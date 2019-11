Song: "Hemos hecho autocrítica y miraremos hacia adelante"

Alex Song le concedió una entrevista a la web del club azulgrana y a Barça TV en la que repasó la actualidad del equipo y su situación personal en su segundo año como azulgrana.

"El FC Barcelona es el mejor equipo del mundo y siempre tenemos que mejorar. Hoy en día los contrincantes aprenden y trabajan mucho y ganar un partido antes de jugarlo es imposible", comenta el camerunés. "Tenemos que demostrar que somos el mejor equipo del mundo y tenemos que ganar todos los partidos", afirma ambicioso el centrocampista azulgrana.

Cuestionado acerca del bache por el que está pasando el equipo, Alex trata de quitarle hierro al asunto: "Sabemos que hemos perdido, pero somos profesionales, tenemos grandes jugadores en la plantilla y todos sabemos centrarnos de nuevo. Hemos hecho autocrítica y ahora miraremos hacia adelante para mejorar las cosas. Es lo que hacemos cada día en el entrenamiento, y el cuerpo técnico también es consciente", asegura el ex del Arsenal.

"Tenemos mucho que demostrar tras el último partido de Champions"

En cuanto al partido que les enfrentará el miércoles al Celtic en el Camp Nou, Song fue tajante: "Queremos ganar el partido y tener una buena actuación. Tenemos mucho que demostrar después del último partido de Champions. Estoy tranquilo porque lo estamos preparando como siempre, con muchas ganas y para jugar bien".

El futbolista camerunés también habló acerca de su situación personal y de cómo está viviendo su segunda temporada: "En comparación con el primer año me siento mejor porque cuando llegas a un país nuevo, con un idioma nuevo y una cultura nueva, hay un tiempo para adaptarse. He encontrado aquí una gran familia que me ha acogido con los brazos abiertos. Ahora me siento mejor, entiendo mejor el idioma aunque no me exprese mejor de momento. La vida y la adaptación han sido fáciles y estoy feliz de estar aquí", concluyó el camerunés.

Sobre Cesc, con quien ya compartió vestuario en el Arsenal bajo las órdenes de Wenger, Alex afirma que el centrocampista catalán es una persona importantísima para él: "Es como un hermano. Me ha tendido la mano, me ha enseñado el camino y me he encontrado bien inmediatamente".