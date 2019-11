El balance del grupo VIII de Tercera División: pelea por el playoff

Uno de los 18 grupos que componen la Tercera División de España, es el grupo octavo, o lo que es lo mismo, el grupo de Castilla y León. Tras el ascenso la pasada temporada de la Cultural y Deportiva Leonesa, y del Burgos CF, el grupo ha perdido nivel, pero no competitividad. Muchos equipos llamados a estar en la zona alta, han decepcionado, mientras otros, con inicios sorprendentes, han conseguido situarse en las posiciones más altas de la clasificación.

Tabla Clasificatoria

EQUIPOS Partidos jugados Ganados Empatados Perdidos Puntos 1º Real Valladolid "B" 16 11 4 1 37 2º Atlético Astorga 16 11 3 2 36 3º Arandina CF 16 10 2 4 32 4º Burgos Bupolsa 16 10 2 4 32 5º Real Ávila CF 16 8 3 5 27 6º SD Almazán 15 7 6 2 27 7º CD La Virgen 16 8 2 6 26 8º CD Numancia "B" 16 7 3 6 24 9º Gimnástica Segoviana 16 6 5 5 23 10º Atlético Tordesillas 16 6 5 5 23 11º Atlético Bembibre 16 6 4 6 22 12º La Bañeza FC 16 6 4 6 22 13º CD La Granja 16 4 9 3 21 14º Unami CP 16 4 5 7 17 15º UD Santa Marta 16 4 4 8 16 16º CD Cristo Atlético 16 4 2 10 14 17º CF Salmantino 15 4 2 9 14 18º CyD Cebrereña 16 1 7 8 10 19º CD Becerril 16 1 4 11 7 20º Racing Lermeño CF 16 1 4 11 7

Analizamos a los 20 equipos que conforman este grupo:

Real Valladolid “B”: el líder indiscutible

La tabla clasificatoria del grupo VIII la lidera el filial del Real Valladolid. El conjunto pucelano suma un total de 37 puntos, divididos en 11 victorias, 4 empates, y tan sólo una derrota. Números que asustan, de un filial que lleva varios años sin meterse en playoff. No conoce la derrota desde inicios de septiembre, en la que fue su única derrota, ante la SD Almazán. Sin duda, uno de los equipos que más asustan, en especial, si tenemos en cuenta que es el equipo menos goleado del grupo. Rubén Díaz, su delantero estrella, lidera la clasificación goleadora con 12 dianas

Atlético Astorga: la revolución maragata

En segunda posición, y a tan sólo un punto de los pucelanos, se encuentra el Atlético Astorga. Los leoneses, después una inversión que realizaban año tras año, y que no obtenía recompensa, comienzan a ver la luz. Los de Tornadijo están muy fuertes, y suman 11 victorias, 3 empates, y 2 derrotas. Por si fuera poco, son el conjunto más goleador del grupo, gracias en especial, a Roberto Puente y David Bandera, que suman entre ambos 18 goles. Además, llevan 9 jornadas consecutivas ganando, aunque de los 3 partidos que los restan, han de enfrentarse a dos rivales fuertes, la Arandina, y el Almazán.

Arandina CF: intentando remontar el vuelo

A 4 puntos de los maragatos, y en tercera posición, se encuentra la Arandina. Un conjunto llamado a ser el campeón del grupo, pero que sin embargo, comenzó de forma horrorosa la liga. Los de Pepe Calvo, han pagado una mala planificación, y una tardía llegada de los fichajes, condicionados por su posible ascenso administrativo, tras el retraso en el pago del aval de la Cultural Leonesa. Los blanquiazules sumaron 3 derrotas en los primeros partidos, pero poco a poco, han ido restableciendo su poderío. Las últimas victorias, consolidan a un equipo que parecía no estar del todo bien, tras su extraña derrota ante el Atlético Tordesillas. Suman 10 victorias, 2 empates, y 4 derrotas, con 30 goles a favor, y 16 en contra. Sus problemas defensivos parecen estar solucionados con la llegada de Domingo Mora, a pesar de la reciente y conocida baja de Escudero, que fichó hace unos días por un equipo de la Serie D italiana. El tiempo dirá si este equipo cumple su mayor objetivo, el liderato.

