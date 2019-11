Rueda de prensa de Amadeo Salvo, Miroslav Djukic y Rufete en directo

17:37. Poco más que añadir, esto ha sido todo en Valencia. Las cosas, una temporada más, siguen igual. Los problemas institucionales, junto con los deportivos, no auguran un buen futuro a la entidad ché. En unos minutos, tendréis la crónica sobre esta rueda de prensa. Nos despedimos ya, fue un placer narradles la comparecencia en directo. ¡Hasta otra!

17:33. Uno de los puntos en contra de Djukic, la poca autoridad que ha tenido con sus jugadores. El serbio fue preguntado por ello, y con rodeos, esquivó la pregunta. Salió como entró de la sala de prensa, con la mirada hacia el suelo y totalmente derrotado.

17:29. Comienzan ya a sonar nombres, el primero, el de Juan Antonio Pizzi, técnico de San Lorenzo queconquistó en el día de ayer el Torneo Inicial en Argentina. (Información vía Hugo Ballester).

17:26. Nico Estévez cogerá al equipo, pensando ya en el Nàstic y la Copa del próximo jueves. En el futuro, se avecina el Real Madrid y su visita a Mestalla. Por el momento, el técnico del filial será el encargado de cerrar el año en el Valencia.

17:25. Finaliza la rueda de prensa, pocas palabras del técnico serbio que demostraba su descontento con la decisión. El balcánico ha aludido un par de veces a la necesidad de tiempo para asentar sus ideas y filosofía en el equipo. Sin embargo, como también comentó, los resultados son los que deciden, y han servido para tomar esta decisión.

17:24. Salvo, sobre la dimisión de Antonio Paños: "Me imagino que no dimitirán más, pero habría que preguntarles a ellos".

17:24. Salvo: "Estoy teniendo en cuenta que solo ha funcionado un cambio de entrenador desde la jornada 4 que se estaba pidiendo la destitución".

17:23. Salvo: "Hemos llegado a un acuerdo, está arreglado. El acuerdo que estaba desde el primer momento, no hay nada más".

17:22. Djukic: "Lo hemos intentado, pero mandan los resultados. Para conseguir algo hace falta tiempo, pero los resultados mandan".

17:20. Salvo: "Hay muchos entrenadores que quieren venir al Valencia, es un club muy grande. El Valencia tiene recursos económicos para firmar a un nuevo técnico".

17:19 Salvo: "Bankia no puede vender el club, porque no es el dueño. El Club no está en venta, nadie lo puede vender salvo que tenga la propiedad. Están en venta los créditos. Los dueños del Valencia son 45 accionistas y el 70.4% que tiene la Fundación. La parcela deportiva decidirá el nuevo técnico".

17:18. Salvo: "El tema contractual está resuelto, no hay problema. Sobre los objetivos del club, son organizar un área deportiva, seguir creciendo. Jugar la Champions no es una utopía, no se pueden bajar los brazos. Estamos en un momento de apoyar y estar unidos, creer más. Ante las dificultades hay que crecerse, por eso este club tiene 95 años. Es una situación difícil, pero nuestra mentalidad será la de trabajar por estar cada día más arriba".

17:16. Rufete: "Cuando llegué, lo hice para ayudar al míster. Lo que he hecho ha sido intentar apoyar al equipo, indudablemente las decisiones las tomamos, porque para eso estamos. La situación de los resultados y sensaciones están ahí. Al final, como parte responsable deportiva, tienes que formar parte de decisión".

17:15. Djukic: "Yo valoro siempre que el principal culpable soy yo, no he conseguir poner al Valencia donde quería. Por eso entiendo la postura que ha tenido el Consejo, En ningún momento he sentido que lops jugadores no hayan querido correr, a veces mandan las circunstancias. Cambiar una dinámica cuesta tiempo".

17:12. Salvo, sobre su afirmación de que Djukic continuaría "pasara lo que pasara": "Cuando uno dice esas declaraciones, hay que saber por qué las dices. Quizás fuera una precipitación, asumo la responsabilidad. Me reafirmo en que cuando uno dijo aquello, está absolutamente convencido. La decisión ha sido bastante dura, por el perfil de ganas de triunfar que ha tenido".

