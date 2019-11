El Real Valladolid fue verdugo y aliciente

Corría la temporada 99/00 y las esperanzas del Real Madrid pasaban por vencer al Real Valladolid en la última jornada de Liga/. Con todo a favor para certificar la segunda plaza de un campeonato que el Deportivo acabaría apropiándose, los blancos pincharon ante el conjunto pucelano en una derrota que les puso contra las cuerdas y que se convirtió, a su vez, en una motivación más para ganar al Valencia en París; sólo así, los de Del Bosque se aseguraban su presencia en la siguiente Champions League.

La demoledora marcha que han iniciado, de un tiempo a esta parte, equipos como el Real Madrid o el FC Barcelona, soterran bajo el polvo del tiempo y la rezagada memoria, la disputa de aquellos campeonatos reñidos, en los que la último jornada estallaba en un sinfín de cábalas, de necesidades, de combinaciones en uno y otro estadio, donde los recelos estaban también a la orden del día; los partidos se extrapolaban más allá del terreno de juego propio, porque el efecto dominó en la combinación de varios resultados convertían esos días en un emocionante macroencuentro, donde incluso el campeón de Liga era una incógnita hasta el último momento.

El Real Madrid era quinto en la clasificación, a un punto del segundo, el Barça Y así eran las cosas en la temporada 99/00. Cinco puntos separaban al primero del sexto clasificado y mientras el Deportivo de la Coruña, pugnaría por amarrar el título en la última jornada, frente a su único rival en el citado objetivo -el FC Barcelona-, el Real Madrid se veía abocado a vencer al Real Valladolid en su feudo para certificar su presencia en Europa. Los blancos llegaban quintos en la tabla con 62 puntos, uno menos que su eterno rival, el Barça, situado en la segunda plaza y el Zaragoza, que ocupaba la tercera con los mismos puntos. Los culés recibían al Celta de Vigo en el Camp Nou, mientras que el gran aspirante al título, el Dépor, se topaba con el Espanyol -décimo segundo- en Riazor.

Por el camino difícil

Con la final de la Champions Leaegue en el horizonte, ante otro rival español, el Valencia, el Real Madrid no podía relajarse y mucho menos, supeditar su estancia en la máxima competición continental del próximo año a un triunfo en París, máximo objetivo de los hombres que por aquel entonces entrenaba Vicente Del Bosque pero también una meta de complejo alcance y de nefastas consecuencias en caso de no lograrse. Urgía certificar la segunda plaza del campeonato y para ello, los blancos debían vencer en su casa al Valladolid y aguardar pinchazos de Zaragoza y Barça. No lo tendrían fácil los culés, habiendo de recibir a un Celta que se ubicaba en la séptima plaza de la clasificación pero que, no obstante, lejos de Balaídos no había ofrecido su mejor versión. Mucho más complicado habían de tenerlo aún los maños en su desplazamiento a Valencia, flamante finalista de la Champions. Cayó el conjunto zaragocista y empató el FC Barcelona en su duelo ante el Celta, una combinación de resultados que le tendía al Real Madrid una inesperada alfombra roja hacia sus intereses.



Foto: EFE

Santiago Bernabéu. Nesfato partido de los madridistas, que pagaron muy caro las lesiones de Michel Salgado, Savio Bortolini y Nicolá Anelka. Ante un Valladolid que no tenía nada que perder, los hombres de Vicente del Bosque desarrollaron un mal juego que acabaría por sentenciarles con el gol del exmadridista Víctor Fernández en el minuto 22. El jugador de Badajoz veía a Casillas adelantado y se atrevió con una soberbia vaselina que acabó traduciéndose en el 0-1 para los blancos. Jarro de agua fría para una afición convencida de las posibilidades por finiquitar la segunda plaza del campeonato. Hubo ocasiones de los 'merengues', que sin embargo acabarían perdiéndose sin mayores consecuencias; incluido el zapatazo de Roberto Carlos, la ocasión más clara del partido para los locales. Pero si inesperadas fueron las facilidades rivales, inesperado sería también lo acontecido en elNesfato partido de los madridistas, que pagaron muy caro las lesiones de. Ante unque no tenía nada que perder, los hombres dedesarrollaron un mal juego que acabaría por sentenciarles con el gol del exmadridistaen el minuto 22. El jugador deveía aadelantado y se atrevió con una soberbia vaselina que acabó traduciéndose en el 0-1 para los blancos. Jarro de agua fría para una afición convencida de las posibilidades por finiquitar la segunda plaza del campeonato. Hubo ocasiones de los 'merengues', que sin embargo acabarían perdiéndose sin mayores consecuencias; incluido el zapatazo de, la ocasión más clara del partido para los locales.

Y aún podría haberse visto incrementado el marcador si Iturralde González hubiera reparado en el manotazo que Iván Helguera le propinaba al autor del gol, Víctor, en el interior del área madridista, un penalti que no se señaló y que a la postre resultó no ser determinante, merced de la ajustada victoria vallisoletana frente al Real Madrid, que depositba en la final de París buena parte de sus esperanzas, no ya sólo de cara a la temporada 99/2000, donde los blancos habían desarrollado una campaña para el olvido, sino también de la próxima temporada, que podía ver a los madridsitas en UEFA, si no lograban imponerse al Valencia en París. Al final, los 'merengues' cosecharon una goleada ante los chés, que acabó por salvar los muebles en un año difícil. La derrota ante el Valladolid había dejado a los 'merengues' contra las cuerdas pero también supuso un aliciente más para conquistar la ansiada octava.