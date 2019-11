Paco Montañés: "A final de año tenemos que estar arriba"

Tras haber pasado unas semanas difíciles, Paco Montañés cada vez se encuentra en mejor situación física pero prefiere mantener la cautela: "Lo he pasado mal porque, después de volver, disfruté dos días del futbol y luego ya me he tirado otras tres semanas. Tengo que ser un poco más cauto y la verdad que estoy yendo bien y cada vez me encuentro con más seguridad”.

Montañés no se descarta para el partido del domingo ante el Cordoba, pero quiere tomárselo con calma para no volver a recaer en la lesión: “Faltan aún tres días. Me los voy a tomar para intentar jugar pero tengo que ir con mucho cuidado porque mis condiciones son la velocidad y la potencia, y una rotura es muy peligroso para eso”, señalaba el jugador, añadiendo que volverá cuando tenga la "confianza" y se vuelva a sentir "seguro".

Más aun después de la recaida que tuvo nada más volver de la anterior lesión. El zaragocista ha señalado que no fue en el partido contra el Numancia cuando se volvió a lesionar, sino en el entrenamiento del día siguiente: “En el entrenamiento posterior a aquel partido, en un ejercicio de centros y remates, me volví a resentir”.

El catalán no ha perdido la fe que tuvo desde el primer momento en el equipo y, pese a que reconoce que no están saliendo las cosas como esperaba, hay calidad para estar arriba: “Siempre he dicho que este equipo tiene potencial para estar arriba. Nos está costando y parece que haya dudas, pero sigo pensando igual y teniendo la misma confianza de que se va a estar arriba. Ahora tenemos que ser conscientes de donde estamos y que tenemos que hacer las cosas mucho mejor, pero a final de año tenemos que estar arriba".

El jugador sabe que la competencia para volver al once inicial es muy fuerte, más aun despues de haber ganado dos partidos seguidos: “Tengo que volver a ganarme un hueco. El equipo lleva dos semanas venciendo, el grupo está bien y el día que vuelva me lo tendré que ganar", señalaba Montañés. Además, tambien ha valorado la actuación que está teniendo la linea atacante: "Javi Álamo es un jugadorazo. En cuanto se ponga bien va a ser muy importante en este equipo. Ángelo arriba ha estado haciendo goles, ahora no, pero está trabajando una barbaridad y Roger está haciendo goles, es un jugador de área que siempre crea peligro".

Vuelta a los entrenamientos mañana a las 11:00

La plantilla zaragocista se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva con las bajas de Sergio Cidoncha y Tarsi Aguado. El madrileño padecía un proceso gripal, mientras que el canterano zaragocista sufría proceso digestivo.

El conjunto aragonés volverá a entrenarse mañana a puerta cerrada en la Ciudad Depotiva a partir de las 11:00 horas. Antes del inicio del entrenamiento, a partir de las 10:30, el portero Leo Franco comparecerá en rueda de prensa.