Toledo - Leganés: duelo para alcanzar o mantener los playoffs

Toledo y Leganés se enfrentan en la decimoséptima jornada del Grupo II de Segunda B. Un ‘derbi’ con tres puntos de diferencia entre el cuarto y el sexto clasificado a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, con ambos conjuntos luchando por entrar y quedarse, respectivamente, en playoffs. Los toledanos pasan por un pequeño bache, tropezados por una derrota la jornada pasada, mientras que los pepineros llegan por primera vez en puestos de playoff tras vencer al líder.

Toledo: a seguir invictos en casa para salir del bache

Cuando el grupo está tan apretado, los rivales no ceden puntos, y el objetivo es luchar por los playoffs, no ganar durante los últimos dos partidos supone un tropiezo que no puede alargarse mucho más. Por ello, el Toledo intentará recuperarse de ello en Salto del Caballo para volver a la senda del triunfo en su casa, donde todavía no ha perdido esta temporada, con cinco victorias y tres empates; y con la intención de repetir la buena racha de seis partidos consecutivos sin perder antes de la derrota de la pasada jornada contra el Puerta Bonita.

Y lo hará con Sorribas y Vázquez, quienes no pudieron jugar en Carabanchel por sanción, así como con Diego Aguirre, recuperado de su lesión. El entrenador del Toledo, Idiákez, seguirá sin poder contar con el ex pepinero Pedro Hernández, y con la mirada de la afición puesta en si Rufino entra o no en la convocatoria, ya que no estuvo contra el Puerta Bonita por decisión técnica. Una relación la del jugador-entrenador que no pasa por su mejor momento.

Leganés: ganar para mantenerse en playoffs

Los pepineros viajan a Toledo con la batería de la moral cargada al máximo después de ganar al líder la pasada jornada por dos goles a cero con uno de los mejores partidos de la temporada, logrando así el sexto partido consecutivo sin perder, la mejor racha en lo que va de liga para los blanquiazules.

Con Fran Moreno como la chispa que enciende al equipo, el Leganés se encuentra, sin embargo y por segundo partido consecutivo a domicilio, con la baja de Martín Mantovani por sanción. La referencia en la zaga será cubierta posiblemente por Paco Candela, como ya lo hiciera contra el Tudelano. En medio campo, el Leganés recupera a Valleros y a Alberto Martín, jugadores con los que Asier Garitano podrá contar para Toledo. Éste último, después de nueve jornadas fuera de una convocatoria. Así, el Leganés intentará alargar su buen estado de forma para alcanzar la treintena de puntos siguiendo la caza del primer puesto.

Antecedentes

Toledo y Leganés se han enfrentado en Tercera, Segunda B y Segunda, siendo la categoría de bronce la competición donde el Leganés ha conseguido mejores resultados en Salto del Caballo, a diferencia de Tercera y Segunda, en las que mandó el Toledo. En Segunda B, donde se encuentran ahora, ambos conjuntos se han enfrentado en cuatro ocasiones. Los números, favorables para los pepineros, con tres victorias, frente a una victoria toledana. Sin embargo, en el global de enfretamientos con el Toledo como local, se imponen los manchegos con trece victorias frente a cinco victorias leganenses, y cinco empates.

Resultados de Toledo - Leganés en Segunda B Temporada Local Resultado Visitante 2011/12 C.D. Toledo 1-2 C.D. Leganés 2009/10 C.D. Toledo 1-2 C.D. Leganés 1992/93 C.D. Toledo 2-1 C.D. Leganés 1989/90 C.D. Toledo 0-1 C.D. Leganés

Posibles alineaciones