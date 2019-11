Paco Herrera: "Cuando las cosas no van bien, el único culpable soy yo"

La racha de victorias del Real Zaragoza ha llegado a su fin tras ser derrotados por el Sabadell. Aunque el técnico zaragocista ha lamentado la oportunidad que han dejado pasar de meterse en los puestos de promoción de ascenso, reconoce que no ha sido un buen partido de los suyos: "No hemos merecido ganar, no hemos jugado bien", añadiendo posteriormente que "tampoco hemos merecido perder, hemos creado varias ocasiones en la segunda parte".

Sorprendente ha sido la sustitución de Víctor Rodríguez por Cidoncha en el inicio de la segunda parte. Paco Herrera ha querido resaltar la actuación del jugador cedido por el Atlético de Madrid: "Nos ha ayudado el cambio de Víctor por Cidoncha. Ha sido mucho mas agresivo, ha apretado más para arriba, a ganar balones en su campo. Nos ha ayudado a ser un equipo que presionaba más arriba y que ha tenido más intención de algo".

También ha llamado la atención que el delantero Ángelo Henríquez no haya disputado ningún minuto en el partido. El entrenador ha asegurado que el chileno "necesitaba un descanso", y que no se ha planteado sacarlo cuando el equipo iba perdiendo, porque no era necesario meter un delantero más, sino de "tener gente que jugara por detrás del punta, que llegara".

Paco Herrera, que confía en sacar esto adelanate, ha querido cargar con las culpas, considerandose el único responsable de la actual situación del equipo: "Cuando las cosas no van bien, el único culpable soy yo. Soy el que no consigue que el equipo juege mejor, el que no consigue que queramos dar ese paso hacia delante y el que toma la decisión de que descanse un jugador que creo que lo necesitaba, de que hagamos la goma".

El entrenador catalán considera que uno de los problemas del cuadro aragonés es la incapacidad de ganar fuera de casa partidos que, a priori, resultan asequibles, mientras que se es capaz de ganar en campos como los del Mallorca o Las Palmas, y pinesa que "vamos a seguir haciendo la goma hasta que un día decidamos dar el paso definitivo".