Burgos Bupolsa: el factor sorpresa

En cuarta posición, y empatado a puntos con la Arandina (32), se encuentra el Burgos Bupolsa. Uno de los recién ascendidos, que han sabido reforzarse con jugadores veteranos y conocidos en este grupo. El trabajo humano y el esfuerzo, han sido las claves de un equipo que se ha deshinchado con el paso de las jornadas, pero que sigue manteniendo y atesorando el “factor sorpresa”, que los ha hecho llegar tan lejos. Suman 10 victorias, 2 empates, y 4 derrotas, y a pesar de que son un conjunto medianamente ofensivo (25 goles), han recibido un total de 20 dianas, que muestran la fragilidad de una defensa que ha ido de más a menos. Los blanquinegros lo tienen claro, puede haber premio a final de temporada, si siguen trabajando.

Real Ávila: un histórico en plena decadencia

Con 27 puntos, y por tanto, a 5 del playoff, se encuentra el Real Ávila. El conjunto encarnado es un histórico de la tercera castellano-leonesa, que en esta temporada, ha ido decayendo a medida que pasaban los partidos. Su plantilla, confeccionada para meterse en playoff, no ha dado en estas últimas jornadas lo que se esperaba de ellos. Comenzaron la temporada de forma sobresaliente, pero la poca confianza que se tuvo en su entrenador (Kiko), ha conllevado a dar lugar a un equipo que desde entonces, y con el cambio de entrenador, es más irregular. Sus puntos provienen de 8 victorias y 3 empates, y defensivamente, los rojillos han demostrado que pueden ser un conjunto difícil de batir.

SD Almazán: el equipo revelación

Ya en sexta posición, y con los mismos puntos en su haber, se encuentra la SD Almazán. Los sorianos se han convertido en otro equipo referente, estando acostumbrados a luchar por otro objetivo. Su plantilla, cuenta con jugadores con experiencia en categorías superiores (Culebras, Zazu…) y con algunos jóvenes, que han sabido jugar de forma seria, y aportar todo su saber. Los de Luis de Miguel, con un partido menos, suman 27 puntos, divididos en 7 victorias, 6 empates, y 2 derrotas. Ofensivamente, no son un conjunto muy goleador, pero sí el segundo equipo menos goleado de todo el grupo.

CD La Virgen del Camino: en caída libre

Séptimo y con un punto menos, se encuentra el CD La Virgen. Los leoneses están en caída libre, ya que sólo han sumado 1 punto de los últimos 9 disputados. Su buen inicio en liga, se ha visto contrastada por una mala situación deportiva, que en su momento, al parecer, llegó a ser demasiado compleja (estuvieron a punto de renunciar a la categoría, por verse “diferenciados” del resto de equipos). 8 victorias, 2 empates, y 6 derrotas, forman parte de un conjunto que mantiene goles marcados y recibidos, prácticamente al mismo nivel. La segunda vuelta dictará sentencia, a un equipo que llegó a ilusionarse con el playoff.

CD Numancia B: recuperándose paso a paso

Prácticamente llegando a la mitad de la tabla, nos topamos con el filial del CD Numancia. Los sorianos, que empezaron de forma horrenda la liga (llegaron a sumar 4 derrotas consecutivas), parecen verse en un proceso de recuperación (11 puntos de los últimos 15 posibles).Sus 24 puntos, se reparten en 7 victorias, 6 empates, y 6 derrotas. El registro de goles, está marcado por su igualdad (24 goles marcados y recibidos). Un filial numantino, que de siempre, ha sido irregular, y buscará la estabilidad.

Gimnástica Segoviana: un equipo afectado por la crisis

En novena posición, y detrás de los sorianos, se encuentra la Gimnástica Segoviana. Otro histórico de la categoría, en horas bajas. Los blaugranas, que durante los últimos años, han apesado los problemas económicos, han tenido que edificar una plantilla basada en veteranía y juventud, que los ha hecho perder competitividad, y cambiar su objetivo de cara a final de temporada. Sus 23 puntos se dividen en 6 victorias, 5 empates, y 5 derrotas, con unas estadísticas niveladas en cuanto a goles se refiere (20 goles marcados, y recibidos). La “Sego” buscará sanear su economía, y volver a ser el equipo que luchaba año tras año por el ascenso.

