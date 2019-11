La Copa: oportunidades para suplentes y canteranos

El Real Madrid recibe al Olímpic de Xátiva en el Santiago Bernabéu con la necesidad de borrar la mala imagen mostrada ante Osasuna el pasado fin de semana; y la de ganar el partido y pasar de ronda. Tras el empate a cero en la ida, los hombres menos habituales de Ancelotti tendrá una nueva oportunidad para resarcirse y eliminar de la cabeza de entrenador y aficionados el mal encuentro en Xátiva, en el que las malas condiciones del campo y del césped (hierba artificial) no parecen ser excusas a la altura de jugadores del nivel de Jesé, Morata, Isco, Di María, Illarramendi o Marcelo.

Ancelotti cuenta con 11 y pocos más

Terminadas las probaturas de las primeras semanas de competición, el regreso de jugadores lesionados y establecido el modelo y sistema de juego, el técnico italiano va dejando claro cuáles son los hombres con los que realmente cuenta. Estos son poco más de 12 o 13, puesto que tras varios partidos seguidos en los que el cansancio hacía mella o el rendimiento individual alcanzaba los picos más bajos de forma, Carlo seguía manteniendo un 11 parecido, y solo las lesiones hacían cambiar de opinión al mister blanco. Así hombre como Benzema, Bale o Ramos han permanecido siempre en el 11, pese a que sus rendimientos no eran los esperados y varios jugadores apretaban por detrás con fuerza como Jesé, Morata o Nacho.

(11 típico y de Confianza de Ancelotti)

Afortunados con total confianza

Muchos son los jugadores que se están convirtiendo en la columna vertebral de este nuevo Madrid, pasando a ser poco más que intocables. Sin embargo, hay otro grupo que pese a no contar con ese “privilegio”, sí que gozan de muchos minutos, ya sea como titulares dentro de una rotación o como hombres de refresco. Si Bale, Benzema, Xabi o Ronaldo son indiscutibles para Ancelotti, Di María, Illarramendi, Isco, Carvajal o Arbeloa son jugadores muy importantes.

Carvajal y Arbeloa se están repartiendo los minutos dentro de una competencia muy sana que eleva el rendimiento de ambos y les hace tener que jugar a tope y no poder relajarse. En el medio, Illarra, tras volver de su lesión, ha ido progresivamente aumentando su participación, y sobre todo su nivel. El de Mutriku ha sido hasta el cambio de sistemael sustituto de Xabi, pero con el nuevo doble pivote ha sido compañero de él en varias ocasiones, demostrando maneras y buen nivel. Aunque no titular, sí que cuenta con la confianza de Ancelotti para en un futuro a medio plazo ser el relevo natural de Xabi, pero mientras, el técnico italiano le brinda oportunidades para seguir aprendiendo con Alonso, o sin él. El caso más particular es el de Di María. El argentino comenzó la temporada saliendo de inicio y a un nivel altísimo, pero Bale fue quitándole cada vez más minutos, pese a no estar en un nivel superior que el suyo. A pesar de pasar del 11 al banquillo, el rosarino es un jugador con toda la confianza de su técnico, suele ser el primer cambio, ya sea como revulsivo o para darle minutos, fue el elegido para sustituir a Ronaldo durante su lesión, ha sido alabado públicamente por Ancelotti y su polivalencia le abre puertas para sumar más minutos.

Condenados a aprender desde el banquillo

Hasta la fecha, la participación de Jesé, Morata, Nacho y Casemiro ha sido muy escasa

Fuera de los dos grupos anteriores: el que forman los intocables y los jugadores con mucha confianza del técnico aparece uno nuevo, el de los canteranos sin minutos. Pocas oportunidades han tenido los chavales de la cantera para darse a conocer o de aportar cosas al equipo. No solo tienen jugadores teóricamente mejor que ellos, sino que también tienen que luchar ante la falta de confianza de un entrenador que no se atreve a ponerlos o no da el paso para sentar a un jugador de más caché. Mandar al banquillo a hombres como Ronaldo, Xabi o Modric es inviable debido a su rendimiento, pero hay determinados jugadores que pese a pasar por una racha de mal juego no han desaparecido de los 11. Casos como el de Benzema, que pese a estar varias semanas sin marcar y a un nivel muy no solo pasó por el banquillo en una ocasión, o el de Bale, quien cogió la forma a base de jugar partidos y minutos pese a no estar al 100%, quitándole minutos de juego a jugadores como Di María o Jesé. Otra zona del campo donde el nivel no está siendo el esperado es en el centro de la zaga, ahí, con la lesión de Varane solo quedan dos hombres de “primer nivel”, pero ni Ramos ni Pepe están en su mejor momento, sobre todo el de Camas. Pese a que el rendimiento de ambos no está siendo muy elevado, las oportunidades a Nacho han sido nulas, el canterano solo ha jugado cuando sus compañeros de posición estaban lesionados o sancionados.

Jesé Rodríguez

El canario es jugador con más talento salido de la fábrica en los últimos años. Tras una espectacular temporada en el Castilla, en la que fue el líder del equipo y máximo goleador, el atacante dio por fin el salto al primer equipo. Es un jugador muy polivalente que se puede adaptar a cualquier posición de ataque y que destaca por ser un futbolista muy técnico, vertical, versátil y con gran llegada desde la segunda línea.

