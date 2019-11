Betis - Rijeka: la lucha continúa en otros frentes

La guerra no está perdida. Aunque el Betis pierde en el frente más importante que es la Liga, mantiene opciones de vencer tanto en Copa del Rey como en Europa League. La confianza se ha depositado en otro comandante con el que se espera que cambie el signo de la guerra. Tras vencer en la batalla de la Copa, a la fase de grupos de la Europa League solo le queda el combate final. Habiendo ganado el resto, es importante una victoria para así evitar tener compromisos más difíciles en febrero. Siendo primero de grupo se evitaría a Tottenham, Benfica o Rubin Kazan, por ejemplo.

Juan Carlos Garrido debutó con una victoria balsámica en Copa del Rey y ahora le llega su debut ante sus aficionados en el Benito Villamarín. Sin tiempo real para que se puedan ver cambios notables en la estrategia y juego del equipo, Garrido intentará pasar el examen de la afición, aún molesta con la marcha de Mel, y que exigirá, como mínimo, voluntad en los jugadores por conseguir la victoria. Aunque necesitada de resultados, la afición sabrá valorar una hipotética mejora en el juego y en la intensidad con la que se afrontan los partidos. Mantener viva a la afición es requisito indispensable para no dar por perdida la batalla de la Liga.

Recuperación de Rubén; vuelve a la lista

Para conseguir los tres puntos, Garrido no ha dudado en llevarse a su mejor soldado. Rubén Castro vuelve a una convocatoria dos semanas después y tras ser duda durante toda la semana. No parece clara su alineación de inicio, será Molina o Chuli quien salga de inicio. Andersen es el portero de la Europa League, aunque Garrido podría optar por Guille Sara para verlo jugar in situ. La defensa repetirá la del partido del Lleida, a excepción de Chica que no cuenta con ficha. Steinhöfer pordría actuar en el lateral derecho. Nono y Lolo Reyes estarán en el medio, pudiendo entrar Xavi Torres, Verdú o Salva.

El Rijeka llega a Sevilla en una situación diametralmente opuesta. Con 3 puntos, fruto de 3 empates, está eliminado de esta competición y centra ya sus esfuerzos en repetir esta experiencia el próximo año. De este modo, es tercero en la Liga Croata, ocupa posición de Europa League y se encuentra a 6 puntos del líder. Esto lo corrobora su entrenador. Matjaz Kek se pronunciaba así: “Venimos a jugar un buen partido, queremos repetir el juego que hemos tenido en otros partidos en casa”.

Garrido, con experiencia en Europa

El cambio de técnico en el Betis ha servido para traer a un veterano en partidos europeos. Garrido disputó esta competición en la 2010/2011 cuando consiguió alcanzar las semifinales con el Villarreal. Un año después disputó la Champions League con el conjunto castellonense aunque fue eliminado como último de su grupo. Con el Club Brujas solo disputó el último encuentro de la fase de grupos de la edición del año pasado cuando el equipo ya estaba eliminado. Para esta temporada, consiguió clasificarse para la Europa League al acabar tercero en la Jupiler League, pero el Slask Wroclaw le eliminó en la tercera ronda previa.

De este modo, le aparece una nueva oportunidad en el Betis de aumentar su currículum europeo. Clasificado, dispondrá como mínimo de 2 partidos más aunque fuera otro entrenador y muchos otros jugadores quienes clasificaron al Betis. Hay pocos supervivientes de aquellos que disputaron la temporada 2012/2013 con el Betis. De los jugadores del año pasado, Chica apenas ha disputado 90 minutos en la fase previa, Paulao y Amaya han completado 2 partidos, Perquis y el capitán Nacho suman 4. El que más ha jugado ha sido Molina, con 5 partidos aunque solo 244 minutos. En general, juegan más las incorporaciones del verano pasado.

Así está el grupo

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos 1º O. Lyon 5 2 3 0 4 2 9 2º Betis 5 2 2 1 3 2 8 3º Vitoria 5 1 2 2 5 3 5 4º Rijeka 5 0 3 2 2 7 3

Hablan los protagonistas

El técnico bético, Juan Carlos Garrido compareció ante los medios en la tarde del miércoles y dejó más muestras de la hoja de ruta que quiere seguir en el Betis. "El objetivo prioritario es la salvación en Liga, a largo plazo. En Europa intentaremos ir pasando las eliminatorias. Debemos usarla para seguir creciendo en el nivel que necesitamos". Comentó el por qué de ciertas ausencias en la convocatoria: "Vadillo no viene porque sigue teniendo problemas en el isquiotibial, preferimos no arriesgar. A Rubén lo he visto bien en los últimos entrenamientos aunque no está para jugar los 90 minutos". En lo que es su debut delante de la parroquia bética, Garrido hablaba así sobre la que es ahora su afición: "Tenemos que hacer las cosas bien para que la gente reconozca que luchamos en los partidos. Creo que van a ayudar a ganar el partido, siempre lo hacen". Junto a él, el central Antonio Amaya también respondió algunas preguntas: "El empate contra el Rayo nos hizo mucho daño, era un partido directo. Ganar en Lleida nos dio confianza y mañana debemos repetir. Tenemos que conseguir que la afición se sienta orgullosa".

En el otro bando, Matjaz Kek, entrenador del Rijeka, también repasaba la actualidad del conjunto croata en rueda de prensa: "Deseamos conseguir un resultado positivo. Creemos que el Betis es un equipo fuerte, más de lo que refleja la Liga Española. Queremos ganar para mostrar una buena imagen por Europa y repetir los buenos partidos que hemos jugado en casa". Junto a él, Zoran Kvrzic atendió también a los medios: "No tenemos ninguna presión porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Queremos dejar una buena impresión en Europa".

Convocatorias

Real Betis: Andersen, Sara, Nacho, Dídac, Steinhöfer, Jordi, Paulao, Amaya, Salva, Lolo, Nono, Verdú, Xavi Torres, Juan Carlos, Juanfran, Molina, Chuli y Rubén Castro.

Rijeka: Vargic, Mance, Knezevic, Tomecak, Boras, Datkovic, Maric, Bertosa, Alispahic, Mujanovic, Mocinic, Kvrzic, Males, Brezovec, Jugovic, Sharbini, Benko, Kramaric, Krstanovic.

Posibles alineaciones