La Fábrica: Agoney González Pérez

Rápido, hábil y con regate. Son los términos que él mismo emplea para definirse. Agoney González Pérez es una de las jóvenes perlas de la cantera madridista que gracias a la UEFA Youth League ha adquirido además, una proyección internacional en el Juvenil A, equipo al que, como decía el genial exfutbolsita 'Guti', "van los buenos". Tal es su calidad que con tan solo 17 años, el Real Madrid renovaba su contrato, blindándole con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Algunos se atreven a compararle con Jesé, pues no en vano el ojeador que le trajo hasta el conjunto blanco -Sixto Afonso- es el mismo que llevó al propio Jesé al Real Madrid y a Pedro al FC Barcelona, cuando trabajaba para los azulgranas. Sus trayectorias, además, son más que similares.

Nacido en Gáldar (Las Palmas) el 7 de febrero de 1995, Agoney ha militado en las canteras de su localidad, el propio Gáldar, Las Palmas, Huracán -equipo en el que jugó Jesé desde 2005 hasta 2007-, Acodetti, Barrial y Atalaya. Afonso no le perdió la pista en ninguno de estos equipos y tras ratificar sensaciones, no tardaba en enviarle al Real Madrid un informe recomendando la incorporación del joven futbolista. La prueba de acceso al club blanco en el Torneo de fútbol base Felipe Lucas "Pipe"-Alcalá de Henares Cup no se desarrollaría en las condiciones más favorables para él, pues la llevó a cabo en la posición de mediocentro, algo que sin embargo no fue impedimento para que los técnicos responsables cayeran rendidos ante la técnica y el fútbol de Agoney.

Jugador de banda, muy habilidoso, rápido y explosivo, con regate y además, gol no es de extrañar que entre sus ídolos estén ilustres nombres del madridismo como Cristiano Ronaldo u otros que, consagrados en grandes ligas como la Premier, buscan ahora su parcela de historia en el Real Madrid, como Gareth Bale. Cualidades individuales no le faltan para tratar de emularles sin perder su identidad y sin dejar de ser él mismo, unas cualidades individuales envidiables al servicio del juego colectivo.

Marcó 31 goles en 30 partidos en su primer año de blanco Agoney se incoporaba al conjunto blanco en julio de 2011, en las filas del Juvenil C y la temporada no pudo resultar más exitosa para el equipo y para él mismo. Dejando atrás los nervios que el propio Agoney había reconocido sentir al recalar en el club más grande de la historia, le bastó con pisar el césped y sentirse en su 'hábitat' para armarse con todos esos recursos tácticos y técnicos que tanto llamaron la atención del club 'merengue'. En esa primera temporada, además, el Juvenil C se erigía en campeón de su competición con 20 puntos de diferencia respecto del segundo clasificado. La aportación del canario no podía ser mejor: 31 goles y 30 partidos que certificaron la conquista de su equipo y que le convirtieron, no sólo en el máximo goleador del Juvenil C o de la competición, sino de la cantera del Real Madrid al completo.

Una evolución imparable

Las dificultades inerentes a un cambio de categoría se hicieron presentes con su paso al Real Madrid B, donde el canario siguió subiendo peldaños al convertirse en uno de los tres capitanes por expreso deseo del cuerpo técnico. Los 17 goles que hizo con el equipo, entrenado por nada menos que Fernando Morientes supusieron una gran aportación para las aspiraciones del colectivo y también para la suyas propias al convertirse, por segundo año consecutivo, en el máximo artillero de los suyos.

Actualmente, cumpliendo ya su tercer año en la 'casa blanca' y en lo que continúa siendo una evolución imparable, Agoney milita en el Juvenil A, que este año se encuentra con el regalo de poder disputar la UEFA Youth League, una competición que emula la Liga de Campeones y que disputan los juveniles de los equipos con acceso a ella. Ya clasificados para los octavos de final tras la disputa de la fase de grupos, la marcha del equipo en la competición doméstica no tiene nada que envidiarle a la europea. El Juvenil A lidera la clasificación con 42 puntos -8 puntos más que el segundo- y a buen seguro que, en lo que respecta a los resultados cosechados a final de temporada, la aportación del joven extremo canario será determinante.

Dada su evolución no sería de extrañar que Agoney esté la próxima temporada en el Real Madrid C o incluso en el Castilla, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. A estas alturas, lo único que parece claro, es que en 'La Fábrica', seguirán disfrutando de una de las grandes joyas del panorama futbolístico, llamado a ser un nombre a tener en cuenta en un futuro no muy lejano. Y es que si los términos rápido, hábil y con regate le definen a la perfección, trabajo, sacrificio y humildad no lo hacen menos. Cualidades todas ellas indispensables para triunfar.

"Nunca se cansen de seguir este sueño tan maravilloso, porque nadie sabe lo que le espera mañana, trabajen día a día como si no hubiera mañana, cada día al 100% y todo llega". Agoney González a esos niños canarios que sueñan con ser futbolistas.