Valverde: ''Sabía que íbamos a estar arriba''

El Athletic continúa sin conocer la derrota en casa después de superar al Rayo por 2 goles a 1, en el que ha sido el último partido de Liga de este 2013. Los rojiblancos, que se han afianzado en la cuarta posición, han llegado al descanso con el marcador a favor tras el gol de San José a la media hora de partido. En la segunda mitad, Bueno ha conseguido recortar diferencias con un gol de chilena que ha supuesto el empate, pero el conjunto de Valverde ha vuelto a hacer gala de su buen juego para establecer, mediante Mikel Rico, el 2 a 1 definitivo y hacerse con la victoria. De esta manera, el cuadro vasco se comerá los turrones en puestos Champions y con 33 puntos.

Tras el partido, Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios para dar sus impresiones sobre el juego de su equipo. El técnico extremeño ha reconocido que, al incio, tal vez les ha faltado precisión, pero se ha mostrado satisfecho con el rendimiento general de sus hombres: ''Siempre pedimos más. Siempre queremos más y que las cosas salgan mejor. Creo que debíamos haber resuelto antes porque el partido quedaba abierto y el Rayo ataca mucho y al final te pueden marcar. Hemos fallado ocasiones muy claras y siempre tienes miedo de que te pase factura, pero estoy satisfecho porque era el ultimo partido del año y queriamos irnos de Navidad con una buena sensación''.

Sobre la buena actuación del equipo en cuanto a la presión y recuperación de balones, el de Viandar de la Vera ha admitido que es consecuencia tanto del buen nivel físico en el que se encuentran sus jugadores, como de su planteamiento táctico: ''Creo que es producto de ambas cosas. Sabíamos que el Rayo quiere jugar siempre desde atrás, que es un equipo con un indice de posesion muy alto y teníamos que colocarnos muy arriba para que el balón estuviera en su campo y no en el nuestro, porque arriba tienen jugadores de mucha calidad. A parte de esto, hay que destacar que nuestros jugadores tiene mucha voluntad. No tengo ninguna duda que podemos mantener el nivel del equipo, porque a veces es una cuestion mental, mas que fisica''.

El cuadro vasco ha terminado el año en zona Champions con 33 puntos, aunque para Valverde, esto no es una gran sopresa, dado que en todo momento ha confiado en que sus jugadores responderían de forma positiva al desafio de estar en lo alto de la tabla: ''Siempre soy optimista de cara a retos de este tipo, pero hemos cogido una dinámica muy positiva, en la que el equipo está muy motivado y sale con confianza sobre sus posibilidades. El haber remontado los partidos difíciles te impulsa mucho, porque te hace creer en lo que haces, y el equipo se demuestra a si mismo que tiene capacidad de reacción. Sabía que ibamos a estar arriba. No tanto, pero sí arriba''. Asimismo, el extremeño ha afirmado que no por estar en la cuarta posición , significa que vayan a estarlo al termino de la temporada. Es una tarea complicado, aunque asegura que van a luchar lo que haga falta por mantenerse arriba: ''Es una evidencia que si estás en la cuarta posición, la defiendes, pero no sabemos si terminaremos ahí. Se puede conseguir, sí, pero como objetivo, está muy lejos, aunque pelearemos por ello, porque queremos demostrarnos a nosotros mismos que esta posición es fruto de la continuidad en nuestro buen juego''.

En cuanto al hecho de que tanto Mikel San José, como Mikel Rico estén entre los pichichis de la Liga, Valverde ha considerado que es una buena noticia, aunque tampoco hay que darle demasiado bombo: ''Está bien, porque nosotros no tenemos jugadores destacados en cuanto a número de goles. El más destacado es Aduriz y no ha jugado mucho estos meses. Quizás sea por eso que destacan ellos, pero no me preocupa, tengo otras cosas en que centrarme''.

Por último, el técnico rojiblanco se ha mostrado animado de cara al derbi contra la Real Sociedad, partido con el que los bilbaínos iniciarán el nuevo año: ''Estamos en cuarta y en quinta posición. Ellos son un equipo de Champions que lo hizo muy bien en la temporada anterior y seguro que será un partido de esos que a todos nos gusta ver''.