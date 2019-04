Oltra: "No siempre competimos como entrenamos"

El entrenador del Mallorca José Luis Oltra atendió a los medios de comunicación tras el entrenamiento de este viernes. El técnico bermellón se lamentó por no haber aprovechado la oportunidad de la semana pasada en Jaén, a la vez que afirmó que su equipo "no siempre compite como entrena": "Soy el que más se juega y me dolió mucho el partido del Jaén y perder la oportunidad de entrar en playoffs. Era el momento para estar tranquilos pero el equipo tiene capacidad y estamos cerca. Tendremos más oportunidades y las aprovecharemos. Tenemos que entrar a los playoffs para quedarnos. Es un equipo que entrena muy bien, pero los domingos no siempre competimos como entrenamos. Nos falta regularidad, pero esta semana ha sido muy buena. Es mi realidad, pero ellos tienen que hacer caso de mi realidad. Lo que quieres siempre es mejorar el rendimiento. Es un grupo muy implicado y aplicado, y no tengo quejas".

Oltra hizo referencia también al cambio de técnico en el equipo ilerdense, al que ha llegado Javi López como nuevo entrenador: "No creo que haya tiempo para que Javi le de otro aire al Girona. Es un equipo que intenta jugar bien al fútbol, viene de jugar playyoffs, y vendrá con un plus de motivación por la llegada del nuevo entrenador. Pero no creo que Javi cambie mucho al equipo, trabaja bien el balón parado, y es una incertidumbre el once inicial que va a elegir. Tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y competir bien".

Por último, el entrenador mallorquinista habló, preguntado por ello, sobre la brevedad del entrenamiento de hoy y sobre las posibilidades para la convocatoria ante el Girona: "Quería hacer un entrenamiento táctico como suelo hacer los viernes, más de plantar al equipo y de explicarles el funcionamiento. Pero entre la lluvia y el viento ha sido más corto, y hemos decido pasarlo a mañana y hacer un remix de los que hacemos los viernes y los sábados. Decisiones improvisadas por las circunstancias, y si mañana vuelve a hacer viento y mucho frío, haremos cosas en la pizarra. Aouate ha entrenado bien desde el miércoles y Bigas ha entrenado toda la semana. Mañana daremos la lista, pero están en condiciones. Tengo bastante claro quién tiene que iniciar el partido del domingo, pero siempre hay posibilidades de cambio".