La participación del canterano hasta el momento es muy escasa, y solo Casemiro ha jugado menos minutos que él en Liga. A Ancelotti le cuesta dar oportunidades a jugadores jóvenes, pues considera que aún no están preparados, pero el caso es que siempre que Jesé ha salido al campo ha mostrado mucha madurez, eligiendo bien las jugadas, ayudando al equipo y dando un plus de velocidad y verticalidad. Hasta la fecha solo ha disputado 144 minutos, y todos ellos saliendo desde el banquillo, acción repetida en ocho partidos. Su rol suele ser el de revulsivo y en los pocos minutos que ha podido disfrutar ha ejercido su papel a la perfección: fue clave en la remontada ante el Levante, uno de los jugadores más destacados y más peligrosos en el clásico frente al Barcelona (donde marcó el gol) y también en el pasado partido frente a Osasuna, donde en los poco más de cinco minutos que diputó creo más peligro que Bale en la hora de partido que jugó. 144 minutos. 8 partidos jugados, 0 de titular, 2 asistencias de gol, 1 gol.

Álvaro Morata

Álvaro tiene varias similitudes con Jesé, pero muchas diferencias, sobre todo respecto a características de juego. El delantero fue el líder del Castilla, al igual que el canario, durante varias temporadas, pero compartió ese rol con otros jugadores como Joselu, Juanfran o el propio Jesé. Comenzó jugando en el filial como delantero centro, alternándose el puesto con Joselu, a la siguiente temporada se ubicó como extremo izquierdo. Pese a no ser su mejor posición, el canterano se adaptó muy bien y amplió su abanico de recursos, haciendo de él el delantero que es hoy día, un 9 muy completo y que domina muchas facetas del juego. Tras esa brillante campaña compaginó grada, primer equipo y filial durante el último año de Mourinho en el banquillo. Con la llegada de Ancelotti se convirtió a todos los efectos en jugador del primer equipo. Parecía que el italiano confiaba en él como recambio de Benzema tras la salida de Higuain, pero lo cierto es que el técnico ha mantenido siempre al francés en el 11 pese a no estar en un buen momento, y a pesar de que Morata brillaba en sus escasas intervenciones. Al igual que con Jesé, todo el cuerpo técnico tiene depositadas en él mucha confianza, pero dicha confianza no se traduce en minutos pese a cumplir con creces en todos ellos. 2 goles en 239 minutos, uno de ellos de vital importancia (frente al Levante) y solo un partido de titular, en el que jugó 76 minutos. Sus minutos se han repartido en 10 partidos, en los que ha demostrado ser merecedor de más minutos.

Casemiro

El brasileño, tras media temporada en el Castilla, se ganó su fichaje definitivo por el club y su presencia en la primera plantilla. Comenzó la pretemporada a un nivel altísimo, jugando como mediocentro o de interior, demostrando tener mucho recorrido y llegada. Es un jugador con un rol similar al de Khedira y con características parecidas: gran poderío físico, llegada al área, jugador de ida y vuelta…pero añade buen golpeo de balón, tanto para tirar a puerta como para hacer desplazamientos en largo.

Tras una pretemporada que hacía prever que incluso podría comenzar de titular su papel en el equipo comenzó a bajar progresivamente conforme pasaban las semanas hasta pasar a estar casi siempre en la grada. La vuelta de Illarramendi primero y la de Xabi después terminaron por cerrarle las puertas. Tras la lesión de Khedira ha vuelto a ganar minutos y puede ser un jugador que a lo largo de la temporada acumule minutos, aunque su titularidad parece muy difícil. El cambio de sistema al 4-2-3-1 termina por cerrarle las puertas, puesto que tiene hasta tres jugadores por delante de él (Xabi, Modric, Illarra).Esta temporada ha jugado cuatro partidos de liga, en los que ha acumulado 111 minutos de juego, ninguno de ellos como titular.

Nacho Fernández

Jugador criado futbolísticamente en La Fábrica. Llegó al club siendo un niño y ha alcanzado el sueño de ser miembro del primer equipo. Tras varias temporadas alternando el filial con algún partido en el primer equipo, este año por fin le ha llegado la oportunidad de ser miembro de pleno derecho. Nacho es un defensa muy polivalente, ya que puede ocupar cualquiera puesto en la línea defensiva, pero donde mejor se desenvuelve es en el puesto de central. Esta temporada, tras la salida de Albiol, el canterano se ha convertido en el cuarto central del equipo, aunque las lesiones y molestias de Varane le ha hecho subir un escalón en muchas fases de la temporada y ser el tercer central, teniendo que disputar además muchos minutos. En Liga ha completado 252, y es tras Carvajal el canterano con más minutos. Durante todas sus actuaciones ha demostrado una gran regularidad, puesto que pese a estar varias semanas seguidas sin jugar, siempre que ha tenido que salir al campo ha cumplido. Central rápido, que va bien al cruce, es contundente y se anticipa muy bien. Tiene una aceptable salida de balón y no se suele complicar.