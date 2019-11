Miedo a balón parado

En el fútbol, como en la vida, existen tópicos. "No hay enemigo pequeño", "son once contra once"... y Osasuna es un equipo rocoso y muy peligroso a balón parado. Es cierto que, históricamente, el equipo navarro se ha caracterizado más por su fortaleza física que por su calidad futbolística. En la plantilla rojilla siempre ha habido grandes cabeceadores que permitían solventar las dificultades de los atacantes para llegar arriba mediante el toque —y por lo tanto, de crear peligro en jugadas colectivas—, con su habilidad para rematar balones centrados desde la esquina sobre la portería rival. De hecho, no hay partido en el que el comentarista de turno no advierta de la amenaza que supone el conjunto pamplonica a la salida de un córner.

Osasuna solo lleva dos goles a balón parado en lo que va de Liga.

Por Pamplona han pasado en los últimos años grandes cabeceadores como Savo Milosevic, Walter Pandiani, Javad Nekounam o, incluso, Raúl García, pero lo cierto es que la época de los testarazos a balón parado en El Sadar parece haber pasado a mejor vida. Y no es que Osasuna no cuente hoy día con buenos cabeceadores, pero ya no son cinco a seis las torres navarras que suben con verdadero peligro en los córners, como ocurría antaño. De hecho, cuando estamos a punto de llegar al ecuador de la Liga, el conjunto rojillo solo lleva dos goles a balón parado: el de Oriol Riera en el Calderón (2-1), con la espuela, tras falta botada por Patxi Puñal, y el que abría el marcador en El Sadar frente al Rayo (3-1), obra de Oier Sanjurjo, a la salida de un córner. Es más, el delantero de Vic y el estellés son los únicos jugadores de la plantilla que han anotado con la testa. El cantero lo hizo también en la victoria en Pucela (0-1), mientras que el ex del Alcorcón redujo diferencias en el Pizjuán (2-1) con un precioso cabezazo a centro de Marc Bertrán.

Los rojillos han encajado 25 goles en Liga, 7 de ellos tras córner o falta indirecta.

No obstante, el gran problema no es, si quiera, la considerable reducción de la sensación de peligro de Osasuna arriba a balón parado —al fin y al cabo, 2 de 11 goles, tampoco está tan mal—, sino el aumento de la tensión en el área rojilla cuando es el rival quien bota el córner o la falta. Los navarros han encajado en lo que va de temporada 25 tantos, de los cuales 7 has sido en jugada a balón parado. Quizá no sea una cifra escandalosa, pero empieza a ser preocupante la fragilidad de la defensa rojilla en este tipo de situaciones, especialmente, tras el partido contra la Real (5-0). Cabe recordar, que uno de los grandes puntos de discusión del anterior técnico, José Luis Mendilibar, era su defensa zonal en los saques de esquina, un sistema que dio más disgustos que alegrías y que Javi Gracia se apresuró en remplazar. Sin embargo, el navarro, con un modelo individual o mixto, no ha sabido otorgar la solidad requerida a la zaga.

El primero de estos 7 llegó con el de Zaldívar en el banquillo, y no se hizo esperar demasiado. Primera jornada de la temporada, minuto 46 y córner a favor del Granada que ganaba 0-1 en El Sadar. El balón de Dani Benítez al primer palo es rematado prácticamente a placer por Yebda que, con un simple paso atrás, se deshace de la marca de Loé y Arribas. El segundo llegaría tres jornadas más tarde en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe y ya con Gracia al mando de la nave rojilla. Saque de esquina cerradito de Pedro León y el venezolano Miku aprovecha la mala salida de Andrés y la caraja de Oier para meter la cabeza y poner el empate en el marcador. Cierto es, que el guardameta murciano tenía el sol en contra aquella tarde, pero este gol seria la primera muestra de debilidad del cancerbero rojillo en este tipo de centros. No obstante, conscientes de la calidad de Andrés, no era algo que preocupase. De hecho, hubo que esperar 7 jornadas más para ver el siguiente tanto a balón parado encajado por los rojillos y que cierra este primer bloque. Sería ante el Rayo, en El Sadar y con un 3-0 a favor. Sin embargo, fue tan fácil como sacar un córner en corto, para desequilibrar la defensa de Osasuna. Un simple amago del central granadino Alex Gálvez bastó para ganarle la marca a Lotiès y marcar a placer el 3-1.

