron a Sergio Egea a tirar de él, convirtiéndole en indiscutible durante las cinco primeras jornadas. Después, a partir de la 21 volvieron a darle minutos, completando de este modo su curso más fructífero en la ‘Fábrica’, con 21 partidos.

Durante la 96/97 brilló en la portería franjirroja

Con todo ello había quedado claro que Contreras era un buen portero, que quizás no tenía sitio en la primera plantilla, pero que sí podría despuntar en otros clubes. Por eso, y esperando que ganase más experiencia, el Real Madrid no se opuso a cederlo durante la 96/97 al Rayo, conjunto en el que rayó a un altísimo nivel. Tanto es así que solo se perdió uno de los 42 choques ligueros y a pesar de que no pudo evitar el descenso a Segunda sí que demostró que podía hacer carrera, y mucha, en la Primera división.

Curiosamente, el conjunto franjirrojo, con el que debutó en Vallecas contra el Valladolid, le dio la oportunidad de disputar su primer encuentro en la elite sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde firmó una gran actuación, pero sin impedir que el equipo cayese por 1-0. Igualmente, tampoco pudo hacer mucho para salvar a la entidad de irse al ‘infierno’ en la promoción, donde el Mallorca certificó su ascenso al ‘cielo’ del fútbol español por apenas un gol de diferencia en el global.

Como blanco ganó títulos, pero apenas tuvo minutos

Pero, con independencia de todo eso, Contreras supo ganarse en el Rayo la oportunidad de regresar al Real Madrid. De nuevo, se veía obligado a esperar una oportunidad por detrás de Cañizares e Illgner. Y, otra vez, se quedó con las ganas de jugar. Eso sí, al menos le quedó el consuelo de haber formado parte, aunque fuese de un modo testimonial, de una plantilla que quedó para la historia blanca, puesto que no solo logró la Supercopa de España, sino que también logró su séptima Copa de Europa.

Sin embargo, cuando llegó el verano el panorama quedó mucho más allanado para que tuviese algunos minutos durante la 98/99. Cañizares se marchó al Valencia y el club fichó a un Bizarri que, a priori, jugaría en el segundo equipo. Esto convertía al madrileño en el suplente, única y exclusivamente, de Illgner, por lo que sus opciones de jugar se multiplicaban. Por ello, no es de extrañar que durante esa campaña jugase cuatro duelos ligueros (incluido un Clásico frente al Barcelona) y otros tres de Copa que endulzaron para siempre el recuerdo de un curso en el que también pudo celebrar la consecución de la Copa Intercontinental.

En La Rosaleda fue indiscutible y hasta mundialista

Aquellos fueron sus últimos servicios como merengue, ya que en junio, cansado de esperar, decidió cambiar de aires. Se fue al Málaga, donde, por fin, sacó todo lo que tenía dentro. No en vano, se adueñó de la portería desde el primer momento, disputando 37 de las 38 jornadas ligueras de la campaña 99/00. Al año siguiente, mantuvo sus números (apenas jugó un duelo menos), mientras que en la 01/02 llegó a los 39 envites, al no ser solo indiscutible en Primera, sino también en Copa.

Todo ello no pasó desapercibido para el seleccionador, José Antonio Camacho, que lo tenía en sus quinielas para la convocatoria del Mundial de Japón y Corea de ese verano. Pese a todo, inicialmente se decantó por Casillas, Cañizares y Ricardo. No obstante, una rocambolesca lesión sufrida por el segundo de ellos a causa de un corte en un pie con un bote de colonia deparó que Contreras entrase finalmente en la lista de 23 que acudió a aquella cita, donde, por desgracia para sus intereses, ni siquiera debutó.

Su rendimiento como blanquiazul le llevó después a Heliópolis

Así las cosas, quedaba claro que su carrera, tras esperar quizás demasiado, por fin había despegado. De hecho, ese mismo verano daría un nuevo paso adelante, logrando el pase a la Copa de la UEFA a través de la Intertoto. Ese hecho le hizo aún más importante si cabe en las filas costasoleñas, disputando un total de 48 duelos entre las tres competiciones. Incluso, por fin pudo estrenarse con la ‘Roja’, siendo titular e un amistoso contra Paraguay disputado el 16 de octubre de 2002 que acabó con empate a cero. Sería su único duelo como internacional.

Y como consecuencia de todo esto, en el verano de 2003 el Betis se fijaría en él para reforzar su portería. Tenía ante sí la difícil misión de pelearle el puesto a Toni Prats, fijo desde 1997 en la meta heliopolitana, pero no se achantó. Es más, le ganó la partida, al alcanzar un total de 23 choques oficiales durante aquel curso por solo 16 del balear. Por ello, no es de extrañar que partiese como el titular para la 04/05, donde todo cambió de manera radical.

Apenas intervino durante la mítica temporada 04/05

La llegada al banquillo de Serra Ferrer, los problemas físicos y la espectacular irrupción de Doblas le llevaron a ser casi el tercer meta del equipo, pudiendo disputar apenas cuatro envites en Copa (los correspondientes a las eliminatorias frente al Mirandés y la Gramanet). Con ello, al menos, pudo aportar su granito de arena para la consecución de ese título, aunque su contribución al cuarto puesto liguero, y la consecuente clasificación para la previa de la Champions, fue poco menos que testimonial.

Al menos, en la 05/06 tuvo la oportunidad de resarcirse. Llegó a la veintena de encuentros, alternándose con Doblas en el once de un equipo que, pese a iniciar la temporada saboreando las mieles de la máxima competición continental, sufrió demasiados contratiempos y acabó peleando, afortunadamente con éxito, por la permanencia.

Colgó las botas en junio de 2008 en las filas del Cádiz

De este modo, se aseguró seguir compitiendo en Primera durante la 06/07, su última campaña como verdiblanco. A lo largo de ella, como el propio Betis, experimentó bastantes altibajos, combinando etapas en las que fue titular con otras en las que se tuvo que conformar con verlo todo desde el banquillo. Al final, estuvo sobre el césped en 21 ocasiones, despidiéndose de Heliópolis con un doloroso 0-5 frente a Osasuna que dejó al club al borde del descenso, algo que Edu evitaría solo una semana después, y casi ‘in extremis’, en El Sardinero.

Sea como fuere, él no continuó en La Palmera. Se marchó cedido al Cádiz durante la 07/08 y allí prácticamente nadie lo movió del once. Completó 36 envites que se saldaron, por desgracia para él, con los amarillos bajando a Segunda B en el último instante de la temporada, después de un error de Abraham Paz desde los once metros. Quizás este detalle y su edad, 35 años, le llevaron a colgar las botas justo cuando acabó la competición.

A partir de ahí, protagonizó una peculiar aventura marítima con su barco, montó su escuela de porteros e, incluso, juega habitualmente con los veteranos del Real Madrid. Con todo ello, sigue vinculado a un deporte que nunca se le dio mal, pero donde probablemente le faltaron oportunidades y algo de suerte para brillar todo lo que merecía.

