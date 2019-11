Todo comenzó un miércoles 13 de septiembre del año 2000 en Atenas, casi en mitad de la euforia producida tras la conquista de la primera Liga para Galicia, el Real Club Deportivo iba a disputar el que sería su primer partido en la máxima competición europea, la UEFA Champions League. El Panathinaikos se convirtió en el primer rival del Dépor en esta nueva aventura europea. Fue el inicio de un sueño, un sueño que superó a la realidad.

En aquel miércoles de septiembre el Deportivo cosecharía un empate ante el equipo griego, en su estreno en Liga de Campeones, lo cierto es que no fue un partido fácil, todo parecía indicar que los locales se llevarían la victoria con el gol de Warzycha en el minuto 29, pero un tanto milagroso de Naybet al borde del descuento, hizo posible que el equipo de Irureta salvara los trastos in extremis.

Debut en Riazor

Tal vez nadie se creía por entonces que la aventura que iniciaba aquel equipo modesto de A Coruña, cuna del único español en ganar un Balón de Oro y de otros grandes jugadores como Pahiño, Amancio o Buyo, iba en serio. Aquel 19 de septiembre el Depor se estrenaba en casa ante un Hamburgo que había quedado tercero en el campeonato alemán y que además venía de empatar contra la Juventus, el partido transcurrió con total normalidad hasta el minuto 44, en aquel instante Fran anotó el primer gol del Real Club Deportivo en Riazor, pero como se suele decir, la alegría dura poco en la casa del pobre y en el 53´ Barbarez empató el partido para los alemanes. Tras el cambio de Víctor Sánchez por Scaloni, el partido tomó otro ritmo y como en las grandes ocasiones, en el minuto 90, el argentino anotó en gol que comportaría la primera victoria de los gallegos en la Liga de Campeones.

7 de noviembre de 2001: la conquista del Parque de los Príncipes

Fue la primera gran victoria del Deportivo en Europa, los herculinos afrontaban un partido que se antojaba muy complicado, ningún equipo español había conseguido ganar en la capital francesa. 20.45 horas, da comienzo el partido, los gallegos salieron decididos en la primera parte, pensando que un empate no sería mal resultado pero un gol de Algerino en el minuto 37 dio al traste con los planes del técnico vasco. Todo mejoró en la segunda mitad el gol del empate en el 63´ conseguido por Naybet otorgó más confianza a los gallegos que pensaban que el milagro era todavía posible, y lo fue, el Turu Flores marcó en una jugada individual excepcional, ya con ventaja en el marcador, Makaay envió de nuevo el balón al fondo de la red. La primera victoria de un equipo español en Paris era ya una realidad.

Foto: www.static.guim.co.uk

7 de marzo de 2001: la primera remontada épica

Riazor se engalanaba para recibir al Paris Saint Germain, era la segunda fase de grupos y el deportivismo confiaba plenamente en la victoria sobre los franceses, aunque no se imaginaba que éstos se lo pusieran tan difícil. Los coruñeses dominaron tanto el balón como el juego con claridad durante toda la primera mitad sin embargo el PSG se imponía en el marcador por dos goles a cero. Ya en la segunda parte los franceses parecían haber finiquitado el partido con el gol de Leroy en el minuto 54, a partir de aquí se gestó una de las remontadas más impresionantes de la historia del Fútbol, dos minutos más tarde Pandiani marcaría el primero de sus tres goles aquella noche y en el 59´, Tristán, anotó el segundo de los locales. El empate se veía como posible pero hubo que esperar hasta el 76´, para que el argentino marcara el tanto del empate, el partido parecía terminado, sin embargo, los milagros son una constante en el Deportivo y como no podía ser de otra manera, Walter “el rifle” Pandiani hizo en el minuto 83, el gol de la victoria.

17 de octubre de 2001: Old Traford, el teatro de las “Realidades”

Es una de las catedrales del fútbol por antonomasia, un campo que el Deportivo no había visitado nunca, sin embargo los gallegos no se acomplejaron ante la magnitud del rival, un equipo que contaba por aquel entonces con grandes jugadores como Giggs o Beckham. Los coruñeses iniciaron el partido con mal pie, otro viejo conocido, Van Nistelrooy, había hecho el primer tanto para los Diablos Rojos a los siete minutos del pitido inicial, a pesar de esto, ambos equipos finalizaron la primera mitad con el partido abierto, Sergio y Tristán marcaron en el 37´y 38´ para los de La Coruña y Van Nistelrooy empató para los de Manchester en el minuto 40. En el segundo tiempo, el Manchester no podía permitir dar una mala imagen ante su público, sin embargo, era el día de suerte para los deportivistas, que supieron aprovechar un error de Brown para que Tristán anotara el gol de la victoria. Tras el tercer gol blanquiazul el equipo inglés buscó el empate infructíferamente, el árbitro pitó el final del partido. El Deportivo había conquistado Old Trafford.

18 de septiembre de 2002: una actuación magistral

Aquella temporada 02/03 en Liga de Campeones contenía un dardo envenenado para los de Irureta en su aventura europea: El Bayern de Múnich, ningún equipo español había logrado ganar en tierras bávaras y como de costumbre aquel EuroDepor estaba dispuesto a ser el pionero en hacerlo. El equipo gallego no podía haber comenzado mejor el partido, en el minuto 12, un pase excepcional del “Flaco” dejó a Roy Makaay solo frente a Oliver Kahn y el artillero deportivista, claro está, no dejó escapar la oportunidad y adelantó a los coruñeses. Pero el espectáculo no había hecho más que comenzar, al filo del descanso llegaba el segundo para el Deportivo, de nuevo el holandés, había batido al todopoderoso equipo alemán.

