Entrevista. Pedro Izurza: el hombre del derbi de la Margen Izquierda

Pedro María Izurza Moreno (Durango, 1982) afronta con 31 años su novena temporada en la categoría de bronce del fútbol español desde que en el año 2004 fichara por un recién ascendido Sestao River procedente de la Cultural de Durango. Desde entonces -y con solo un paréntesis de un año de retorno a la Cultural- se mantuvo siete temporadas defendiendo la elástica verdinegra, con dos descensos a Tercera y un regreso a la categoría incluidos, hasta que en verano de 2012 no vio renovado su compromiso por la entidad de Las Llanas.

En esas circunstancias, el que fuera uno de los referentes del club sestaoarra acabó convencido por el proyecto deportivo de Iñaki Zurimendi y Jorge 'Boluka', decidiendo aceptar la oferta del eterno rival, el Barakaldo, club en el que cumple ahora su segunda temporada. Con 283 partidos acumulados y más de 22.000 minutos jugados en Segunda División B, este pulmón del centro del campo no exento de calidad técnica y algo de gol -suma 18 tantos en la categoría con el conseguido esta última jornada - se convirtió en pieza fundamental la temporada pasada en el once de Zurimendi, y jugador clave para entender el que se ha bautizado como el "Derbi del Hierro".

PREGUNTA. Este domingo regresa al once inicial en Irún, abre el marcador para su equipo y celebra una victoria para cerrar la pequeña crisis de resultados. Buen momento para entrevistarle.

RESPUESTA. Ha sido un partido raro, en el que quizás el equipo ha conseguido más de lo que se merecía; pero lo importante era romper la dinámica de las últimas jornadas y lo hemos conseguido. Respecto a lo del regreso, con gol y victoria, se puede decir que es anecdótico.

P. Y ahora el derbi, quizás el partido más esperado de la temporada en Lasesarre. No sé si para el vestuario y para usted en particular también, o es de los que se acoge al tópico de que solo son tres puntos más.

R. Es evidente que el equipo que gane solo se lleva tres puntos, pero no se puede decir que es un partido más. Es especial, por la historia y por la rivalidad entre los dos equipos de la Margen Izquierda.

P. El hecho de haber sido jugador del rival durante una parte tan importante de su trayectoria futbolística le permite una doble perspectiva de lo que es el derbi de la Margen Izquierda. ¿Observa alguna diferencia entre disputar estos partidos en Lasesarre o en Las Llanas, más allá de la evidente de sus vestuarios?

R. Buen apunte el de los vestuarios. Creo que no hay excesivas diferencias. Al final en ambos lados se espera el partido con la misma idea; la de ganar al eterno rival. Desde ambos clubes se vive de forma muy intensa y eso se nota desde el primer minuto de partido.

P. Usted ya comentó en alguna ocasión que los problemas para compaginar su vida laboral y deportiva fueron parte importante para explicar su marcha del Sestao. ¿Es esa la única causa que explique que esta temporada solo haya podido jugar nueve de los dieciséis partidos disputados hasta la fecha?

R. El tema laboral ha influido entre otras cosas para que no haya podido tener la continuidad que me hubiera gustado, pero algunas pequeños problemas musculares también han provocado que no haya estado disponible en algunos encuentros. Esperemos que, a partir de ahora, todo vaya bien y pueda encontrarme cada vez mejor.

P. Suponemos que sigue la marcha de su anterior equipo, a pesar que de su época sólo queden dos jugadores, Josu Hernáez e Isaac Aketxe. ¿Sigue manteniendo el contacto con el River a través de ellos? ¿Le ha sorprendido la transformación de su plantilla esta temporada?

R. No queda mucho de lo que había cuando me fui. Es normal que tras una temporada regular se hagan cambios pero creo, que como a todo el mundo, me ha sorprendido el cambio radical que ha dado la plantilla. De todas formas, por lo visto hasta el momento, parece que han hecho un buen trabajo.

P. Es el primero de los derbis en los que ambos equipos se ven las caras en tan alta posición en la tabla. ¿Hace más peligroso al River el hecho de acudir esta temporada con el cartel de menos 'víctima' que otros años?

R. ¿Víctima? Yo, cuando estaba en el bando verdinegro, no me consideraba una víctima. Creo que el River va a salir a competir como siempre, independientemente de la clasificación. Lo único trascendente de la clasificación es que la repercursión directa del que consiga los tres puntos es mayor.

P. Ya que hablamos de la zona alta de la clasificación: el hecho de ver en ella, entre los diez primeros, a los cuatro equipos de Bizkaia, ¿cómo lo interpreta un veterano de este grupo como usted? ¿Tanto ha mejorado el nivel competitivo aquí o la nueva composición del grupo lo hace menos fuerte que temporadas atrás?

R. No creo que el nivel haya bajado. Más bien se puede decir que por el momento la adaptación de los equipos vascos al nuevo grupo ha sido buena, aunque ya se sabe que en una liga tan larga lo importante no es solo cómo se empieza. Creo que las características del grupo han cambiado, pero no me atrevo a decir que el nivel sea menor.

P. Es inevitable hablar de 'Jito', pichichi con quince goles y que ya le hiciera un hat-trick al Barakaldo hace unos años, como la mayor amenaza del River. Sin embargo otros delanteros verdinegros, como Gerardo (con el Noja) o el mismo Josu Hernáez, ya han ejercido como verdugos del Barakaldo. Sería un error concentrar la atención en solo un jugador, supongo.

