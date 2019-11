La asignatura pendiente de David Villa

Es muy característico hoy en día, que los jugadores que han vestido una camiseta, no celebren sus goles cuando marcan frente a ese que fue su equipo. Para algunos es mucho más fácil que tener que evitar el acto de alegría tras el gol marcado a sus ex. Es el caso de David Villa. El Guaje, que portó la zamarra del Valencia durante cinco temporadas, ha tenido ya bastantes oportunidades para poder marcar al que fue su club durante cinco años, sin embargo, al asturiano, se le resiste la portería ‘ché’.

Un único gol con el Zaragoza

El delantero del Atlético de Madrid, tan sólo ha marcado un gol en toda su carrera al equipo blanquinegro. Pero este llegó antes de que el Guaje fichase por él. Fue el 29 de noviembre de 2003, hace ya más de diez años. Era la primera temporada que el de Tuilla jugaba en primera división y lo hacía vistiendo la camiseta del Zaragoza. Tenía 22 años y era la primera vez que se enfrentaba al que después sería su equipo. Se jugaba en Mestalla y los locales habían marcado tres goles en la primera mitad, obra de Jorge López, Vicente y Aimar. Después del descanso, Villa marcaría el que hasta el momento, es su único gol frente al Valencia. Los maños acabaron perdiendo a pesar de que Cani marcó otro más para dejar el marcador con 3-2.

Tenía 22 años y era la primera vez que se enfrentaba al que después sería su equipo.

Esa temporada, ese Valencia de Rafa Benítez, acabó ganando Liga y UEFA. El Zaragoza de Villa, ganó al Real Madrid en la final de la Copa del Rey, lo que le valió para jugar en Europa al año siguiente. Curiosamente, el que es ahora su actual equipo, ese año luchó hasta las últimas jornadas por ese privilegio. Sin embargo, fue el Zaragoza, quien en la penúltima jornada apeó a los rojiblancos de poder disputar la UEFA al año siguiente, tras vencer en el Calderón por 1-2. Y no, Villa no marcó al Atlético de Madrid en esa ocasión.

El delantero disputaría otros dos partidos de Liga como jugador del Zaragoza frente al Valencia y dos más en la Supercopa de España en 2004, pero, no anotó ningún gol más. El equipo aragonés tampoco logró ganar en ninguna de esas ocasiones.

En blanco con el Barcelona

El asturiano no ha podido celebrar o no, ningún gol frente al conjunto valenciano y ocasiones no le han faltado. En el verano de 2010 abandonaba la disciplina ‘ché’ para poner rumbo al Barcelona. Tres temporadas con el conjunto azulgrana en las que ha podido encontrarse cara a cara con el Valencia en cuatro partidos de Liga, en los que la sequía del asturiano aumentó.

La diferencia de su época blaugrana con las temporadas que jugó con el Zaragoza, es que ninguno de los partidos frente al Valencia acabó en derrota. En su primera temporada en el Barcelona, jugó ambos partidos, los dos los ganaron pero como siempre, no marcó a sus ex. En su segunda temporada vistiendo la camiseta azulgrana, el Guaje jugó el partido de Liga en Mestalla, que fue en la quinta jornada de Liga en el mes de septiembre. Villa no salió de inicio. El Valencia se adelantó merced a un gol en propia puerta de Abidal. Dos minutos más tarde Pedro ponía las tablas en el marcador. Precisamente el asturiano saldría en el minuto 57’ en sustitución del canario. El partido acabó con empate a dos.

Con ocho goles en lo que va de temporada, 6 de ellos en las últimas 6 jornadas, es buen momento de romper esa particular 'maldición'.

El partido de esa temporada en el Camp Nou ya no lo pudo disputar, al igual que ocurrió con los dos encuentros de semifinales de Copa del Rey que enfrentó a Barcelona y Valencia esa temporada. Fue tras la grave lesión que sufrió el delantero asturiano cuando disputaba en diciembre el Mundial de clubes. Allí, se fracturó la tibia de la pierna izquierda, lesión que dejó ocho meses en el dique seco al de Tuilla.

En su última temporada en el Barcelona ya no tuvo tanta continuidad, por lo que las oportunidades disminuyeron. El primer encuentro frente al Valencia no lo jugó. El que ha sido su último encuentro frente a su ex equipo, se disputó el pasado 3 de febrero en Mestalla. Villa volvía a quedarse en el banquillo de inicio y era Banega a la media hora de partido quien marcaba el gol que le daba ventaja a los locales. Pero apenas cinco minutos después, Messi de penalti ponía el definitivo 1-1 en el luminoso. El Guaje salió en el minuto 72’ en sustitución de Cesc Fábregas, para disputar los que hasta hoy han sido sus últimos minutos frente al Valencia.

En resumen, tres partidos de Liga con el Zaragoza y otros dos de Supercopa. Más otros cuatro con la camiseta del Barcelona, lo que suman, 7 encuentros en Liga y 9 en total, sin marcar ante el Valencia. Una racha muy negra para un delantero como lo es David Villa. El asturiano, al que no se le resiste nada, que ha sido en cuatro ocasiones trofeo Zarra de la Liga, que antes de la lesión promediaba más de 19 goles por temporada, tiene una espinita clavada: el Valencia.

David Villa se vuelve a encontrar con el que fue su equipo, por primera vez como jugador del Atlético de Madrid. Tiene por delante la difícil tarea de romper una racha que se alarga desde hace más de diez años. Ese primer partido en 2003 con la camiseta del Zaragoza queda ya muy lejano. El Guaje ha encontrado en el equipo rojiblanco una nueva oportunidad de marcarle al conjunto ‘ché’. Con ocho goles en lo que va de Liga, 6 de ellos en las últimas 6 jornadas, es buen momento para que llegue la hora de romper esa particular ‘maldición’ que persigue al delantero asturiano desde hace demasiado tiempo. Si Villa logra marcar en el Calderón ante el Valencia, habrá que sacar esa espinita clavada desde aquel 29 de noviembre. Si lo celebra o no, será cosa del Guaje.