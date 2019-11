Damià Abella: ejemplo de futbolista

Una maldición acecha El Sadar desde el verano de 2011. Un jeque procedente de Catar arrebató a los rojillos una de sus perlas más preciadas: Nacho Monreal. Por supuesto, el presidente del Málaga, tuvo que pasar por caja antes de llevarse al canterano a la Costa del Sol, dejando en las arcas del club navarro seis millones de euros, una cantidad que, a la postre, se antojo como insuficiente por la proyección del internacional español. En cualquier caso, la cifra era lo suficientemente elevada como para poner los dientes largos a los directivos rojillos que, inmediatamente se pusieron en busca y captura de un lateral zurdo que supliera con ciertas garantías al navarro. Nadie esperaba en ese momento que, a día de hoy, dos años más tarde, Osasuna todavía no hubiera encontrado un sustituto adecuado.

Se fichó Raitala, pero el finés estaba muy lejos del nivel mínimo exigible en primera; se subió del filial a Satrústegui, pero el canterano no acabó de asentarse en el primer equipo; un año más tarde, se incorporó a Nano, pero el ex del Numancia no respondió como se esperaba; y, por último, este verano, llegó Joan Oriol, pero su buena pretemporada, en la que parecía haberse asentado en el lateral izquierdo, quedó colapsada por sus actuaciones en Liga, donde demostró una falta de agresividad y colocación que hicieron a Osasuna encajar varios goles por su banda. Sin embargo, a pesar de que el conjunto rojillo lleva casi tres temporadas sin un jugador para esa posición, la defensa navarra ha conseguido en todas ellas asentarse como uno de los puntos fuertes del equipo. ¿Por qué, si hay un puesto clave sin cubrir? Pues porque, año tras año, Damià Abella demuestra ser una garantía y un ejemplo de profesionalidad y sacrificio allá donde lo pongas.

Criado de La Masía, madurado en el Villamarín

Natural de Olot, provincia de Gerona, se crió futbolísticamente en La Masía, llegando a disputar varios partidos con el primer equipo del FC Barcelona. Pero, una inoportuna lesión y el elenco de estrellas con el que contaba el conjunto culé de Frank Rijkaard en la temporada 2005/06 le obligaron a hacer las maletas durante el mercado de invierno en busca de minutos. Su destino fue Santander y, más concretamente, el interior derecho del Sardinero. Su polivalencia le permitió adaptarse a las necesidades del equipo cántabro, con los que jugó 18 partidos y anotó 3 goles en media temporada, siempre jugando en la posición de extremo.

Su gran rendimiento le permitió volver al Barça, aunque solo fuera para salir definitivamente de la ciudad condal rumbo al Real Betis. Allí volvió progresivamente al lateral y permaneció durante cuatro temporadas en las que se asentó definitivamente en Primera, jugando 75 partidos de Liga, a pesar de no gozar de una titularidad continuada. Y es que, si bien, durante muchos momentos de su etapa en la capital andaluza no consiguió asentarse en el once, su compromiso, entrega y regularidad le hacían un fijo jornada tras jornada, ya fuera de inicio o saltando desde el banquillo.

Osasuna: de parche a indiscutible

Pero en 2010, cuando vencía su contrato con la entidad heliopolitana, llegó el interés de Osasuna, lo que suponía volver a Primera División tras quedarse a las puertas del ascenso con el equipo sevillano esa misma temporada. El catalán sabía que con Juanfran en la posición de interior y Nelson —que había llegado también ese mismo verano procedente del Betis— en el lateral, sus opciones de jugar era considerablemente reducidas, pero su capacidad de trabajo le convierten con el tiempo en un jugador al que nunca se puede descartar de cara al once. Así, su primera temporada en Pamplona, fue la menos fructífera en cuanto a minutos —eso sí, con la nada desdeñable cifra de 27 partidos—, pero, de ahí en adelante, el panorama empezó a despejarse para Damià, como consecuencia de la mencionada maldición del lateral zurdo.

