El Once de Bronce: Grupo I, jornada 17

PORTERO

Rafa - SD Noja

El guardameta castellano-manchego fue uno de los principales culpables de que la SD Noja rompiera la negativa racha derrotas que llevaba desde hacía ya varias semanas. Gracias a sus grandes intervenciones, el conjunto costero pudo sacar un importante punto del siempre difícil campo de San lázaro ante un Compostela muy fuerte en casa. Tan solo Joselu -y de penalti- fue capaz de batir al meta visitante, pero se las tuvo que ver y desear previamente con rafa para batirle

DEFENSAS

Andrés - Burgos

El lateral del conjunto burgalés cumplió -como siempre- a la perfección en la línea defensiva, y lideró una zaga a la que el equipo de Calderé le puede agradecer en gran parte el triunfo cosechado esta semana como visitante ante el filial del Celta. Además, Andrés sacó el cuero bajo palos en un momento decisivo del encuentro. Por todo ello se merece un puesto en "El Once de Bronce"

Garretas - Zamora

El central zamorano se marcó un soberbio partido este domingo en La Ruta de la Plata. En un partido marcado por la intensa niebla, presente durante los noventa minutos, el defensor local estuvo muy atento en la marca a los puntas del Courxo, permitiendo que su guardameta fuera un mero espectador durante buena parte del encuentro. Además, estuvo muy seguro por alto, no permitiendo apenas remates de cabeza de los gallegos. Por ello está en "El Once de Bronce" del Grupo 1.

Owona - SD Noja

Como hemos destacado con el guardameta nojeño -también presente en "El Once de Bronce" del Grupo 1 de esta jornada-, la defensa fue fundamental para que la SD Noja rompiese su racha de cinco derrotas consecutivas y sumase, por insignificante que parezca, un punto que puede ser clave a final de temporada. El camerunés fue un auténtico muro durante todo el encuentro, destacó por encima de los demás zagueros visitantes debito a su seguridad en el corte. Una de las piezas claves de una SD Noja que comienza a ver la luz.

Owona intenta robarle la pelota a un jugador del Oviedo | lne.es

Razvan - Guijuelo

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas, no podía falta en la zaga de "El Once de Bronce" del Grupo 1 un componente del tanto sorprendente como justo líder del grupo, el CD Guijuelo. Aunque esta jornada no consiguieron la victoria, con su empate a cero encadenan otra semana más sin recibir goles, lo que ratifica a su guardameta Wilfred como zamora. Pero esta vez el portero chacinero no fue el culpable de dicha imbatibilidad. Un soberbio Razvan cortó todo lo que le vino por banda, impidiendo al Marino de Luanco jugar cómodo arriba.

MEDIOCENTROS

Rubén Arce - Ourense

El jugador del Ourense entró al partido y dio dos asistencias de gol. Velocidad por banda y buenos centros fue lo que aporto a su equipo y por lo tanto, fue uno de los artífices de la victoria de su equipo frene a la Cultural. Sin ninguna duda el mejor de su equipo, lo revolucionó. Por ello está presente en “El Once de Bronce” del Grupo 1

.Aguado - Zamora

El centrocampista zamorano salió y consiguió la sentencia, estrenándose como goleador con la camiseta rojiblanca. Supo darle criterio al partido y fue sin duda la nota positiva de encuentro, no solo por el propio hecho de conseguir el 2-0 final que dio la victoria al Zamora contra el Coruxo si no por el gran debut realizado quitándose la presión de encima. El gol fue tan solo el premio al gran partido que estaba haciendo.

Pablo Pérez - Sporting B

El jóven jugador del filial sportinguista realizó un partidazo. Dio criterio en el centro, asistió, remató y marcó el primer gol del partido contra el Real Oviedo cuando todo parecía indicar que el marcador al descanso sería de 0-0. En la segunda parte sostuvo al equipo y continuó haciendo una gran actuación hasta que fue sustituido bien entrada la segunda mitad. Por ello, el sportinguista entra en "El Once de Bronce" del Grupo 1.

Pablo Pérez celebra el primer gol al Oviedo | eldesmarqueasturias.es

Mera - Sporting B

El extremo rojiblanco estuvo de 10 en el partido. Fue un auténtico puñal por la banda derecha volviendo loco una y ora vez a la defensa del Oviedo. Dio la asistencia del primer gol y puso muchas más centros al área que hicieron al Oviedo pasarlo mal. Además de eso, marcó un golazo en el minuto 93 que dio la victoria a su equipo. Luchó el balón hasta el final, dejó sentado a Pardo y su disparo se coló para poner el 2-1 final.

DELANTEROS

Koné - Racing de Santander

Tras una jornada de ausencia, el pichichi del grupo 1 vuelve a estar en "El Once de Bronce". El delantero marfileño no faltó a su cita con el gol, y anotó el único y decisivo tanto del encuentro en la victoria de su equipo ante la UD Logroñés, que les ratifica en la segunda posición. En un partido donde los cántabros no brillaron en exceso -como nos tenían acostumbrados en las últimas jornadas-, el 9' verdiblanco despuntó en ataque. La posición racinguista en la tabla no sería la misma sin uno de los jugadores de moda de la categoría, Mamadou Koné

Koné y Jairo al final de un partido | cronometrodeportivo.es

Joselu - Compostela

El delantero del Compostela realizó un partidazo que permitió a su equipo sumar un punto contra un gran Noja. Marcó el gol del partido que, a pesar de haber sido de penalti, fue el premio a la insistencia. Fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa visitante que se tuvo que conformar con el empate. Por todo ello el delantero del Compostela forma parte de “El Once de Bronce” del Grupo 1.

#ElOnceDeBronce