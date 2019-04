Ancelotti: "Sé bien qué fue el 'Alcorconazo', no necesito hablar de ello"

Vuelve la Copa. La competición más bonita a nivel nacional hace acto de presencia en la hoja de ruta del Real Madrid, que tiene por delante un envite en apariencia sencillo, pero que puede resultar harto complicado. El oponente, que la suerte le deparó para ésta eliminatoria de dieciseisavos, es el modesto Olímpic de Xátiva. A pesar de la diferencia evidente entre ambos conjuntos, los valencianos consiguieron amarrar un empate en La Murta en el encuentro de ida, obligando a los merengues a imponerse en el choque de vuelta.

Para la Copa, concentrados al máximo

Tarea que a priori no debería conllevar mayor esfuerzo, pero si por algo se ha caracterizado históricamente esta competición, es por las sorpresas que guarda para el aficionado al fútbol. Por eso, Carlo Ancelotti, técnico blanco, no quiere sustos, y ha preparado a conciencia el choque ante el Xátiva. En la rueda de prensa anterior al encuentro, el técnico de Reggiolo ha mostrado su rechazo a pensar en una caída prematura en Copa, no queriendo rememorar viejos fantasmas: "Sí, sé muy bien lo que fue el 'Alcorconazo', pero no quiero ni necesito hablar de ello".

"El Xátiva es un buen equipo, allí se defendieron bien"

El entrenador blanco debutó en Copa al mismo tiempo que se producía el pitido inicial en La Murta. Los de Xátiva sorprendieron a un Madrid plagado de suplentes, consiguiendo llegar al final del partido con el marcador del principio. Ancelotti se guarda sus elogios para los futbolistas valencianos: "El Xàtiva es un buen equipo. Allí se defendieron muy bien y vendrán a Madrid con el mismo plan de cerrarse atrás. Deberemos mover el balón rápido para deshacer su defensa".

A pesar de llevar un empate, y abierta siempre la posibilidad, aunque lejana, de una tanda de penaltis, para Ancelotti no es algo que haya que trabajar, porque atiende más a otro tipo de preparación: "Normalmente no entrenamos los penaltis, porque no es un aspecto táctico, sino un tema emocional".

Pasando página de lo vivido ante Osasuna

Desde la vuelta del tolosarra a los terrenos de juego, Ancelotti está mimando a Xabi Alonso. Juega casi todos los partidos desde el principio, pero siempre que tiene ocasión, el italiano le lleva al banquillo para ver desde la banda los minutos finales de un encuentro que esté ya resuelto. Para la Copa, dentro de la política de rotaciones, el de Tolosa recibirá un merecido descanso: "Xabi Alonso empezará mañana el partido desde el banquillo. El centro del campo será distinto al del partido en El Sadar".

"No creo que jugásemos tan mal ante Osasuna"

La buena racha de resultados y juego que venía firmando el Madrid se truncó primero con la visita al Xátiva, y posteriormente, con el encuentro en Navarra ante Osasuna. A pesar de únicamente ser capaces de rescatar un empate en El Sadar, Ancelotti no vio síntomas preocupantes: "No creo que jugásemos tan mal ante Osasuna. Para ganar, tenemos que tener confianza y jugar bien al fútbol".

Las decisiones de Ancelotti, a debate

Además, el de Reggiolo sabe de lo complicado que será imponerse al final del campeonato, y lo que esta clase de tropiezos puede conllevar: "El nivel de la Liga es muy alto, para ganar necesitaremos estar cerca de sumar 100 puntos. Lo sabemos, no es una sorpresa". Mucho se habló también sobre la actuación arbitral, tema sobre el que Ancelotti se pronuncia sin terminar de hacerlo: "Los árbitros tienen errores y ante Osasuna el árbitro los cometió, pero no quiero hablar más de ello".

Una de las decisiones más comentadas en los últimos días de Ancelotti fueron los cambios que efectuó el de Reggiolo en el partido ante Osasuna. Muchos no entendieron el orden de sus permutas, y el italiano ha querido explicar sus motivos: "Metí a Di María por Bale para cambiar el sistema. Así, del 4-4-1 pasamos al 4-3-2, como contra el Galatasaray". Y ya que estaba en ello, decidió rematar con los otros dos: "Cambié a Modric para meter a Nacho y así devolver a Xabi al medio. A Jesé le metí por Isco para aprovechar los costados".

"No he notado ningún cambio en Di María, no tuvo su mejor partido ante Osasuna, pero mañana juega"

Precisamente el rosarino ha sido carne de rumores esta semana. Su teórico descontento con el reparto de minutos por parte del técnico italiano habría llevado a Di María a sopesar la posibilidad de salir del club este mismo mercado de invierno. Su actitud en el encuentro ante Osasuna levantó más polvareda, que Ancelotti ha intentado minimizar: "No he hablado con él ni notado ningún cambio. No tuvo su mejor partido ante Osasuna y no pasa nada. Mañana juega de inicio".

El que se une a las bajas seguras de Varane, Khedira, Coentrao y Cristiano, es el jugador de Cardiff, Gareth Bale. El flamante fichaje estival blanco, según comenta Ancelotti, no podrá vestirse de corto ante el Olímpic por molestias físicas: "Bale tiene un problema en el gemelo y no estará mañana. Sobre las mencionadas molestias del galés, Ancelotti se muestra receloso de su estado físico, y no termina de confirmar su presencia para la vuelta de la Liga: "No sé si Bale jugará el domingo. En principio sólo es un golpe, pero tendremos que ver cómo evoluciona".

Problemas defensivos: se acumulan las bajas

Siguiendo con el capítulo de ausencias, otro que podría no ser de la partida es Sergio Ramos. A pesar de que su 18ª expulsión con el Madrid le privará de estar en Mestalla ante el Valencia, el de Camas arrastra unas dolencias, según comenta Ancelotti: "Ramos tiene una pequeña molestia en la espalda desde el calentamiento del último partido ante Osasuna".

En dicho encuentro, Ancelotti tendrá problemas para configurar su eje defensivo. Pepe, obligado a cumplir ciclo de amonestaciones, Varane aún recuperándose, y Sergio Ramos, después de ser expulsado, son en principio bajas para Mestalla, aunque en el caso del de Camas se estará pendiente de la apelación, por si el Comité decidiera anular la primera de las dos amarillas que vio el sevillano.

"Después del partido veremos qué defensa sacamos. Tenemos a Nacho, Arbeloa y Llorente"

Lo que es seguro por el momento, es que para visitar al Valencia, el de Reggiolo cuenta únicamente con un central sano, lo que le obligará a encontrar soluciones: "Una vez que acabe el partido de mañana, valoraremos qué alineación ponemos en Mestalla. Tenemos a Nacho, a Arbeloa y a Llorente en defensa", comentó el italiano, incluyendo al polivalente zaguero y al canterano en la terna de candidatos a ocupar el centro de la defensa.

Cambiando de tercio, y para terminar su intervención ante los medios, el sorteo de la Champions pasa por ser un tema de actualidad para todos los equipos inmersos en los octavos. A pesar de que las eliminatorias se jugarán en febrero, ya se pueden sacar algunas conclusiones viendo los nombres de los rivales. En el seno de la Casa Blanca, el Schalke ha sido acogido con agrado, pero recelando de su teórica debilidad: "Ellos no eran el equipo más fuerte del sorteo, pero les respetamos. Los alemanes son peligrosos y tienen experiencia".