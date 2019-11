Hijos del olvido (parte II): los inéditos de Martín González

Durante el pasado verano, Miguel Archanco, presidente de Osasuna, era tajante en cuanto a la política de fichajes del club. "Tenemos que fichar titulares", decía el máximo mandatario rojillo, haciendo una alusión indirecta a la idea de completar la plantilla con jugadores de la casa, criados en Tajonar. Las intenciones de la dirección deportiva son las de solo incorporar jugadores para posiciones en las que los chavales de la cantera no muestren garantías suficientes, entrando en un proceso que busca "navarrizar" de nuevo Osasuna. Esta es la versión oficial, pero lo cierto es que son varios los motivos que han podido llevar a la secretaria técnica a emprender este camino.

Jugadores como Pinheiro, Sosa, Nico Medina, Hugo Viana, Tiago Gomes o Sunny, aterrizaron a Pamplona para mejorar las líneas del equipo y acabaron por ser poco más que espectadores VIP de la temporada rojilla. Casos como los suyos —que comentamos ampliamente en la primera parte de este reportaje, Hijos del olvido: los borrones de Juanjo Lorenzo— son los que la actual junta directiva quiere evitar, pero, año tras año, nos encontramos con jugadores que llegaron para ser titulares, pero que a final de curso apenas habían vestido la camiseta roja.

El fin de una era; el comienzo de otra

Precisamente uno de estos jugadores, el portugués Hugo Viana, fue uno de los protagonistas —de hecho fue una de sus contadas titularidades— de un partido que, a punto estuvo de marcar la historia reciente de Osasuna. Fue el 18 de mayo de 2008 y los navarros se enfrentaban en la última jornada de Liga al Racing de Santander en los Campos de Sport del Sardinero. Los rojillos, jugándose la permanencia, fueron incapaces, si quiera, de empatar el partido, pero una carambola los mantuvo en primera en detrimento del Zaragoza. Ese día, el capitán de la nave pamplonica era el Cuco Ziganda, uno de los grandes artífices de las semifinales de Copa de la UEFA de 2007, pero ese día se jugaba el escaso crédito que le quedaba tras una temporada desastrosa.

El caso es que logró mantener al equipo, pero no cumplió con el mínimo exigible (ganar aquel partido) y Patxi Izco, el por aquel entonces presidente del club, no era muy partidario de su continuidad. Sin embargo, su confianza en Juanjo Lorenzo y la fe ciega que este tenía en el Cuco, permitieron al de Larrainzar comenzar la siguiente campaña. Pero su suerte no tardaría en acabarse. Seis jornadas después del inicio del campeonato doméstico, Ziganda abandonaba al entidad rojilla, dejando su puesto a un viejo anhelo del presidente: José Antonio Camacho. Ese fue el momento en el que la relación —al menos deportiva— entre Izco y Lorenzo comenzó a distanciarse. Dos años y un motín —el "de Tajonar"— después, en mayo de 2010, este idilio se rompió definitivamente.

Martín González sustituyó a Juanjo Lorenzo. Estuvo tres temporadas al frente de la secretería técnica (2010-2013).

El puesto quedaba vacante y su lugar lo ocupó un rojillo de toda la vida: Ángel Martín González. El madrileño jugó nueve años en Pamplona (1986-1995) y solo abandonaría la capital navarra durante dos años para retirarse del fútbol profesional en el Rayo Vallecano. Inmediatamente después, volvería a Tajonar, pero esta vez, como entrenador en diferentes categorías, y hasta hace apenas unos meses, cuando abandonaría definitivamente el club de sus amores tras más de tres años al frente de la secretaría técnica. En este tiempo, Martín, quien definió Javier Aguirre como "nuestro galáctico", fue artífices de algunas de las negociaciones más positivas del club en los últimos años, como la vuelta de Raúl García a El Sadar en 2011, pero los tiempos que le tocaron vivir en ese puesto no fueron los más propicios para pasar a la historia rojilla. La deuda comenzaba a aflorar hasta apretar el cuello de los directivos, los presupuestos y los sueldos de los jugadores bajaban año tras año y las diferencias entre los clubes de cabeza y los modestos cada vez eran mayores. Esto no hizo otra cosa que favorecer el aumento de esa casta de jugadores malditos que una vez corrieron por el césped de El Sadar: los Hijos del Olvido.