En la segunda mitad, el Bayern salió con todo, asediaron la portería blanquiazul y dos goles de Salihamidzic y Elber, volvieron a meter al equipo bávaro en el partido. Quedaban menos de 30 minutos y los de Irureta necesitaban tan solo un gol más para lograr aquel hito histórico, en una jugada de ensueño, Valerón, de nuevo como de costumbre vio un pase imposible y dirigió el esférico a Makaay, que volvió a ponerse cara a cara con el cancerbero alemán… el resultado ya lo conocen. El Deportivo lo había conseguido, había conquistado el Olímpico de Múnich.

23 de marzo y 7 de abril de 2004: histórica ronda contra el Milan

En aquella temporada 03/04 que supuso el broche de oro a la aventura europea del Deportivo de la Coruña, un histórico del fútbol continental como el Milan, se cruzaba en el camino del equipo coruñés. Por aquel entonces los gallegos eran ya, un equipo prestigioso fuera de las fronteras de nuestro país y su rival, el vigente Campeón de Europa. El primer partido se diputó en San Siro, los blanquiazules eran conscientes de la dificultad del partido pero no se podían imaginar la bochornosa actuación que iban a desempeñar. Sin embargo el choque comenzó bien para el Depor, Pandiani remató un balón de cabeza que se estrellaría en el fondo de la red, pero los italianos no tardaron en reaccionar, al filo del descanso, Cafú aprovechó un error de Luque y centró el balón para que Kaká hiciera el primero de los locales. En la segunda mitad el Deportivo se entumeció y tan solo un minuto después de iniciarse el segundo tiempo, el ucraniano Shevchenko, lanzó un misil que se estrello en la portería de Molina, el Milan iba por delante. A partir de aquí los gallegos sufrieron la contundencia italiana, en el minuto 49 Kaká anotaba su segundo gol de la noche, el Milan asediaba el área deportivista y así una falta lanzada por Andrea Pirlo supuso el cuarto tanto que sentenció el partido y presumiblemente la eliminatoria.

Foto: www.daily-mail.com.uk

El partido de vuelta, se antojaba intrascendente, los italianos venían de golear al Dépor en San Siro y la afición deportivista, poco confiaba en un milagro. Pero con aquel EuroDepor todo era posible, Riazor presentaba un aspecto agradable (alrededor de 29.000 espectadores) a pesar de la circunstancias y los chicos de Irureta parecían no creer en el milagro. Al iniciarse el partido el Deportivo salió con todo y cuando llevaban apenas cinco minutos de juego, Pandiani atrapa el balón, regatea a Maldini y !gol! Los coruñeses se adelantaban a los italianos, éstos, tras el gol, exhibieron todo su potencial, sin embargo la defensa blanquiazul era solida como una roca. El partido se revolucionó, el balón corría de área en área, pero era la noche del Dépor y en el 35 de la primera mitad llegó el segundo de manos de Valerón, el Milan no daba crédito y el espectáculo no había hecho más que comenzar, al filo del descanso, un error en la defensa milanista, propicio el tercero de los gallegos a cargo de Luque. Si el Deportivo conseguía mantener el resultado, tendría vía libre a semifinales.

Ya en la segunda parte, el Milan, parecía destrozado, como si estuviese fuera del partido, a partir de este momento, los blanquiazules manejaron el partido a su antojo con Valerón a la cabeza. La conformidad no era compatible con los gallegos, el eterno capitán, Fran, no quería perderse aquella fiesta y fue el encargado de hacer el cuarto de los locales El árbitro pita el final, Riazor se derrumba, el Dépor se había clasificado para semifinales de la máxima competición continental.

21 de abril y 4 de mayo de 2004: a las puertas de la gloria

El partido de Ida ante en Oporto en tierras lusas, resultó ser uno de esos choques típicos en la fases finales de cualquier competición, ambos equipos disputaron un encuentro aburrido, sin apenas ocasiones, tanto es así, aquella noche parecía que O Dragao, estuviera asistiendo a un partido de rugby más que a uno propio del deporte rey. La acción más destacada, se produjo en el minuto 84, una peligrosa contra del oporto dejó a Deco en el suelo por una dura entrada de Jorge Andrade, cuando el jugador del Oporto se encontraba tirado sobre el césped, el deportivista Andrade le dio una amistosa patada, ante esto y de manera errónea, el árbitro Markus Merk, le sacó la tarjeta roja. El jugador blanquiazul se perdería el partido de vuelta. La eliminatoria estaba abierta y Deportivo tenía una oportunidad de oro para cerrarla en su casa y ante su público.

El segundo partido de la eliminatoria, hizo que Riazor registrase un lleno absoluto, congregando a aficionados de ambos equipos, más de 4000 llegaron desde Oporto. En aquella noche tenía el Deportivo una oportunidad de oro para consolidarse definitivamente en Europa, el partido comenzó mal para unos coruñeses, que tardaron mucho tiempo en meterse en el partido, alrededor del minuto 30, llegaría la única oportunidad clara para el equipo coruñés en toda la primera parte, Valerón enganchó mal un balón que mandaría fuera de la portería. En general la segunda mitad, fue aburrida y monótona con un Dépor que ya había desaparecido, y llegó el minuto 60, César derriba a Deco en el interior del área y el árbitro pita un penalti, que Derlei convertiría en el único gol de la noche. Tras el gol visitante, Naybet es expulsado por doble amarilla, el sueño había terminado, un sueño que mientras duró, superó a la realidad.

Aquella noche la afición deportivista se reencontró con viejos fantasmas, parecía como si aquella sufridora hinchada estuviera abonada a las tragedias de última hora. Mientras tanto, A Coruña sigue esperando con paciencia, otra nueva oportunidad para revivir aquellas noches europeas.