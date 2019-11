La Arandina vence a un débil La Granja

Suma y sigue para la Arandina. Los blanquiazules consiguieron una importante victoria ante un débil rival, que les permite acercarse a la segunda posición en la tabla. Dos goles de Gustavo y Dani Martínez, permiten a los ribereños sumar 3 puntos vitales.

La Arandina no tardó en ponerse por delante

El encuentro comenzó con dos equipos que luchaban por el control del esférico. La Arandina con el paso del tiempo comenzó a acercarse al área rival. En el minuto 5 se dio la primera aproximación al área azulona –ayer roja- con un saque de esquina que obligaba a Yiyo a salir de puños.

Con el paso de los minutos, la Arandina comenzó a gustarse, y llegó el premio. Corría el minuto 13, cuando se produjo una gran jugada de combinación entre Adri, Mato y Gustavo, que este último acabaría remachando en la red. Todo se ponía de cara para los de Pepe Calvo, que se ponían muy pronto por delante en el electrónico.

Por su parte, la escuadra granjeña buscó dar la sorpresa, pero en estos primeros minutos, únicamente crearon peligro en una mínima aproximación, que resolvió Álex sin problemas. Los blanquiazules volvieron a realizar acto de presencia en el área rojilla, con una buena ocasión, en botas de Durántez. Adri buscó un sombrero en la frontal para el palentino, que pegó un fuerte disparo, pero el esférico se paseó a centímetros del marco de Yiyo.

La Arandina se veía poco a poco más cerca del segundo gol, pero este no llegaba. En el minuto 26, los ribereños dispusieron de un gran acercamiento, que casi acabó dentro de las mallas. Dani Martínez, que realizó un buen partido por banda, recortó al lateral en su extremo y recorrió parte de la frontal, para con un fuerte dosparo, intentar batir a un Yiyo que sacó el balón como pudo. No acabaría aquí el recital de ocasiones. 4 minutos más tarde, Gustavo recibiría el balón entre líneas e intentaría batir con un disparo flojo y colocado al guardameta rival, pero su disparo se estrelló en el poste izquierdo.

Todo se veía bien para una Arandina que poco a poco se veía mejor. Pero La Granja despertó y metió miedo a los presentes con una peligrosísima ocasión. Los granjeños remataban a bocajarro, y cuando se cantaba el gol visitante, apareció la mano de Álex, que despejó el peligro. Susto solucionado.

A pesar de esto, los de Pepe Calvo no iban a permitir que todo el trabajo realizado en la primera parte, los llevara al descanso con una mínima ventaja, y buscaron el segundo tanto, llegando este justo antes de la llegada del descanso. Cuando el electrónico marcaba el minuto 43, llegó el 2-0. La Arandina realizó un contraataque perfecto, que acabó de la mejor manera posible. Mato realizó una magistral carrera por banda, con mucha velocidad, y cedió el esférico a Dani Martínez, que lo acompañaba por el centro. El madrileño recibió la bola, y no se lo pensó, marcando a placer el 2-0. Una manera perfecta y elegante de marcharse al descanso.

Segunda parte sin cambios

Los blanquiazules tuvieron menos ocasiones, pero siguieron buscando ampliar el marcador

El segundo tiempo fue algo diferente. La Arandina continuó teniendo ocasiones, aunque en menor medida, y siguió creando peligro, buscando incrementar el marcador. Sólo pasaron 60 segundos, para poder ver el primer acercamiento. Disparo flojo desde la frontal, que no encontró puerta. A partir de este momento, pasaron varios minutos de pugna por el esférico, y de pocos acercamientos al área rival.

Sin embargo, tras este inciso, volvió a hacer acto de presencia la Arandina de la primera parte. Corría el minuto 64 de partido, cuando llegó una clara oportunidad por parte local. Mato casi hizo el tercero, pero su disparo pegado al poste, lo sacó la defensa segoviana bajo palos. El propio Mato, volvería a meter el miedo en el cuerpo al CD La Granja un minuto después, con un disparo que se estrelló en el palo derecho de la portería de Yiyo.

No sería hasta el minuto 78, cuando el conjunto visitante consiguiera hacer suspirar de nuevo a los allí presentes. La intentona granjeña casi surgió efecto, tras un sutil toque de los rojillos desde la frontal, que salió rozando el palo izquierdo de la portería de Álex. A partir de este momento, se acabó una segunda parte plagada de amarillas en sus momentos finales, y de no excesivas ocasiones, entre dos equipos bien diferentes, que no comparten objetivos a final de temporada.

Segundo entrenador CD La Granja: "La victoria de la Arandina es justa"

En vestuarios, tras la disputa del encuentro, comparecieron los dos entrenadores en rueda de prensa. El segundo entrenador del CD La Granja compareció ante los medios, y aceptó la derrota de su equipo: "La victoria de la Arandina es justa.Hemos intentado reforzar el centro del campo a lo largo del cuentro, pero no ha surgido efecto. No hemos merecido sacar nada de aquí, y nuestro rival hoy era muy bueno. Es cierto que hemos tenido dos ocasiones claras que han podido permitirnos cambiar el rumbo del partido, pero la Arandina también las ha tenido. Nuestro objetivo a final de temporada es la salvación, por mucho que algunos medios nos valoren como el equipo que tan lejos llegó la pasada temporada. No se puede vivir del pasado".

Pepe Calvo: "Estoy muy contento con el equipo"

Por su parte, el entrenador local, Pepe Calvo, reflejó su contento tras el encuentro: "Estoy encantado con el equipo, muy contento. Los chicos han trabajado muy bien hoy, teníamos mucho respeto por el rival de hoy, pero sin embargo, hemos trabajado bien, y hemos conseguido una victoria justa.Esta victoria me gusta más, porque nos viene muy bien".

Respecto a la derrota del Astorga, y lo que supone la victoria, Calvo prefería incidir más en el trabajo diario: "Que el Astorga haya perdido es lo de menos. Llevaban muchas victorias consecutivas, y además, yo prefiero centrarme en el trabajo diario, en el trabajo de cada día. Ahora hay que centrarse en el partido del miércoles frente al Tropezón. Sé que puede sonar a chiste, pero vamos a ir a por la eliminatoria. No perdemos nada por intentarlo". El técnico leonés también quiso felicitar a Gustavo Terleira, tras su gran partido: "Estoy muy contento con Gustavo. Ha hecho lo que le pedía, está trabajando muy bien, y me alegro mucho. Trabaja y se mueve muy bien arriba, con que, si además añadimos que ve puerta, creo que no hay más que decir".

La Arandina se acerca a la segunda plaza

Con este triunfo, y tras las derrotas de Atlético Astorga (2-0 ante la SD Almazán) y Bupolsa (3-0 ante el Lermeño), la Arandina se acerca a la segunda plaza, que sólo quedaría a 1 punto.

En busca de la remontada ante el Tropezón

La Arandina, y el propio Pepe Calvo, lo tienen claro: quieren la victoria este miércoles. La derrota en la ida de los dieciseisavos de la Copa RFEF, por 5 goles a 1,ante el Tropezón duele, pero se puede remontar. Por ello, desde la directiva del club blanquiazul, se ha decidido que el coste de la entrada sea de 0€. Además, se realizará un gran sorteo, todo sea, por intentar conseguir el pase, a los octavos de esta competición, en la que se encuentra sumergida la Arandina.