2010/12: a vueltas con la delantera

Sin duda, su primer y gran tropezón fue Dejan Lekić. El luso Dady, que llegó con la vitola de ser el fichaje más caro de la historia de Osasuna —3'5 millones desembolsó el club rojillo a Os Belenenses por sus servicios—, salía por la puerta de atrás tras no alcanzar la titularidad en ninguna de las tres temporadas que estuvo en Pamplona. Su sitio lo ocuparía el serbio, y no hablamos solo de su ficha. Leka, como le gustaba que le llamasen, llegó a Pamplona procedente del Estrella Roja tras un dura pugna con el Racing por incorporarle. Sin embargo, la liquidez de Osasuna, que pudo poner sobre la mesa los 2'6 millones que pedían en Belgrado por sus derechos, permitió arrebatarles a los cántabros su fichaje estrella para la temporada. Y es que Leka venía con el cartel de ser el nuevo Nikola Žigić, un viejo deseo de la afición osasunista. Además, el cercano y grato recuerdo de Savo Milošević hacía relamerse a los aficionados rojillos en su puesta de largo en El Sadar.

Pero primero su falta de forma —vino directo de su luna de miel— y luego la obsesión de Camacho por situar en punta a Carlos Aranda, llevó al serbio de cabeza al banquillo. En su primer año, solo 5 partidos de titular (27 en total) y 2 goles —uno de ellos, eso sí, el que confirmó aquella remontada épica ante el Sevilla que dejó prácticamente certificada la permanencia—. No obstante, la temporada 2011/12 parecía que podía pintar distinto para Leka. Ya con Mendilibar en el banquillo, el ariete fue el máximo goleador de la pretemporada —volvió de vacaciones más fino, en todos los sentidos— y su papel en el equipo parecía ser mucho más relevante que en la campaña anterior. Pero entre Ibrahima y Raúl García —que hizo las veces de falso nueve—, terminaron por dilapidar al serbio que, a principios de julio rescindía su vinculación con Osasuna.

Precisamente, la falta de puntería de Lekić en sus primeros meses en Pamplona, unido a las constantes lesiones del veterano Walter Pandiani y las dificultades de Carlos Aranda para hacer gol, permitieron la llegada de otro de esos jugadores olvidados en el fondo del armario. En enero de 2011, a punto de cerrarse el mercado de invierno, Ferrán Corominas desembarcaba en El Sadar. El eterno jugador numero 12 del Espanyol apenas contaba para el club periquito y Osasuna vio en el de Girona el futbolista ideal para inyectar ese plus de intensidad y oportunismo en la delantera rojilla; pero, al parecer, el entrenador no lo veía de la misma manera. Coro jugó solo 6 partidos, cuatro en el once inicial, y sus minutos con la camiseta rojilla se estancaron en 335, que no fueron suficientes si quiera para verle celebrar un gol con el equipo navarro. Hoy, su vida deportiva ha dado un vuelvo en el Elche, donde es uno de los grandes valores en ataque del equipo ilicitano, pero de Osasuna salió 5 meses más tarde sin que a nadie le importara.

Nombre Edad Temporada Partidos jugados Goles Dejan Lekić 25 2010-2012 45 6 Ferrán Corominas 27 2010/11 6 -

2011/12: la maldición del lateral

La temporada 2011/12 pasará a la historia rojilla como un oasis en medio del desierto. No se sabe muy bien cómo ni por qué —bueno, quizá sí: Raúl García—, pero Osasuna llegó a la última jornada luchando por meterse en Europa League y solo un punto privó al equipo navarro de disputar competición europea, tras varios años rozando el descenso. Pero también se recordará como el principio de una maldición que asola a los rojillos desde ese verano: el lateral zurdo. Si Tiago Gomes fue el precursor, Jukka Raitala fue el encargado de confirmar el gafe. Monreal —que demasiado estaba durando en Pamplona— salió de Tajonar rumbo a Málaga y el finés llegó para ocupar su hueco, aunque solo lo consiguió en cuanto a parecido físico con el navarro —por aquello de ser rubio de cara aniñada—. El internacional finlandés jugó 13 partidos de titular pero, salvo una gran actuación ante el FC Barcelona, su rendimiento dejó muchísimo que desear. Afortunadamente para Martín, Jukka llegó solo en calidad de cedido y, afortunadamente para Mendilibar, Damià supo adaptar su posición al flanco zurdo con maestría.

Nombre Edad Temporada Partidos jugados Goles Jukka Raitala 23 2011/12 17 -

2012/13: descalabro en la columna vertebral

Por supuesto, para la temporada siguiente, el lateral era uno de los puesto a reforzar, al igual que la delantera —donde se produjeron las bajas de Ibrahima y Lekić— y el centro del campo —con las salidas de Raúl García y Nekounam—. Entre los fichajes para la 2012/13, nombres que hoy son clave en el equipo, como Arribas, Oier, Armenteros o Sisi —hasta su lesión—, pero también tres perlas a las que sacar brillo para este reportaje: Nano, Joseba Llorente y Anthony Annan.

