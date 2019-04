Escribá: "Solo con competir no nos vale"

El Elche plantó cara al imparable y candidato al título de Liga Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone, pero la mayor pegada y calidad de los madrileños decidió el encuentro con los goles de Koke y Diego Costa. Fran Escribá comenzó la rueda de prensa realizando un breve análisis del partido: "He visto un partido muy igualado y se decantó por un detalle".

El preparador valenciano alabó al conjunto colchonero al término del encuentro: "Tienen muchos registros. Defienden muy compactos y solidarios, pero atacan como los grandes".

Posteriormente, le preguntaron sobre la posible falta a Manu Herrera en el primer gol del Atlético de Madrid. El preparador valenciano decidió no opinar sobre si lo fue o no. "No me va a aportar nada", añadió. Continuó con un mensaje positivo de cara al resto del curso: "Se perdió hoy, pero nosotros vamos a seguir adelante. Deseamos que el año que viene el Atlético nos vuelva a visitar. Aquí nadie nos ha regalado nada. Si competimos contra estos equipos y no es fácil ganarnos es porque trabajamos bien".

La rueda de prensa terminó preguntándole sobre la actuación de Manu Herrera, cuestionado por sus actuaciones durante la temporada. El míster defendió a su pupilo: "Nunca culparé a ningún jugador mío de una derrota. La culpa de lo que pase en el campo siempre será mía".