Real Sociedad: punto de inflexión

Fallos en el marcaje, errores del portero, facilidades defensivas, etc. No solo aparecieron en estos tres goles, pero hubo la suerte —o desgracia, según se mire— de que no fuera una cifra lo suficientemente alarmante como para plantarse en seco y buscar soluciones. Esa situación llegó solo una semana después del duelo contra el equipo vallecano y, aún así, no se sup. Osasuna visitaba Anoeta y se las prometía muy felices ante la mala racha del rival, la Real Sociedad; pero, lo cierto es que lo vivido en San Sebastián fue un correctivo en toda regla. Uno, dos, tres. Parecía que cada vez que Rubén Pardo tenía un balón parado para centrar, el equipo rojillo iba a encajar un tanto. Avisó Iñigo Martínez que, con una diagonal, se deshizo de su marcador para rematar a placer en el primer palo. El balón se marchó rozando el poste. No habría tanta suerte a la siguiente, pero fue su compañero Ansotegi quien inauguró la fiesta al cabecear una falta al fondo de las mallas. Su potente entrada en carrera fue demasiado para Lolo. Ahora, poco más de diez minutos más tarde, Iñigo Martínez, repitiendo la jugada que en la primera parte casi adelanta a su equipo —si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?— hizo el 2-0. Su marcador, todavía está por reconocer. Por último, centro cerradito de Pardo y nueva salida nula de Andrés. El meta la toca, pero el balón cae manso sobre la cabeza de Griezmann que esperaba en el segundo palo para marcar a placer. Luego llegarían dos goles más, pero, al menos, no fueron a balón parado.

El partido, sin duda, invitaba a la reflexión. La defensa rojilla mostró una debilidad extrema en este tipo de jugadas, mientras que Andrés parecía sufrir más de la cuenta en los centros al segundo palo. Pero Osasuna venía de ganar al Málaga en la Rosaleda, de arrancar un punto al todopoderoso Barça y de golear al Rayo en El Sadar. Tras un nefasto comienzo de temporada, el equipo comenzaba a resurgir de sus cenizas y no era cuestión de echar más leña al fuego; dentro de lo que cabe, perder en Donosti parecía estar dentro de la normalidad. "No hay que dramatizar", decía Roberto Torres en rueda de prensa, donde instó a la parroquia rojilla a pasar página —otro elemento de la galería de tópicos del fútbol—. Pero la página estaba rota y casi descosida del lomo y, a la semana, recibió un nuevo varapalo. En casa, contra un rival directo —el Almería— y buscando recuperar la racha perdida, volvieron los córners cerraditos. Pero, esta vez, Andrés atrapó el esférico, con tan mala suerte que el balón se le resbaló de las manos y Rodri, más listo que los centrales rojillos, aprovechó el regalo para meter la pierna y poner el 0-1, que a la postre, sería definitivo.

Desde este último partido, hace poco más de un mes, pero el pasado domingo, el Málaga, en Copa del Rey, volvió a hacer sangre de la herida que suponen los saques de esquina en la zaga rojilla. Sergio Sánchez, se separa dos pasos de la marca de Damiá y se aprovecha del gran centro de Pedro Morales para poner el 1-0 de cabezazo inapelable. Quizá este sea el menos doloroso de todos —el centro y el remate son de manual—, pero es un nuevo ejemplo que ilustra la fragilidad rojilla al defender los córners, una constante en todo lo que va de temporada y que ya ha hecho perder a los navarros muchos puntos; puntos que podrían ser clave para la salvación en mayo.

Se antoja imprescindible revertir esta situación. La temporada pasada, la falta de gol —asignatura todavía pendiente— se pudo compensar gracias a la solidez defensiva y, aun así, Osasuna rozó el descenso un año más. Por ello, es vital recuperar la fortaleza atrás que, durante años, ha caracterizado a los rojillos. Afortunadamente, los mimbres son los adecuados. Lotiès, con 1'90, es superior a la gran mayoría de los centrales y delanteros del resto de equipo; Arribas ya demostró hace un año que tiene cualidades para ser un central de categoría; Marc Bertrán, con sus más y sus menos en ataque, destaca por su seriedad atrás; y Damià, además de ser un seguro en su posición, sorprende por su velocidad y fortaleza física (1'88 cm). A ellos, hay que unir el resto del once que, en saques de esquina, se unen a la causa defensiva, como pueden ser los centrocampistas —todos ellos pivotes defensivos e, incluso, alguno como Loé, de gran tallaje—. Y, por supuesto, Andrés. Nadie duda del murciano como uno de los mejores porteros de la Liga, a pesar de los tres errores que ha tenido en lo que va de curso. Ahora solo falta que jugadores y técnico pongan las cartas sobre la mesa y solucionen cuanto antes un problema que está costando muy caro.