José Mari: "Si estamos juntos, podemos y tenemos opciones de sacar los partidos"

El autor del segundo gol zaragocista que dio la victoria en la tarde de ayer frente al Córdoba, José Mari, aseguraba en rueda de prensa que no dudó en disparar a puerta, dadas las circunstancias en las que se estaba desarrollando el partido: “Por el minuto que era y por la sensación que teníamos en ese momento, me dio por confiar en un balón en el que Víctor estaba solo. Por fortuna el rechace cae donde estoy, la pego intentando que vaya a portería, y con fortuna da en un defensa y entra. Es uno de esos goles que por fortuna entran, y ya era hora de que la cara de la moneda su pusiera para nosotros.”

"Nuestra fuerza radica en la unidad y el compromiso"

Tras tres semanas en las que el equipo ha logrado llevarse la victoria y auparse a los puestos altos de la clasificación, igualado a puntos con el Eibar, que cierra ahora mismo los puestos de playoff de ascenso, el centrocampista andaluz cree que es el momento de seguir unidos y aprovechar todas las opciones: “Hay que ser listos, y seguir por la dinámica que tenemos de intensidad, de intentar estar lo más juntos posible y, sobre todo, saber que la segunda es una división en la que muchos partidos no serán lo que queremos, pero que al final tenemos que buscar el fin desde la unidad y el compromiso, porque ahí radica nuestra fuerza. Si estamos juntos, podemos y tenemos opciones de sacar los partidos.”

El partido de ayer frente al equipo blanquiverde, fue uno de los peores partidos del Real Zaragoza esta temporada, hecho que reconocía el propio Paco Herrera, pero José Mari consideraba que, al final, lo importante son los puntos: “Semanas atrás todo nos venía en contra, y esta buena dinámica da confianza para centrarse más en el trabajo diario. Estamos entrenando increíblemente bien, el equipo está súper enchufado, estamos recuperando a gente importante, la unión de grupo se ve más en el campo… Ahora mismo, aunque no estemos terminando de jugar como queremos, estamos sacando los partidos y estamos muy contentos, porque los tres puntos son los que te alegran la semana.”

Además, el futbolista blanquillo cree que el equipo no está ofreciendo una imagen tan mala y que, aunque los partidos no sean brillantes, están poniendo intensidad: "No hicimos el partido que queríamos, pero cuando no sale tu juego y no estás bien, lo que tienes que hacer es 'apretar los machos' y unirte, porque hay que sacar los máximos puntos posibles. Con el empate, intentamos apretar para mantener el punto, y en las jugadas que vimos opciones de hacer daño, intentamos tirarnos hacia arriba. Al final, muchas veces hay que saber cuando un punto, por la situación del partido, es más o menos bueno, o cuando tienes que intentar hacer el segundo."

Pese a ello, manifestaba que todo el grupo es consciente de que deben mejorar muchas cosas para poder seguir escalando puestos y agradando a la afición: "Sabemos que tenemos que mejorar, eso es indudable, pero tenemos que mirar que no todos los partidos van a ser iguales, y estoy seguro que la forma de jugar va a mejorar mucho."

"Tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo, y la afición nos acabará ayudando y estará con nosotros"

El ambiente cuando el equipo juega en La Romareda, sigue siendo hostil, y ni siquiera la buena racha del equipo ha hecho que la afición esté contenta con los suyos, hecho que el jienense entiende y confía en poder cambiar: "No es cómodo jugar como hemos jugado últimamente en La Romareda, pero es normal que la gente se queje, porque lo que quiere es ver bien a su equipo, verle ganar, pero con victorias esos pitos se cambian en aplausos. Al final, nosotros tenemos que estar tranquilos, hacer nuestro trabajo y ver como ellos seguro nos acabarán ayudando y estando con nosotros."

Al hilo del tema sobre la brecha que se ha abierto entre equipo y afición en las últimas semanas, José Mari aseveraba que la unión es la clave para conseguir todo lo que se propongan: "Hay que ver la forma de celebrar los goles. Ayer, en el segundo gol, Paredes se pega una carrera de 50 metros, el otro, una de 40, y estábamos todos en la esquina que daba gusto. Eso es lo que tenemos que lograr, que tanto nosotros como la gente que está en La Romareda pasando frío y animando al equipo, termine el partido unida. Este es el camino que tenemos que seguir, unidos."

Por último, el joven zaragocista quiso hablar sobre su situación personal: "Cuando no me salen las cosas bien, me afecta, ya no por mí, sino por el equipo. Estas semanas no me salían las cosas, no estaba cómodo, pero ahora estoy más contento, estoy feliz, y la verdad que este gol, aunque he tenido suerte, ha sido un tanto que ha dado tres puntos, he podido ayudar poniendo mi granito de arena, y solo pienso en seguir sumando."

Mañana, descanso

Tras la sesión de recuperación de hoy, los jugadores del Real Zaragoza volverán a los entrenamientos el próximo miércoles a partir de las 11:00 horas, tmbién en las instalaciones de la Ciudad Deortiva. Mañana, el equipo guardará descanso.