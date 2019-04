Sergi: "Si somos un equipo compacto y fuerte, volverán los resultados"

Sergi Barjuan dio la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Numancia, justo antes de que la expedición albiazul pusiera rumbo a Soria. Barjuan comenzó hablando sobre el rival numantino, destacando a su centrocampista Julio Álvarez, y al buen momento que atraviesa el equipo de Anquela: "Tenemos que tener la primera premisa de que es un equipo que ha perdido solo dos partidos, y eso ya te hace estar más atento. El primer objetivo del Numancia es que su portería se quede a cero, tiene además a jugadores muy desequilibrantes en la mediapunta, técnicamente son muy buenos, y está muy bien trabajado a nivel defensivo. Si contamos además que estratégicamente tienen a uno de los mejores de la categoría como es Julio Álvarez, pues se le ve un equipo muy bien armado", señaló.

Partido en Los Pajaritos que puede servir para romper la mala dinámica del Decano, que ha sumado un punto de doce posibles, perdiendo el liderato de la categoría: "Cuando estamos en el campo no pensamos sobre la dinámica que llevamos, lo que pretendemos es conseguir el objetivo que siempre nos marcamos en cada partido, que es salir a ganar. Luego pueden suceder mil cosas. Lo que sí tengo claro es cómo jugarles, y la premisa nuestra, que es hacernos fuertes defensivamente para también intentar mantener nuestra portería a cero. Esta premisa la teníamos clara, pero últimamente no la estamos teniendo, por una situación o por otra, no porque no queramos, sino también porque las cosas están saliendo un poco al revés, y sabiendo que tendremos alguna oportunidad para marcar".

Sobre los goles de estrategia, el técnico recreativista espera recuperar las premisas de las primeras jornadas: "Creo que no merecímos la derrota del otro día, pero esto es así, que tienes que superarte cada día, y que nosotros tenemos que afrontar durante los primeros diez u once partidos. Al final tenemos un estilo y en eso no variaremos, también sabiendo que nos han metido once goles estrategia, por lo que tenemos que estar ahí muy aplicados. Esto es una de las fuerzas de los equipos de Segunda y nosotros no podemos tener esa debilidad. En jugada nos han metido sólo once goles, así que al final no es que estemos tan separados de los demás. El Numancia lleva siete, por ejemplo", puntualizaba Sergi.

Barjuan está convencido de que los buenos resultados acabarán llegando de nuevo: "Les he dicho a los jugadores el día después del Eibar, que si tienes que perder prefiero hacerlo así, y no con errores muy clamorosos como los de Ponferrada, que fueron errores que no te hacen tener la imagen que tú deseas. Al final, si damos una imagen de equipo compacto y fuerte, tarde o temprano volverán los resultados".

Por último, tanmbién habló sobre las bajas temperaturas que se esperan en Soria durante el partido del domingo, y sobre la no convocatoria de Arana, que sigue recuperándose de su lesión: "Juegan 22 jugadores, el frío también lo sentirán ellos entonces. Al final, lo que preocupa aquí ya no es sólo esto, sino que se tenga buenas condiciones para jugar. Aunque haya que jugar a fútbol, si el terreno de juego no te deja jugar al fútbol, hay que ser más inteligente", mientras que con respecto a Arana, "no viaja. Hay unas pautas médicas y en eso tenemos que basarnos".

Convocatoria

Porteros: Cabrero, Rubén.

Defensas: Fernando Vega, Zamora, Cifu, Menosse, Ruymán, Morcillo, Álvaro Vega.

Centrocampistas: Montoro, Ezequiel, Gallegos, Larena, Dimas, Jesús Vázquez, Álvaro Antón.

Delanteros: Linares, Joselu.