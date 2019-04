Barragán: "Estoy feliz, he pasado por momentos difíciles"

Una vez ya finalizado el encuentro, Antonio Barragán acudió a zona mixta para responder las preguntas de los medios de comunicación. El lateral derecho gallego, uno de los puntales de su equipo, recalcó que a pesar de su titularidad en los últimos partidos de Liga, tanto él como Joao Pereira, y el resto de sus compañeros suplentes, pueden actuar cualquier día: “No hay ni suplentes ni titulares en este equipo, pienso que somos 24 en esta plantilla, todos buenos futbolistas. El míster tiene que decidir, y en este caso ha dicho que jugaba yo”.

“Siempre he peleado cuando no he jugado y cuando sí lo he hecho, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y estar preparado para cuando el míster lo crea oportuno. Siempre intentaré poner mi granito de arena, estoy contento por el equipo y los tres puntos”, continuó.

Algo que destacó, fue la importancia de ir ganando para retomar la confianza y enlazar una buena racha: “Es cierto que la dinámica está cambiando, ahora tenemos más confianza a la hora de afrontar los partidos. Poco a poco nos encontramos mejor, hay que seguir trabajando duro. Intentar ganar el partido de Copa del Rey”.

Respecto al encuentro, indicó que todo se puso de cara con la expulsión y el primer gol, pero que la idea era salir con fuerza para buscar rápidamente la portería contraria: “Nosotros teníamos la intención de salir fuertes desde el primer minuto y conseguir un gol rápido, después ha venido la expulsión y nos ha beneficiado. Hemos logrado el gol antes de la segunda parte, nos ha ayudado mucho. En la segunda parte ha habido otro rápido, desde ahí ha sido todo mucho más cómodo”.

Reafirmando a Djukic, añadió que su idea de fútbol les está funcionando esta semana: “Siempre intentamos trabajar de la misma manera cada partido, es cierto que a veces sale mejor y otras peor. La idea del míster es clara, entrar por banda y meter centros a los delanteros. En este caso ha funcionado, esperemos que siga igual".

En cuanto al aspecto personal, se mostró satisfecho con su actuación: “Estoy feliz por mí y el equipo, personalmente he pasado por momentos difíciles. Nunca me he venido abajo, siempre he trabajado cuando me quedaba fuera del equipo. Tengo que seguir igual, demostrar al míster que puede seguir confiando en mí”.

Si bien, el choque no comenzó como él hubiera querido, con dos centros muy defectuosos; a pesar de ello, prosiguió en su empeño y logró asistir a Jonas: “Los dos primeros centros no me han salido como quería, pero esto se trata de seguir. El equipo estaba entrando bien por banda, tanto por la mía como por la de Guardado; siempre he confiado en mí, este caso ha salido bien”.

Para terminar, no quiso pensar en el Atlético de Madrid, próximo rival ché en Liga, pues ahora se centran en la Copa y la Europa League: “Nosotros no vamos más allá del encuentro de Copa del rey, vamos partido a partido. Afrontaremos la Copa y después el Kuban en casa. Saldremos al campo como siempre a buscar la victoria”.