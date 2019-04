Amaya: "Es el peor partido que recuerdo en el Betis"

El empate a dos del Rayo en el tiempo de descuento ha dejado al vestuario bético abatido, más de lo que ya estaba. El central verdiblanco Antonio Amaya, uno de los goleadores del encuentro compareció en la zona mixta. El defensa se expresó con sinceridad en todo momento. "Se trata de partido más duro que he vivido en el betis. De todos los partidos que llevo en el Betis éste es en el que peor me he sentido cuando ha pitado el árbitro. Era una victoria de lo más importante. Estamos en una situación complicada y no ha sido así. Debemos de seguir trabajando", confesó el zaguero.

Amaya seguía lamentadose con sus palabras y expresó su frustración refiriéndose al último gol encajado en el tiempo extra. "Nos ha dolido mucho el gol último. Si el domingo pasado salimos malamente hoy es peor porque hoy era el momento, era un rival directo, podiamos resurgir, empezar a salir, sumar de tres en tres. Pero bueno, no nos queda otra que levantarnos y pensar en el siguiente partido" afirmó el madrileño.

Amaya también hizo referencia al primer gol encajado porque éste se produjo en fuera de juego. "Quizás este año no nos está acompañando la suerte en algunas decisiones arbitrales". Sobre el juego del equipo el central se mostró contundente: "Las ocasiones más claras no nos entran. Tampoco hemos hecho un grandísimo partido. El primer tiempo ha sido muy bueno, en el segundo hemos bajado un poco, hay que corregir errores y hay que salir hacia delante porque esto no es bueno para nadie".

Amaya señala cual puede ser la solución ante la situación y muestra su apoyo respaldando al técnico bético: "Debemos estar todos unidos e ir a la misma guerra. Cada vez que tenemos un partido decimos lo mismo pero es así. El mister pone su granito de arena pero para mí no es el culpable. Tenemos que tener mucha concentración, somos los jugadores los que debemos de sacar esto adelante", concluyó el defensor.

Nono fue el primero en atender a los medios, justo antes que Amaya. El jugador se llevó hoy el reconocimiento de la afición debido a su gran actuación, y fue, probablemente, el mejor del partido. Al igual que el resto de sus compañeros, el portuense mostró patente su frustración. "La verdad es que estamos tristes porque lo teniamos ahí y se nos ha escapado en los últimos instantes. Estabamos llegando, podrían haber matado el partido con la jugada del largero de Rubén pero esto es fútbol. Hay que levantar la cabeza. Estamos jodidos porque si no es por una cosa es por otra y no sacamos los puntos adelante. El equipo está jodido pero debemos levantarnos por la afición que nos esta apoyando", reconoció el canterano. Nono dejó al margen su buen partido y le restó importancia: "Eso lo dejo aparte porque estoy jodido por el partido. Cuando llegue a casa miraré también los errores que he cometido, "sentenció. El centrocampista afirmó que "los partidos de casa son los más importantes y tenemos que sacar los puntos, en los de fuera también. De aqui al final de la primera vuelta vamos a ir a todos los partidos como finales como lo que son".

Quien anteriormente habló fue el delantero Rubén Castro pero no en la zona mixta sino en el terreno de juego, tras la conclusión del partido. A priori, el canario sería el protagonista del encuentro ya que jugaba su primer partido como titular esta temporada. Rubén ya había jugado contra Celta y Sevilla pero saliendo desde el banquillo. El delantero fue uno de los protagonistas por las ocasiones que tuvo y no aprovechó, las que no permitieron que el Betis pudiera haber sumado 2 puntos. La más importante fue su remate al palo. El canario asumió la responsabilidad de sus errores y realizó autocrítica. "Hoy he tenido varias ocasiones para hacer el 3-1, no lo he hecho y el que ha matado el partido he sido yo. Es complicado ponerse por delante, hemos trabajado para lograr la victoria. Hemos dado buena imagen pero lo importante eran los tres puntos y no los hemos conseguido", lamentó el punta, quien no encontraba consuelo para la derrota. Rubén habló de su reciente lesión, que ya parece haber quedado en el olvido: "Me encuentro bien de la lesión, fisicamente no estoy al cien por cien, esto sigue, tenemos opciones. Sabemos que es complicado pero confío en el equipo".