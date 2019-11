Cuando se arrolla y se acaba pidiendo la hora

Y volvió el Barça. La orquesta volvió a afinarse y coordinarse para tocar la sinfonía que acostumbraba a escucharse en el Camp Nou. Con algunos retoques, ya sea por lesiones o por rotaciones, se volvió a ver el espectáculo futbolístico que tanto encandiló al mundo del fútbol. No estaban Valdés, Alves, Xavi y Messi, entre otros, pero los que jugaron lo cumplieron con nota. Se adelantaron los culés tras una mano de Mario dentro del área. Neymar no dudó y marcó el 1-0 cuando parecía que Asenjo y su defensa estaban más sólidos y no iban a permitir goles al Barcelona. Tras el paso por los vestuarios, Mussachio ponía el 1-1 cabeceando un saque de esquina y avisaba al Barça de que no lo tenían hecho, ni mucho menos. Pero una jugada rápida y vertical acabó con un pase de la muerte de Alexis para Neymar, que el brasileño convirtió para marcar su quinto gol en los dos últimos partidos.

Mucho juego, pocas ocasiones claras

El Barcelona sabía de la peligrosidad del Villarreal. El equipo revelación de la liga ya le quitó puntos al Madrid y quería hacer lo mismo en el Camp Nou. Con la sensible baja de Cani, su ataque seguía dando miedo. El tridente ofensivo formado por Hernán Pérez, Aquino y Giovani Dos Santos es especialista en ir a los espacios y podía montar un contragolpe en cualquier momento. Ahí radica la grandeza del partido del Barcelona.

Con su presión tras pérdida de balón, el conjunto dirigido por Martino evitó los contragolpes y tuvo más el balón cerca del área rival. El Barça volvió a defenderse con el balón y lejos de la portería rival. Con el once inicial que planteó Martino, parecía que el Barcelona se predisponía a jugar como contra el Celta, el Rayo o el Ajax en el Camp Nou, cediendo la iniciativa en algunos tramos para buscar el contragolpe. Pero la realidad fue totalmente distinta y la posesión rozaba valores muy altos, acabando en un 77% para el Barcelona, dejando al Villarreal con tan sólo el 23% de la posesión.

El Barcelona utilizó todas las armas para tumbar al Villarreal, pero los groguets se defendieron solidariamente, tapando todos los espacios y metiéndose en su propia área si las circunstancias lo necesitaban. Lo que no pudieron evitar es el penalty y el gol de Neymar, que dejaba el planteamiento de Marcelino García Toral en fuera de juego si no conseguían nivelar el partido lo más rápido posible.

Tras el descanso, zarpazo del submarino

Poco después de salir del vestuario, el Villarreal anotó en el único tiro a puerta que hizo en los 90 minutos. Mussachio remató tras dejar atrás a Bartra en la carrera hacia el balón y puso el 1-1. Al Barcelona le tocaba trabajar para ponerse por delante, otra vez.. Entró Xavi por Song para dar más velocidad y criterio al juego y el balón empezó a volar en el césped del Camp Nou. Se asociaban Neymar, Iniesta y Xavi para crear peligro, aunque sin el acierto adecuado para ponerse otra vez por delante. Los laterales subieron cuando tocaba y los pivotes ofensivos, Xavi e Iniesta, buscaban la profundidad con pases al espacio o con desmarques de ruptura. Y el premio llegó, tras una jugada en la que los jugadores visitantes pidieron fuera de juego de Alexis. Neymar volvió a marcar y volvió a ser decisivo.

A pedir la hora

Fue más la sensación que el peligro real, pero la falta de acierto condenó al Barcelona a vivir con el nerviosismo de un resultado corto. Entró Sergi Roberto para tener más control de balón y el canterano volvió a participar en otro partido más, demostrando que va entrando poco a poco en la rotación de Martino. Finalmente, el 2-1 permaneció intacto hasta el final y el Barcelona sacaba un partido de los complicados con una nota alta.

La presión arriba marca la diferencia

El Barcelona no hizo nada que no hiciera en otros partidos, pero la intensidad a la que lo hizo sí que fue noticia. Presionaron mucho y durante todo el partido, quizás el aspecto más interesante. La continuidad en la presión, en la circulación rápida y en el desequilibrio es el factor que le faltaba al equipo, ya que se desconectaba en ciertas fases sin aparente explicación. El conjunto azulgrana no sólo volvió a mostrar actitud si no que demostró tener hambre de victorias, de goles. Esa hambre que se necesita para ganar los títulos y, sobre todo, la liga, en la cual un equipo que ha ganado tanto podría despistarse ante equipos teóricamente inferiores, como el Villarreal. A la práctica, cualquier equipo puede derrotarte y, con el Atlético pisándole los talones, el equipo blaugrana no puede, ni quiere, despistarse.

Neymar y el desequilibrio permanente

Se fichó a Neymar para hacer lo que está haciendo. La adaptación del brasileño ha sido rapidísima y ya rinde al nivel que se esperaba. En el Camp Nou ya corean su nombre y parece que la sequía goleadora que sufría se ha acabado tras 5 tantos en dos partidos. El joven brasileño, con tan sólo 21 años, asume la responsabilidad con naturalidad y coge la batuta en el juego ofensivo, probando el uno contra uno siempre que tiene ocasión, sin que le pese la presión. Ya sea de falso nueve o de extremo izquierdo, el ex del Santos se mueve con libertad y aparece tanto por dentro como por fuera, cambiándose la posición con los otros dos compañeros del tridente ofensivo e, incluso, con algún interior en alguna jugada puntual.

Otra vez, los laterales clave

Cuando los laterales están a un buen nivel, el Barça crece mucho como equipo. Tanto en la salida de balón como en la fase ofensiva, haciendo el dos contra uno en la banda, son absolutamente claves. Alba y Montoya estuvieron muy participativos, llegando hasta la línea de fondo para poner balones al área. En defensa sufrieron menos de lo esperado con Hernán Pérez y Aquino, dos auténticos puñales por las bandas del Villarreal.

El nivel de juego, alto y constante

En general, Martino parece que ha dado con la tecla en los últimos partidos. Cartagena, Celtic y Villarreal han parecido equipos similares y el nivel de los tres no es el mismo. El Barcelona consigue que los equipos parezcan peores de lo que realmente son cuando juega a su mejor nivel. La línea que ha adquirido el equipo es buena, cada vez están mejor y cada semana hay rotaciones, ya que Martino utiliza muchos jugadores regularmente. Si siguen así, el debate sobre el estilo, el juego y las aspiraciones se cerrará tan rápido como se creó. Pero sólo si siguen así.

