El Atlético de Madrid, el verdugo de Djukic

Al entrenador del Valencia no se le da bien enfrentarse al Atlético de Madrid. Miroslav Djukic se ha medido tres veces a los madrileños y las tres veces ha salido derrotado. Ni como entrenador del Hércules en una ocasión, ni la temporada pasada en Valladolid logró imponerse a los rojiblancos.

Las estadísticas, muy en contra

No ha logrado ganar ningún partido a los rojiblancos, la diferencia de goles es de 2 a 7 para los colchoneros y siempre suelta deja 'perla' en rueda de prensa

Al técnico serbio no le acompañan los resultados. Y es que Djukic no solo no sabe qué es ganar a los colchoneros, sino que la diferencia de goles es abrumadora: por dos únicos goles que sus dos equipos han logrado hacerle al co-líder de la actual Liga, se han llevado siete tantos rojiblancos.

Sus actuaciones en los encuentros tampoco le han acompañado. En cuanto a declaraciones, las críticas a sus hombres han sido comunes en todas las ruedas de prensa a posteriori de los partidos que ha disputado contra los madrileños.

Sin embargo, lo más sonado de su enfrentamientos ante el Atleti fue su expulsión el primer partido de la temporada pasada. Recriminó duramente la rueda de prensa posterior al partido el arbitraje, ironizando con que "Algunos no se han dado cuenta de que Franco ha muerto", por no permitírsele exponer sus críticos al auxiliar. La polémica siguió varios días debido a que el colegiado del encuentro, Muñiz Fernández, debió realizar una rectificación en el acta por señalar únicamente la amonestación del serbio.

El primer partido en el Hércules

Era el último encuentro que se disputaba en el Vicente Calderón en la temporada 2010-2011. Quique Sánchez Flores dejaría el cargo de entrenador tras finalizar la campaña y necesitaba una victoria para poder dejar al equipo madrileño clasificado para la siguiente edición de la UEFA Europa League. En frente se encontraba el Hércules, entrenado por Miroslav Djukic, condenado ya al descenso a Segunda División.

En el primer enfrentamiento contra los rojiblancos, su equipo, Hércules, ya estaba condenado al descenso

Los colchoneros se impusieron 2 - 1 . Un gol tempranero de Domínguez nada más comenzar el encuentro abrió el marcador, si bien Trezeget empató para los alicantinos pasada la hora de partido. El encuentro lo resolvió Reyes, en el minuto 70, quien además fue el encargado de dar magia a un partido muy igualado entre ambos equipos. La frase que resume el encuentro la pronuncio el propio Djukic en sala de prensa: "Hemos hecho todo nosotros: las cosas buenas y las malas."

Por aquel entonces el Manzanares ya tenía entre sus filas a hombres como Filipe Luis, Mario Suárez, Juanfran y Koke; quienes se han convertido en piezas indispensables para el 'Cholo' Simeone.

Dos derrotas en la pasada temporada

Quinta jornada de la Liga BBVA de la temporada pasada. EL equipo entrenado por Simeone mostraba en los primeros partidos de competición una muy buena imagen. Con un partido menos, se encontraba quinto, con dos victorias en el Vicente Calderón ante el Athletic de Bilbao ( 4- 0 ) y Rayo ( 4 - 3 ) y dos empates lejos de su feudo contra el Levante ( 1 - 1 ) y Betis ( 0 - 0 ).

El partido ante el Valladolid de Djukic se decantó por el Atleti, quien borró el 0 - 0 del marcador a la media hora de juego con un gran gol de Godín, finalización cual 'killer' del área. De penalti, Radamel Falcao aventajó aún más a los locales, quienes solo recibieron el tanto de los vallisoletanos de los pies de Alberto Bueno, tras un error garrafal de Courtois.

Por su parte el técnico serbio criticó duramente la actuación de su equipo afirmando que fue una derrota "merecida" porque habían sido unos "cagones", señalándose responsable único de la derrota. El nerviosismo con el que vivió el partido se tradujo en su expulsión, a la que se refirió diciendo que no sabía las causas. "Estoy deseando ver el acta. Seguro que me van a sancionar y no sé por qué. Sólo estaba hablando con el cuarto árbitro. Transmitiéndole educadamente mis quejas, pero parece que no se puede ni hablar. Parece que algunos no se han dado cuenta de que Franco ha muerto".

En el partido de vuelta, el Valladolid tampoco pudo tomarse la revancha, viéndose superado por los colchoneros por un contundente 0 - 3 . El goleador atlético por excelencia de la temporada pasada hizo el primer tanto, Radamel Falcao. El segundi fue obra, paradójicamente, del delantero líder de este año, Diego Costa. El 'Cebolla' Rodríguez cerró el marcador tras aprovechar un buen rechazo. Tres goles que hicieron desaparecer al conjunto de Djukic, que nunca encontró su sitio en el partido.

De nuevo, en esta ocasión Djukic criticó duramente a su equipo señalando que habían sido "muy tontos" y que le fastidiaba enormemente una derrota como la sufrida, en la que habían "regalado" muchas ocasiones "por ser pardillo".

Djukic y el Valencia necesitan la victoria

La única bala que le queda en la recámara al serbio para poder comerse el turrón en tierras valencianas es lograr una victoria ante el Atleti

Los ánimos en el club valenciano están muy caldeados. El club no do acaba de encontrar en equilibrio que necesitan y la afición ya ha mostrado su descontento en varias ocasiones. Si el Valencia necesita los puntos mara manternerse en la clasificiación, Djukic los necesita para conservar su puesto. Cuestionado desde el inicio de temporada, ante la pobre imagen que muestra su equipo, llos medios locales ya han pedido su cese.

Se ha dicho además que la única bala que le queda en la recámara al serbio para poder comerse el turrón en tierras valencianas es lograr una victoria en el encuentro ante el Atleti en Madrid. Match - ball para el técnico de Paterna, quien se lo juego todo ante el colíder liguero.