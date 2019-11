Plácido trámite para el Madrid con récord de Cristiano Ronaldo

La trayectoria positiva que el Real Madrid estaba experimentando en Liga y Champions League sufría un pequeño revés con motivo del inicio copero ante el Xàtiva, encuentro en el que los blancos empataron a cero. Ni triunfo, ni goles ni eliminatoria encarrilada ante un aguerrido Segunda B. El tropiezo, con matices al haberlo cosechado jugadores que pueden no sentirse parte del denominado 'once de gala' del Real Madrid, necesitaba de un rápido golpe de efecto que le hiciese caer en el olvido y que devolviese a los aficionados la percepción de que el equipo está creciendo, algo para lo que se presentaba como idónea la máxima competición continental en un duelo no exento de 'trampa'. Regresaba Cristiano Ronaldo, jugador aliciente cuya única motivación parte siempre de su propia autoexigencia pero más allá de eso, el Madrid, con los deberes hechos, corría el riesgo de relajarse, sembrar un resultado poco favorable y reforzar los fantasmas que algunos generaron con el empate en Xàtiva. Por si esa idea hubiera podido rondar la mente de los madridsitas, Ancelotti expuso toda su artillería a pesar de que los objetivos estaban ya más que certificados y estos respondieron como cabía esperar.





Foto: Marca

Los dos equipos tiran de paciencia

Que el Copenhague era el que se jugaba buena parte de sus esperanzas por continuar en Europa era algo que no se hizo evidente con la paciencia de la que echó mano el conjunto local. No salieron a la desesperada los daneses y sí tocando el balón con criterio y presionando al rival. Consecuencia de eso se produciría el primer acercamiento del encuentro, que culminaría en un centro al área con el que se hacía Casillas sin mayor dificultad. Los blancos trataron de sacudirse el frío, combinando con un fútbol más fluido pero los de Solbakken no estaban por la labor de permitir que el Madrid se metiera en el partido. Sin embargo, el Copenhague no tardó más de diez minutos en sufrir el primer gran revés del partido en forma de lesión. Jorgensen se retiraba en el ocho y en su lugar salía Christian Bolaños.

El Copenhague tuvo la primera ocasión del partido La cautela en el intento de no cometer errores relegó las ofensivas de ambos equipos, que se limitaban a tímidas llegadas sin peligro para ninguna de las dos áreas y sin ocasiones claras en los primeros minutos de partido. Poco a poco los blancos trataban de tejer su particular red de juego con transiciones rápidas y dinámicas, que chocaban con las del Copenhague. Tratando de sacudirse de esta inercia, el conjunto local lograba plantarse en el área del Real Madrid para originar la que podría considerarse la primera gran oportunidad del partido; Modric había llegado a despejar un balón muerto en el área no exento de peligro para los madridistas pero el esférico le caía a Bengtsson, que finalmente remataba demasiado alto.

Los de Ancelotti echaban mano también de paciencia para triangular y avanzar variando su juego de un lado a otro y así llegaría también su particular respuesta. Bale centraba desde la banda derecha para que Cristiano Ronaldo rematase ligeramente desviado. Atrás empezaba a quedar el juego de excesiva cautela y la osadía de ambas escuadras les permitía dar un paso al frente en un duelo que a estas alturas continuaba viéndose equilibrado. El Madrid empezaba a recuperar rápidamente el balón y a buscar el desequilibrio del choque en continuas llegadas que morían en la zona de tres cuartos rival. Ante esto llegó Xabi Alonso para enviar un pase milimétrico que Marcelo recibió de primeras y envió a Benzema, rematando este demasiado flojo. Los de Ancelotti parecían cada vez más cerca del gol pero el certero camino hacia este se resistía. El francés sería de nuevo protagonista en la siguiente intentona blanca, revolviéndose al recibir el balón en la frontal del área para disparar, de nuevo, manso a las manos de Wiland.

Modric inaugura el marcador

Al filo de la media hora, el Madrid lograba aprisionar al Copenhague en su área, primero con las ocasiones antes mencionadas y después con un lanzamiento de falta directa de Cristiano -demasiado lejos- que se perdía a la izquierda de la portería local. El lanzamiento derivaba en un córner para los blancos -hoy de naranja- y el rechace acababa llegándole a Luka Modric para que este, de un soberbio trallazo fuera del área, batiera por primera vez a Wiland. Minuto 25 y los 'merengues' se ponían por delante en el luminoso del Parken Stadion. El gol no enfrió los ánimos de un Madrid dominador, que continuó atacando y moviendo el balón con criterio, llevando el control del partido y recuperando rápidamente los balones perdidos. Tampoco minó el tanto la moral del Copenhague, que siguió presionando con intensidad y ganas, conscientes sus jugadores de que la derrota podía dejarles fuera de Europa. Una derrota que los daneses vieron más cerca cuando Cristiano Ronaldo se sacó un complicado remate en el área grande, que acabó marchándose desviado.

El juego del Madrid era fluido y la posesión (39-61) daba buena muestra del control y el dominio 'merengue', un aspecto que se veía potenciado por las ocasiones de gol. Marcelo daría inicio a la siguiente enviando un buen centro al área pequeña, al que no llegaron ni Cristiano ni Bale de cabeza. El balón al que sí llegó el portugués fue aquel que acabaría rematando -flojo en apariencia- para que Wiland blocase, aunque la pelota acabaría escapándose de las manos al meta del Copenhague para un nuevo córner de los blancos. El discurrir de los minutos, mientras tanto, alejaba cada vez más a los locales de la que había sido su última ocasión y hasta el minuto 39 no volverían a aproximarse los de Solbakken . Lo harían mediante el lanzamiento de un córner que Delaney remataría a gol, tanto que no subió al marcador a pesar de las celebraciones del equipo local por falta sobre Iker Casillas. Estallaba en clamor la grada del coliseo danés, que había celebrado con tanta vehemencia como el propio jugador un gol que aparentemente se marcaba con la mano.

Pocas variaciones en la recta final del primero tiempo. El Madrid continuó siendo dueño y señor del encuentro ante el sempiterno silbido de una afición que guardaba la jugada polémica en la retina. Pero los visitantes seguían a lo suyo y si Modric se había mostrado como un certero rematador a largas distancias, Xabi Alonso no querría ser menos, por lo que el tolosarra lo probaba con un disparo raso desde fuera del área, que acabaría finalmente en nada. Con un Madrid cercando a su rival y topando con la zaga danesa, erigida en muralla, se llegaría al final de los primeros 45 minutos.