Atlético Tordesillas: la vuelta de un conocido

Con los mismos puntos que los del acueducto, se encuentra en el ecuador de la tabla el Atlético Tordesillas. Los vallisoletanos, han vuelto a la categoría que habían perdido con anterioridad, y en la que ya ha estado un buen número de años. La llegada de jugadores jóvenes, y otros con experiencia, ha permitido a los rojiblancos realizar un gran inicio liguero, sorprendiendo a equipos como la Arandina. El registro de partidos es el mismo de la Segoviana, con la salvedad de que han encajado 4 goles más. Los tordesillanos, buscarán perder esa irregularidad que han mostrado durante toda la temporada.

Atlético Bembibre: la juventud como recurso

En undécima posición, se encuentra el Atlético Bembibre. Los bercianos suman 22 puntos, repartidos en 6 victorias, 4 empates, y 6 derrotas. La mayor parte de su plantilla, está repleta de jugadores jóvenes, que fundamentalmente, provienen del filial de la SD Ponferradina. La veteranía también está presente en un conjunto que ha sabido dar la campanada en más de un partido (ante el Real Ávila por ejemplo, la pasada semana). Su buen inicio, se vio contrastado con el paso de las jornadas, donde quizás, los de Ministro, han mostrado otra cara bien diferente.

La Bañeza FC: bajando poco a poco

Con el mismo registro en cuanto a partidos, no en cuanto a goles (25 goles a favor,24 en contra) se encuentra La Bañeza. La escuadra leonesa, comenzó muy bien la liga, llegando a situarse en los puestos de playoff. Algo impensable para un equipo que acababa de ascender. Con el paso de las jornadas, y la progresiva dificultad de sus rivales, el conjunto morado ha comenzado a decaer, aunque sigue manteniendo una gran primera vuelta, al situarse por encima de lo previsto, y prácticamente mantener la plantilla que ascendió de Regional la pasada temporada.

CD La Granja: vuelta a la normalidad

En decimotercera posición, se encuentra el CD La Granja. El equipo segoviano, que la pasada temporada se quedó a punto de entrar en el playoff, dentro de un grupo muy competitivo, este año está siendo bien diferente. Su objetivo, ha pasado a ser el que tenía con anterioridad, no descender. Los granjeños suman 21 puntos, divididos en 4 victorias, 9 empates, y tan sólo 3 derrotas. Han marcado 23 goles, y recibido un total de 24. Sin duda alguna, se han proclamado como los “reyes del empate”, viendo la gran cantidad de “igualdades” que han conseguido en el marcador. Sin duda, una gran cualidad de los de Jota, que suman 6 empates consecutivos, algo muy difícil de conseguir. Como objetivo, los azulones se marcan el cambiar esos empates por victorias.

Unami CP: el trabajo y el esfuerzo como cualidad

En la capital de Segovia, la Gimnástica no es el único equipo representativo, también el Unami. Los de “Tito” Domingo, que ascendieron la pasada temporada, se definen como un equipo trabajador y luchador, que tiene claro su objetivo: no descender. Ocupan el decimocuarto puesto en la tabla, y suman 17 puntos, divididos en 4 victorias, 5 empates, y 7 derrotas. 21 goles a favor, y 29 en contra, definen a un equipo que esta temporada, ha cambiado la fortaleza defensiva que caracterizaba a los azules en la pasada campaña. Sin duda, una asignatura de cara a la segunda vuelta, que puede ser cambiada.

UD Santa Marta: buscando el equilibrio

Viajando hasta tierras charras, nos encontramos con la UD Santa Marta. Otro equipo que basa su esfuerzo en conseguir la permanencia, y en sacar de su gran cantera, a grandes jugadores. No ha conseguido registros nada positivos, y, aunque vienen de ganar frente a la Virgen del Camino, llevaban sin conocer la gloria de los 3 puntos desde mediados de octubre. 16 puntos, divididos en 4 victorias, 4 empates, y 8 derrotas. Sólo han marcado 13 goles, y únicamente han recibido 21. La mejoría de cara a la segunda vuelta, será el objetivo de un equipo, más que conocido y respetado en el grupo octavo.

