Arandina - Segoviana: en busca de acabar bien el 2013

Gimnástica Segoviana - Arandina CF. No hay que decir más, no deja de ser un clásico de la Tercera División Española, si bien es cierto, la diferencia actual entre los dos equipos no es la misma que hace unas temporadas. La Gimnástica ha sufrido la mala gestión de sus dirigentes, tras años bastante negros en cuanto a lo económico, y las consecuencias de lo esto último, se han notado en lo deportivo. Mientras tanto, la Arandina ha mantenido su línea, y viene en racha, a intentar acabar el 2013 con una victoria más.

La Gimnástica, en proceso ascendente

La escuadra del acueducto va mejorando sus resultados en una temporada difícil

La “Sego” se aferra a su historia. Tras décadas de fútbol en la ciudad de Segovia, han sido años muy difíciles los últimos vividos por la entidad blaugrana. Pese a todo, no hay rendición alguna. Más en concreto, y haciendo inciso a esta temporada, esta bajada del presupuesto, y la marcha de algunos jugadores, se ha notado mucho. Actualmente los de Santi Sedano se mantienen en octava posición, con 26 puntos (repartidos en 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas) y a 6 del playoff, en la que está siendo una interesante recuperación (con 13 puntos de los últimos 18 posibles) muy a pesar de su mal inicio (4 puntos de 15 posibles en el comienzo liguero). Las estadísticas goleadoras reflejan un total de 22 goles a favor, y 20 en contra, lo cual, muestra a un club que no es demasiado propenso a marcar muchos goles, pero tampoco a encajarlos. Generalmente, ante los equipos de arriba no ha mostrado buenos resultados, aunque ante los rivales de la zona media-baja de la tabla, sí ha sabido responder. También vendrán con la moral alta, tras vencer al Cristo Atlético en La Balastera por 0-2.

Plantilla

Haciendo un análisis más exhaustivo de la plantilla, son varios los jugadores que pueden ocasionar dolores de cabeza a los blanquiazules. En portería, el nombre por excelencia es el de Iván, que se ha ganado la titularidad, y está trabajando para reducir el número de goles recibidos. En defensa Álex, Chema o Anel son los más destacados. Todos ellos han visto portería. Especialmente, los dos últimos son muy conocidos además, por su veteranía e implicación con el club del acueducto.

En la posterior línea, el centro del campo, se pueden nombrar a Asier Arranz, Dani Calleja, o Roberto. El primero de ellos, pese a su posición, es el máximo goleador del conjunto blaugrana, con 6 tantos, y su currículum es realmente interesante, con el paso por varios clubes de relativa importancia. Dani Calleja es otro jugador, que lleva varios años en la disciplina de los de Santi Sedano, marcando 2 goles en lo que llevamos de campaña, al igual que Roberto, teniendo en cuenta, que este último sin embargo, lleva un único gol.

Y por último, en la parte de arriba aparecen en escena los nombres de Dani Arribas y Mariano, que han marcado 2 y 5 goles respectivamente. Sin duda, dos hombres muy a tener en cuenta, que pueden acarrear serios problemas a la defensa ribereña. Todos ellos, coordinados por Santi Sedano, que afronta su segundo año al frente de esta escuadra, con la misma ilusión que el primer día.

A resarcirse tras la eliminación

La Arandina busca resarcirse tras su derrota en Copa RFEF

La Arandina por su parte, también llega a este choque con necesidad, y con ganas. Los de Pepe Calvo están cumpliendo con las exigencias en estas últimas semanas, pero no han conseguido el pase a los octavos de la Copa RFEF. Su abultada derrota ante el Tropezón por 5-1, no pudo ser contrarrestada por el 3-1 de la vuelta, y los blanquiazules cayeron derrotados. Con esta eliminación, los ribereños buscarán resarcirse ante un rival al que en las últimas visitas a La Albuera, se los ha dado muy bien.

El técnico leonés contará con las bajas seguras de Adri y de Domingo Mora de cara al partido de este domingo, por lo que deberá modificar su esquema. A todo esto, debemos sumar la posibilidad de que Antonio no entrara en la convocatoria. El sevillano arrastra molestias que le pueden ocasionar severos daños si decide forzar, de tal manera que Pepe Calvo decidirá a última hora si añadirlo o no a la convocatoria. El argentino Belfortti ocuparía la posición que deja vacante Mora, y Rubén Royo, la que deja Adri. Ambos tendrán la oportunidad de foguearse en un duro encuentro, e intentarán reivindicarse, tras un mal inicio, donde no han dado aquello que se esperaba de ellos.

Posibles alineaciones

Arandina: Álex; De las Heras, Belfortti, Félix Sancha, Obispo; Durántez, David Marcos, Rubén Royo,Dani Martínez, Mato y Gustavo.

Segoviana: Iván; Rubén, Álex, Chema, Anel; Ricardo, Dani Calleja, Dani Arribas, Manu, Asier y Mariano.

Bus gratuito hasta Segovia

Como cada año, la Arandina fletará un autobús a Segovia. A pesar de que un principio, no se había anunciado el viaje, en las últimas horas se ha confirmado que sí lo habrá. Además, el único coste que deberán abonar aquellos que se apunten, será el de la entrada, ya que el viaje en autobús será totalmente gratuito. La salida será a las 09:45 horas desde los Jardines de Don Diego, y todos aquellos que quieran apuntarse, podrán hacerlo en los bares Casanova y Candilejas (zona centro).