17:11. Rufete: "Todo lo que hemos estado haciendo es trabajad duro en varios aspectos. Estar en lo que se pudiera ayudar al míster y trabajar para montar una estructura como quere el Valencia. Hemos trabajado en la búsqueda de la secretaría técnica, cuando entra en un lugar en noviembre tienes que ir haciendo el trabajo diariamente. Tenemos que empezar a trabajar a más velocidad".

17:09. Salvo: "Son decisiones que se toman, ningún miembro del consejo de administración, ni nadie dio una comunicación oficial. Es una decisión difícil, Djukic ha sido de los entrenadores en los últimos años que ha generado un consenso. Las circunstancias, los resultados y el juego, han hecho decidir tomar esta decisión. Se ha tomado entre anoche y esta mañana".

17:08. Rufete: "De forma provisional Nico Estévez va a ocupar el banquillo".

17:08. Rufete: "Dar las gracias al míster, el fútbol tiene estas situaciones".

17:07. Empieza el turno de preguntas, Miroslav Djukic centro de todos los focos.

17:06. Djukic: "Como profesional, no comparte pero respeta esta decisión del Consejo del Valencia. Les deseo toda la suerte al Presidente y todo el valencianismo".

17:05. Amadeo Salvo: "El motivo de la rueda de prensa es, anunciar en nombre del Valencia, el cese de Miroslav Djukic como entrenador del Valencia Club de Fútbol"

17:05. Comienza la rueda de prensa, tiene la palabra Amadeo Salvo, Presidente del Valencia. Después habrá un turno de preguntas a los tres protagonistas.

17:03. Entra en la sala Amadeo Salvo primero, y después Miroslav Djukic, algo nervioso.

17:03. Con tan solo una hora de anterioridad ha comunicado el Valencia la convocatoria de la rueda de prensa. Una decisión que parece haber sido tomada a lo largo del día.

16:59. Esperan las cámaras impacientes la entrada en la sala de los tres protagonistas.

16:55. Restan cinco minutos para que comience la rueda de prensa, en la que se anunciará el futuro deportivo de la entidad ché.

16:50. Cabe destacar que Miroslav Djukic tiene al Valencia noveno clasificado, a 6 puntos de la Europa League, y 10 de la Champions. A su vez, el equipo progresó ante dieciseisavos de final de la competición europea, donde se enfrentará al Dínamo de Kiev.

FOTO | Tras la derrota en el Calderón, Amadeo Salvo bajó al vestuario a "animar a sus jugadores". Esas fueron las palabras de Djukic en rueda de prensa.

16:45. Informa La SER Valencia que Miroslav Djukic no seguirá en su cargo.

FOTO | Desde la llegada de Rufete al puesto de Directo General, los rumores sobre el despido de Djukic han ido aumentando. (Foto: Teinteresa.com).

16:35. Recordemos que Rufere es el Directo General del Valencia, tras la destitución de Braulio Vázquez hace unas semanas. Este despido, parecía indicar que el míster balcánico seguiría teniendo crédito a orillas del Turia.

16:30. La situación institucional del Valencia, sumado a la crisis de resultados, pueden ser los motivos para tomar esta decisión. La derrota en el día de ayer ante el Atlético, el detonante final.

16:25. La convocatoria de esta rueda de prensa sorprende, después de que en el día de ayer, Amadeo Salvo confirmase que Djukic seguiría en su cargo al menos un partido más.

16:20. La noticia ha saltado en el día de hoy. Por el momento, todo parece indicar que el técnico serbio será cesado de su cargo. En su lugar, Nico Estévez, entrenador del Valencia Mestalla, ejercerá de interino.

¡Buenas tardes a todos! Comenzamos con la retransmisión de la rueda de prensa del Valencia CF. Amadeo Salvo, Mirsoalv Djukic y Rufete serán los protagonistas.