R. Los números de Jito son impresionantes, la verdad es que asustan. De todos modos creo que además de los que has citado, hay que tener cuidado con los once que jueguen, y con los cambios. Lo importante es prestar atención al River en su conjunto, que ha demostrado que es capaz de hacer las cosas muy bien.

P. Si hablamos de claves para el partido, son muchos los que piensan que la batalla del centro del campo será fundamental, y que la aportación de Izurza puede decantar la balanza. ¿No le parece apropiado, dado su rol en el campo y su actividad profesional, el apodo de 'el ingeniero'?

R. Me parece un apodo gracioso; lo que es seguro es que no estariamos mintiendo. Creo que las claves del partido no las sabremos hasta después del mismo, y para entonces será tarde. Nosotros tenemos que tratar de exprimir al máximo nuestras opciones, que pasan por saber leer cada momento del partido y no dejarse llevar en exceso por el ambiente que se genera en este tipo de partidos, que normalmente son un poco atípicos.

P. No sé si compartirá con nosotros que su primera y sobre todo su última temporada en el Sestao fueron las mejores a nivel individual de su carrera futbolística. ¿Considera que la presencia de Carlos Pouso, en el primer caso, y de Ibon Larrazabal en el segundo, fueron factores decisivos para su éxito?

R. En cuanto al primer año, además de que se consiguío el ascenso, debo reconocer que me sirvió para crecer mucho como futbolísta. Es evidente que uno de los grandes culpables de mi progresión fue Pouso, que primero me dio la oportunidad de estar en ese grupo para debutar en Segunda B, y luego la confianza necesaria para demostrar cosas. En cuanto al último año, que para mi gusto fue mi mejor año en el River a nivel personal, es evidente que el papel de Ibon fue clave. Todo el mundo sabe que los grandes jugadores hacen mejores a todos los que están a su alrededor, e Ibon Larrazabal lo consiguió. Se juega mucho más tranquilo cuando sabes que si fallas hay alguien cerca que siempre lo arregla. En este último año también merece una mención especial el trabajo que hizo Félix Sarriugarte en el banquillo, y más teniendo en cuenta la situación en la que llegó al club.

P. A todo jugador le cuesta definirse a sí mismo. ¿Le parece adecuado considerarle como un centrocampista completo, que sin ser sobresaliente en nada, es notable en todo?

R. No te voy a llevar la contraria en este aspecto, aunque, como bien dices, no me gusta hacer definiciones sobre mí mismo. Eso lo dejo para el resto.

P. Mencionamos anteriormente su estreno goleador esta temporada. La temporada pasada solo consiguió un tanto. Si tiene la suerte de repetir suerte este sábado, ¿lo celebrará como cualquier otro gol?

R. Dos goles en dos jornadas, difícil. No me tengo que preocupar en pensar si lo voy a celebrar o no; las probabilidades de que ocurra son escasas. Seguramente no de forma muy efusiva, pero sí que lo celebraría; me parece una falta de respeto a mi afición actual no celebrar un gol, que al final es lo que da vida al fútbol.

P. Será su segundo derbi retransmitido por ETB. ¿Le motiva como jugador el hecho de que se puedan seguir sus evoluciones a través de la televisión, o cree que es perjudicial de cara al ambiente que se pueda vivir en las gradas?

R. Creo que el ambiente se verá en parte perjudicado por la retransmisión, aunque espero que no en gran medida. Y en cuanto a la motivación por tratarse de un partido televisado, creo que en el momento en el que todo empieza hay cosas más importantes en las que pensar.

P. Le hemos escuchado en alguna ocasión reconocer sus simpatías por el Athletic. Un dato que no hemos sabido contrastar es si no ha habido ningún acercamiento o relación con Lezama en toda su trayectoria futbolística.

R. La verdad es que no. Estuve allí un año en infantiles y nada más.

P. La temporada pasada vivió la decepción de quedarse a las puertas de jugar los playoffs de ascenso en la última jornada; una sensación que ya vivió temporadas atrás con el Sestao. ¿Fue comparable lo ocurrido en Guijuelo hace años con lo que sufrió en Logroño hace unos meses?

R. He de decir que las sensaciones fueron diferentes. En el caso del Sestao, no pudimos hacer más; empezamos cuartos la última jornada, ganamos y terminamos quintos. Es díficil de creer, pero así ocurrió. El año pasado, sin embargo, no fuimos capaces de ganar cuando de verdad había que hacerlo; eso va en nuestro debe. De todos modos tanto la campaña pasada como la del año del 5º puesto con el River fueron de sobresaliente, aunque a ambas les faltara la guinda. Quién sabe si podré jugar un playoff de ascenso...

P. Para terminar, sabrá que todos los enfrentamientos entre Barakaldo y Sestao River en Lasesarre se han saldado con victoria local. Dando por hecho el '1' en su pronóstico, ¿nos vaticina un resultado?

R. Es un dato que, aunque no lo parezca, no juega a nuestro favor, pues algún año será el primero en que se rompa la estadística. Por nuestra parte haremos lo posible por alargar la tradición de la victoria local. En cuanto al resultado, me quedo con el mismo del año pasado en Lasesarre.