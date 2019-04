Eusebio: "Nos quedamos con buen sabor de boca por el trabajo realizado"

Tras el empate de su equipo, Eusebio ofreció su última rueda de prensa del año y se mostró satisfecho con el resultado obtenido frente al Sporting de Gijón. "Creo que ha hecho justicia a los méritos que ha hecho el equipo. Habernos ido de vacío en este partido hubiese sido un castigo muy grande para nosotros después de estos dos buenos partidos que hemos hecho", dijo ante los medios.

Habló de Adama, que jugó unos minutos tras empezar el partido en el banquillo. "Empezó a trabajar con nosotros avanzada la temporada, venía de alguna lesión que le había impedido participar, empezó a entrenar con nosotros, a entrar en las convocatorias, a participar en algún partido durante algunos minutos con buen rendimiento; a partir de ahí le vino la convocatoria con el primer equipo. El primer equipo ante las necesidades que tenía decidió contar con Dongou y con él, ha tenido alguna aparición y eso también ha hecho que no haya estado aquí trabajando con nosotros". El vallisoletano destacó la importancia que tiene para él seguir el trabajo diario de sus jugadores, para poder calibrar los méritos que hacen y tomar decisiones al respecto, ya que existe mucha competencia. "Entiendo que hay jugadores que puedan estar por delante de otros, independientemente de que alguno en un momento determinado pueda estar en el primer equipo. Esto es para mí un condicionante a veces, pero otras veces tengo que mirar el equilibrio del equipo, y para el equilibrio del equipo consideraba hoy que había jugadores que tenían salir de inicio y otros esperar en el banquillo", subrayó.

Sobre el hecho de que Bagnack volviese a figurar en el banquillo, tras los dos errores cometidos la jornada anterior que propiciaron la derrota ante el Murcia, Eusebio aseguró que en absoluto se trataba de una represalia hacia el camerunes: "Está teniendo un rendimiento fantástico. Un chico de 17 años que aparece en Segunda División y lo hace con la solvencia que lo ha hecho, es para estar muy satisfechos. Está compitiendo por el puesto con otros compañeros, a veces él ha jugado titular y hoy he decidido que fuese otro compañero el que lo hiciese", explicó. El entrenador del filial dijo que el jugador había reaccionado bien, pero creía más conveniente que Ilie y Sergi Gómez fuesen titulares. Además, ratificó que no castigaría a un futbolista por un error. "Siempre estoy pendiente de ellos para protegerles y transmitirles confianza. Por un fallo no voy a castigar a un jugador. Pueden tener represalias si no cumplen con el trabajo, pero no es el caso de Bagnack", dijo.

En cuanto a Tonny Sanabria, sobre quien los periodistas insisten en preguntar dado que el club no ha confirmado si continuará vistiendo de azulgrana en el nuevo año o no, Eusebio expresó sus deseos: "Tengo esperanzas y estoy ilusionado con que Tonny Sanabria, que tanto nos está dando en estos partidos, lo seguirá haciendo en 2014. Le vemos bien en el grupo, contento, comprometido con el trabajo del equipo y esperamos que lo siga haciendo", dijo. El vallisoletano no dudó en elogiar al joven delantero paraguayo, que esta tarde repitió titularidad ante el Sporting y fue el autor del primer gol del filial barcelonista. "Un chico con 17 años, que viene de jugar en el juvenil, y está demostrando personalidad ante la situación que está viviendo, ante su aparición en Segunda División, la manera de afrontar los partidos, de desenvolverse en el campo, aguantando el balón cuando lo tiene que aguantar, creando desmarques en profundidad, intentando chutar a portería, apareciendo cerca del área. Por muchas cosas buenas que se le adivinaban, por sus características y sus actuaciones en el juvenil, es sorprendente sobre todo la rapidez con que se ha adaptado a un fútbol tan competitivo como este", señaló.

Al preguntarle por Gerard Deulofeu, jugador que pertenece al FC Barcelona y juega cedido en el Everton esta temporada, Eusebio no tiene duda de que su experiencia en la Premier está contribuyendo al crecimiento del canterano. "Está siendo una experiencia muy positiva para él, en un fútbol muy competitivo donde hay mucha fuerza, y donde el físico es muy importante. Él se está adaptando muy bien, demostrando que sigue creciendo en cuanto a su trabajo y su aplicación, mostrando sus dosis de calidad. Será una experiencia muy buena que le va a servir seguro para estar preparado para poder al Barça la temporada que viene", dijo.

En el nuevo año, Eusebio, que asegura estar disfrutando de su trabajo, desea que el conjunto siga en esta misma tónica de positivad y buena energía.