Nelson terminaba su relación contractual con Osasuna —llegó en calidad de cedido por una temporada— y el conjunto navarro incorporó al todavía lateral diestro titular Marc Bertrán. De nuevo Damià parecía abocado a esperar un golpe de suerte para entrar en el once, y su fortuna fue la desgracia de la dirección técnica: Jukka Raitala, que, como se ha dicho, llegó en 2011 sustituyendo a Nacho Monreal. El jovencísimo jugador finlandés llegó demasiado verde a una de las ligas más exigentes del continente y, la única opción para suplirle era Eneko Satrústegui, otro pipiolo del filial que se estrenó en Primera con dos expulsiones consecutivas. Damià, por aquel entonces tenía 29 años y una dilatada trayectoria en Primera y, para José Luis Mendilibar, el catalán era la mejor opción —como un parche temporal, eso sí— para cubrir el agujero generado en el flanco zurdo de la defensa. El de Zaldívar no se equivocó.

Damiá jugó a un gran nivel, alcanzando la cifra de 30 partidos de Liga esa temporada, pero el cuerpo técnico de Osasuna no quería confiar a un diestro el lateral zurdo. Entonces llegó Nano, pero el gallego fue el último de una larga lista de futuribles que se fueron cayendo durante los meses de verano. Con 30 años y un juego al que le costaba adaptarse a Primera División, Damià no tardó mucho en volver a alcanzar la titularidad, pero, esta vez, para terminar de convencer definitivamente a la grada osasunista de su valía. Un total de 29 partidos, todos ellos de titular, en los que se erigió como uno de los artífices de la salvación gracias a su regularidad y concentración en el campo.

Sin embargo, una vez más, la secretaría técnica se veía en la necesidad de buscar un jugador específico para esa posición, que cubriera al menos la baja de Nano, al que se le rescindió el contrato. Esta vez, Osasuna tuvo más suerte que la temporada anterior y consiguió incorporar al jugador deseado: Joan Oriol. El también catalán, ya había estado en el punto de mira de los rojillos varias temporadas atrás, pero su club, el Villarreal, no se decidió a deshacerse de su canterano hasta el pasado verano. Había muchas esperanzas puestas en él; y él en su fichaje por el conjunto navarro. "Después de la marcha de Monreal han pasado muchos laterales izquierdos que no se han acabado de asentar, pero yo espero conseguirlo. Hacer disfrutar a la gente y que sepan que tienen un lateral izquierdo para años", dijo durante su presentación.

La titularidad le duró a Joan Oriol tres partidos, los mismos que tardó Damià en volver al once.

No obstante, estamos cerca del ecuador de la temporada y el jugador nacido en Cambrils ha hecho valer más sus defectos y que sus virtudes. Tanto es así que la titularidad que tanto ansiaba le duró tan solo 3 partidos, los que tardó Damià en volver al once. Y es que, parece que da igual quien venga, que el catalán siempre está ahí, acechando desde el banquillo en busca de una mínima oportunidad que le sirva para no volver a soltar su puesto en el lateral zurdo.

Un ejemplo de profesionalidad

No pasará a la historia como uno de los mejores en su puesto, pero Damià Abella es un seguro y un ejemplo de profesionalidad. Además, su potente físico —roza el 1'90 cm— y su tremenda zancada le hacen contar con los requisitos indispensables de un defensor: fortaleza y velocidad, compactando la defensa y otorgando salida de balón. Un jugador al que es difícil verle perder la posición y que se incorpora con peligro cuando sube al ataque, recordando sus años de extremo en el Barcelona B y Racing de Santander.

El pasado verano, Damià renovó hasta junio de 2014, cuando finalizará su contrato.

Su compromiso y rendimiento le hicieron ganarse el pasado verano la renovación por una temporada más, la presente, y raro sería que la dirección rojilla tardara mucho en intentar prolongar el contrato del catalán. En cualquier caso, si la eterna maldición de Osasuna es la del lateral izquierdo, la de Damià es ser el eterno parche del club rojillo. El gran problema que esto conlleva es que el día que los navarros incorporen un zurdo de garantías, Damià se verá nuevamente abocado al banquillo y, con 32 años cuando termine el presente curso, lo normal es que no le queden muchas temporadas sobre el césped de El Sadar. En cualquier caso, la afición rojilla, llegado el momento, deberá saber despedir a Damià como se merece. Un profesional que lo ha dado todo por Osasuna, que no ha tenido un mal gesto en todos los años que lleva en Pamplona y que, año tras año, soluciona los problemas de la dirección técnica, sin recibir a cambio ningún tipo de reconocimiento. En definitiva, un ejemplo de futbolista que la parroquia debe valorar.