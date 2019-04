Iraola: ''Estoy muy contento y muy agradecido al club''

Tras la jornada de descanso, el conjunto bilbaíno ha regresado esta mañana a los entrenamientos con la mirada puesta ya en el Celta de Vigo, primer rival del Athletic en la competición de Copa que dará comienzo esta misma semana. Al termino de la sesión matutina, el defensa guipuzcoano Andoni Iraola, que recientemente ha prorrogado su contrato con el club hasta junio de 2015, ha comparecido ante los medios de comunicación.

El jugador rojiblanco se ha mostrado feliz tras su renovación, que estaba en el aire desde hacía varios meses: "La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido al club porque me ha dado la oportunidad de continuar aquí. Estoy deseando que las cosas vayan en la buena linea", expresó. Asimismo, el de Usurbil ha afirmado que el hecho de no ampliar su contrato más años es una cuestión personal y que por ahora no tiene planes de futuro: "Siempre he sido partidario de los contratos cortos, pero es verdad que ya vamos cumpliendo años y me encuentro más cómodo renovando temporada a temporada. Llevo muchos años aquí y el hecho de que quieran seguir contando conmigo significa mucho para mi. No he hecho planes a largo plazo, a día de hoy me encuentro agusto, en lo personal y en lo colectivo y el año que viene ya veremos que pasa", explicó.

"Me he encontrado agusto aquí desde el principio"

A pesar de la carga de partidos y de la gran exigencia que conlleva jugar gran número de encuentros al máximo nivel, Iraola siempre ha respondido positivamente sobre el terreno de juego, aspecto que sus entrenadores han valorado desde su debut con Valverde: "A Ernesto siempre le estare agradecido porque fue quien me dio la oportunidad de debutar en el Athletic y no es algo fácil viniendo desde abajo. Cada jugador tiene sus circunstancias y pasa por distintas etapas, pero en mi caso todo me ha ido bien, me he encontrado a gusto aquí desde el principio. He tenido suerte de no tener lesiones y de que cuenten conmigo desde el año en que debuté, por eso llevo tanto tiempo aquí", reconoció agradecido a su actual entrenador.

Además, el guipuzcoano ha asegurado que su deseo es continuar al cien por cien para poder llegar aún más lejos con el equipo: "Mi preocupación es seguir dando el rendimiento con el que yo esté contento y con el que la gente también esté contenta para que el entrenador cuente conmigo. Eso es en lo que me tengo que centrar ahora", comentó.

Con esta gran trayectoria dentro del cuadro vasco, Iraola es el sexto jugador con más partidos oficiales disputados con la camiseta rojiblanca, concretamente, 451 encuentros. Ante estos datos, el defensa ha afirmado sentirse encantado, aunque ha reconocido que este tipo de reconocimientos se aprecian más con el paso del tiempo: "Cuando debute me parecia muy difícil llegar a donde estoy ahora y tampoco me planteo a donde llegaré. Te hace ilusión cuando ves esos nombres asociados al tuyo, pero me hará más ilusión cuando deje de jugar. Ahora vivimos el día a día y no te paras a pensar en estas cosas. Lo que se trata es de rendir y eso es lo que marcará lo que ocurra conmigo en el futuro", afirmó sin tomar aún constancia de su importancia en la historia del club.

La Copa del Rey

Por otra parte, el jugador rojiblanco ha reconocido que el equipo siempre esta muy motivado de cara a los partidos de Copa y que un año más, afrontarán los encuentros con mucha ilusión: "Esta es una competición especial para nosotros, además de distinta. Las eliminatorias no te permiten tener un día malo y ya desde el principio empezamos con rivales de Primera División. Tenemos que sacar un buen resultado el sábado y no pensar en futuros rivales, sino en el Celta, para estar en la segunda ronda", dijo.

En cuanto al Celta, primer rival de esta temporada en Copa, Iraola ha elogiado el juego de los gallegos y ha destacado que es un equipo peligroso ante el que no deben confiarse para poder sacar un resultado positivo: "En casa ganaron e hicieron muy buen partido. Es un equipo que hace partidos espectaculares, son muy valientes a la hora de sacar el balón desde atrás y quieren tener siempre la posesión. Nosotros tendremos que apretarles mucho para que no se sientan cómodos", afirmó poniendo de manifiesto el buen fúbol practicado por los de Luis Engique. Asimismo, el de Usurbil ha remarcado la importancia de marcar en campo contrario: "Los goles fuera son muy importantes y el sábado queremos poner la eliminatoria a favor de cara a la vuelta en casa", añadió sobre la importancia de los detalles en estas competiciones de carácter eliminatorio.

El equipo y la clasificación

Sobre el rendimiento dado hasta la fecha esta temporada, Iraola ha afirmado que el equipo se encuentra en buena forma con vistas a afrontar lo que resta todavía de temporada: "En general estamos bien, no solo en lo físico, sino también en lo táctico y en lo anímico. Cuando las cosas salen bien, parece que estamos mejor y cuando las cosas van mal, parece lo contrario, pero la verdad es que en general nos encontramos bien", comentó. Pese a ello, el defensa rojiblanco se ha mostrado cauteloso y no ha querido dar más importancia de la debida al hecho de estar en lo alto de la clasificación: "Yo todavía no sacaria mucho pecho en cuanto a lo que estamos consiguiendo, porque no hemos llegado ni a la mitad de la Liga y si queremos algo, nos quedan muchos puntos que conseguir", concluyó con cautela.