Fernando Macedo da Silva, más conocido como Nano, saltó a la fama en 1999 al ser el jugador más joven en debutar con la camiseta del Barça, de la mano de un clásico como Louis van Gaal. Sin embargo, desde que saliera de la ciudad condal en 2003, su carrera cayó en picado. Atlético de Madrid, Getafe, Cádiz y, finalmente Racing de Ferrol, en Segunda B. Su nombre parecía olvidado y sus esperanzas de ser jugador profesional también, pero, entonces, en 2009, en Numancia le da una nueva oportunidad. Sus buenas actuaciones en el conjunto soriano le devuelven a la élite y se consolida como un de los mejores laterales zurdos de la categoría, lo que llama la atención de la desesperada secretaría técnica rojilla, que tenía que tapar con urgencia la fuga que dejó en la banda izquierda Raitala. Pero sus ganas de demostrar su valía no fueron suficientes para adaptarse al salto competitivo que suponía su vuelta a Primera División. El gallego apenas jugó 18 partidos en los que tuvo una actuación más que discreta que, acentuada por su edad —31 años—, fue clave para que el cuerpo técnico tomara la decisión de prescindir del año de contrato que le quedaba. "Me veía con sitio, pero el problema es que el entrenador no", dijo en su despedida en alusión a Mendilibar.

Más suerte tuvo, en cambio, su compañero Joseba Llorente. El de Hondarribia es y será siempre el ojito derecho del de Zaldívar. Mendilibar y él coincidieron en el Eibar durante la temporada 2004/05 y el espigado ariete pasó de hacer 4 goles en la campaña anterior, a 18. Su carácter y olfato goleador le llevaron al Valladolid donde hizo 45 en 99 partidos de Liga, repartidos en tres temporadas; su entrenador en las dos últimas, como no podía ser menos, Mendi. Pero el técnico vizcaíno acabó siendo destituido y pasó una temporada alejado de los campos de entrenamiento. Sin embargo, el mal rumbo de Camacho en el banquillo de Osasuna le devolvieron a Primera y, a la primera oportunidad que tuvo, se trajo a su goleador. Pero su killer ya no era el de años atrás. Tras dos temporadas prácticamente en blanco en San Sebastián, aquejado de molestias de espalda y con 33 primaveras, Joseba no cuajó en Pamplona. Y lo tenía todo para triunfar allí: carácter, físico, la confianza incondicional del técnico, etc. De hecho, sin conseguir la titularidad, el punta giputxi disputó 24 partidos, siendo el cambio más habitual de Mendilibar. Pero apenas un gol en copa y otro contra el Barça en El Sadar acabaron por desesperar a la grada que veía en sus apariciones más amiguismo que méritos propios. Acabó volviendo a Donosti el tiempo justo para firmar su finiquito con la Real y soltar un par de perlas tras la destitución de su padre futbolístico. "Osasuna no irá a la Champions por cambiar a Mendilibar, el equipo no da para más".

Pero el colmo de los colmos llegó en el centro del campo. La salida de Nekounam, director de orquesta de Osasuna durante seis años, hacía mucho daño a la medular rojilla. La veteranía de Puñal, la irrupción de Loé y Timor, y la polivalencia de Lolo no parecían garantías para cubrir un puesto que se había tornado imprescindible para los intereses de los navarros. Ninguno de ellos —si acaso el valenciano— parecía preparado para crear, distribuir y conducir como lo hacía el iraní. Por ello, la dirección deportiva de Martín González se puso manos a la obra durante el verano e incorporó al ghanés Anthony Annan como solución a todos los males rojillos. Aunque no os lo creáis, el centrocampista africano estuvo un año entero en Pamplona, pero, por algún extraño motivo, la impresora de Tajonar no era capaz de imprimir su nombre en la convocatoria. Annan, de quien únicamente se supo que guardaba parentesco con el ex secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se puso la camiseta de Osasuna el tiempo justo para su presentación en El Sadar. Apenas 6 partidos valieron para ver que el jugador cedido por el Schalke 04 era más un pivote defensivo mal adaptado y de pase fácil que un cerebro al estilo persa, por ello, nadie lloró su vuelta a Alemania a final de curso.

Nombre Edad Temporada Partidos jugados Goles Nano 30 2012/13 18 - Joseba Llorente 33 2012/13 24 1 Anthony Annan 26 2012/13 6 -

Hoy, Martín González ya no es director deportivo de Osasuna. Sus rencillas con Archanco derivaron en su destitución al comienzo de la presente temporada, después de presentar una carta de dimisión —que no fue aceptada por la directiva— al término de la campaña 2012/13. Sin embargo, el madrileño dejó un legado en Pamplona. Un legado en manos del Gato Silva, Miguel De las Cuevas, Jordan Lotiès, Oriol Riera, Ariel Núñez y Joan Oriol, las seis incorporaciones de Osasuna en el último mercado. Los cuatro primeros son titulares indiscutibles para Javi Gracia, pero los dos últimos llevan camino de convertirse en nuevos Hijos del Olvido, engrosando la lista de los inéditos de Martín González.