CD Cristo Atlético: con un objetivo claro

En decimosexta posición, y con 14 puntos, hace acto en escena el CD Cristo Atlético. Los palentinos reparten su puntuación en 4 victorias, 2 empates, y 10 derrotas. Números complejos, para un equipo que se encuentra únicamente 4 puntos por encima del descenso. No conoce la victoria desde hace 5 jornadas, y no es un equipo muy propenso a ganar, viéndose liderado por la figura de Niche, que regresó al “Cristo”, tras una gran temporada en la Arandina, donde se quedó a punto de ascender. Son uno de los equipos menos goleadores de la liga, a pesar de todo, pero su objetivo marcado es el mismo que el de la última temporada: no pasar apuros y salvarse.

CF Salmantino: mal inicio de un equipo nuevo

Al borde del “precipicio” se encuentra el CF Salmantino. Único representante en categoría nacional de la ciudad de Salamanca. Tras la triste desaparición de la UDS, el CF Salmantino, ha buscado ser el referente en el fútbol de la capital charra. Sin embargo, con muy pocos meses desde su creación, no ha tenido el recibimiento que esperaba, y aunque mantiene las piezas del también extinto Salmantino (filial de la UDS),y ha incorporado a jugadores sonados como De la Nava, no ha terminado de cuajar, y además, suma problemas económicos. Sus registros recogen 4 victorias, 2 empates, y 9 derrotas (tienen un partido menos tras empezar a competir mucho más tarde que el resto). Su adhesión al grupo trajo muchas críticas, al no empezar desde las categorías más bajas del fútbol español, y poner en riesgo a la viabilidad de todo el fútbol de Castilla y León.

CyD Cebrereña: en busca de la permanencia

Entrando ya en la zona de peligro, en la zona de descenso, hace aparición la “Cebre”. Los de Cebreros suman 10 puntos únicamente, con 1 única victoria, y 7 empates. Sin duda, registros nada favorables, para un conjunto que ya sabe lo que es la Tercera División, categoría a la que también ascendió esta temporada. Independientemente de sus malos registros, ha sido capaz de marcar 20 goles, y ha recibido 37 goles, lo que le convierte, de largo, en el equipo más goleado de todo el grupo castellano-leonés. Mucho cambio deben aplicar los blanquiverdes, si quieren salir de esta complicada situación en la que se encuentran.

CD Becerril: regreso al pasado

El penúltimo en la cola, es el CD Becerril. Los becerrileños pueden presumir, de ser la localidad más pequeña de todo el grupo. Con sólo 900 habitantes, mantienen un equipo en Tercera División (y no es la primera vez). Sin embargo, sólo suman 7 puntos, al igual que el colista del grupo. 1 victoria y 4 empates, reflejan la situación deportiva, de un equipo que busca salir del “pozo”. Son la segunda escuadra más goleada del grupo. La salvación no es otro que su objetivo. Sin duda, es algo que se antoja difícil, pero no imposible, para un pueblo ilusionado, que intentará lo imposible, para hacer efectivo su objetivo.

Racing Lermeño: el último de la clase

Las aguas del Arlanza pasan turbias por Lerma. Su equipo no está cumpliendo con las expectativas que se habían firmado (la salvación). Parecen verse en mejor situación, tras conseguir 3 empates seguidos, aunque llevan sin conocer la victoria desde inicios de septiembre. Cambio radical el que ha de aplicar el míster lermeño, si quiere que su equipo se libre de la quimera de Regional. Suman 7 puntos,divididos en 1 victoria y 4 empates.Complicado los será conseguir el objetivo marcado, si no afinan más su puntería, ya que sólo han marcado 7 goles en lo que llevamos de temporada, casi doblados por sus antecesores.

Con esto, finalizamos un balance, de un grupo, que está que arde.