Alcorcón - Granada: vuelve la Copa a Santo Domingo

Domingo, 12 de la mañana. El Granada como rival. No es que el Alcorcón se haya colado en el calendario de Primera División ni que los nazaríes hayan retrocedido de categoría, sino que Santo Domingo vuelve a acoger un partido de Copa del Rey. Esta vez en un horario poco habitual para la competición doméstica, ya que se ha trasladado la ida de los dieciseisavos de final a este fin de semana. Después de pasar dos eliminatorias lejos de Alcorcón, los amarillos vuelven a su estadio para recibir a un rival de categoría superior.

Con el cambio de mentalidad que todos los equipos aplican cuando llega la Copa, el Alcorcón tratará de vestirse de equipo peligroso y temible para los equipos de Primera División. En los deberes para el Granada, la dura tarea de no subestimar a los locales para no perder la eliminatoria en el partido de ida.

El Alcorcón finaliza una semana intensa

El Alcorcón termina con el partido de mañana una semana muy dura, en la que se ha medido al Sporting de Gijón (el pasado domingo, 2-2) y al Lugo (el miércoles, 1-2). 4 puntos de 6 posibles para escalar posiciones en la clasificación y comenzar a ganar la confianza perdida en el primer tramo de temporada, en el que no han logrado encadenar varios resultados positivos ni el acierto goleador estaba de su lado. Gracias, por tanto, a los dos goles que marcó Iribas en el Anxo Carro de Lugo, el Alcorcón llega muy motivado a este partido. Su trayectoria en esta edición de la Copa ha sido impecable, derrotando y eliminando al Mallorca por 1-4 y al Eibar por 1-2, ambos partidos como visitante.

Presumiblemente, Dani Giménez tendrá descanso en la portería y Manu Fernández estará bajo los palos, con una defensa formada por Iribas y Camille en los laterales y Babin y Serrán, que vuelve tras una lesión, como pareja de centrales. En el centro del campo Rubén Sanz, que no fue titular en Lugo, formará el doble pivote con Jony. En el ataque hay múltiples opciones. El reparto de minutos está siendo equilibrado y no hay jugadores con una carga excesiva. Dani Pacheco, Christian Alfonso y Juli se perfilan como titulares junto a Quini en punta de ataque. Miguel Álvarez, no obstante, cuenta con jugadores de confianza como Fernando Sales, Javito, Óscar Plano o Sergio Prendes para formar un ataque que intimide a la defensa rojiblanca.

El Granada, primera eliminatoria en Copa

El conjunto de Lucas Alcaraz comienza su camino en el torneo con más descanso que su rival. El técnico podrá alinear a un once que perfectamente pudiese ser de Liga al no haber disputado entre semana ningún partido. Con todos sus jugadores disponibles, ha decidido no convocar para este partido de ida a Matías Campos, Diakhaté, Dani Benítez, Fatau y El Arabi. En portería sí que habrá un cambio: el griego Karnezis disputará el encuentro en detrimento de Roberto Fernández. Para otros jugadores menos habituales como Ighalo, Diego Mainz, Buonannote, Michael Pereira o Riki será un buen escaparate para demostrar a Alcaraz que pueden ser titulares en cualquier momento.

Precedentes

Para el Granada será una visita muy especial. Allí, en la temporada 2009/2010, el conjunto rojiblanco consiguió el ascenso a Segunda División frente al Alcorcón en Santo Domingo. En la temporada siguiente, ya en la categoría de plata, se repartieron las victorias. El partido de la primera vuelta ganó el Granada por 1-0 y en el encuentro de la segunda vuelta consiguió la victoria el Alcorcón por 2-0.

Declaraciones previas

El entrenador del Alcorcón pasó por rueda de prensa este sábado para dejar sus impresiones de cara a este choque. Afrontan este partido “con más tranquilidad después de los dos últimos resultados” que han cosechado. En su opinión, “hay un desequilibrio en cuanto a la categoría en la que juega cada equipo y en el descanso que no ha tenido el Alcorcón esta semana y sí ha disfrutado el Granada”. No obstante, afirmó que competirán “con ganas y con el apoyo de nuestra gente”.

Lucas Alcaraz, por su parte, reconoció que “al no haber jugado entre semana” podrá alinear “al equipo que considere más competitivo en ese momento”. No descarta algún cambio, pero sí que avisa a su plantilla: "No hay ningún partido que no tenga la obligación de ganar. El que no se motive para este partido, tampoco tendrá que motivarse para Vallecas”. Sobre el Alcorcón ha dicho que “es un equipo con una base muy concreta, que en las últimas temporadas ha competido en Segunda División y siempre en los puestos de arriba”.

La afición de Alcorcón se volcará de nuevo con su equipo y, favorecida por el buen horario del partido, esperamos que se produzca un bonito espectáculo. Vuelve la Copa, vuelve el Alcorcón a su trofeo favorito.

Posibles alineaciones