Entrevista. Nacho Martínez: "Tenemos claro que si no ofrecemos un buen fútbol no vamos a ganar partidos"

Tras uno de los últimos entrenamientos de 2013, la primera plantilla del Rayo Vallecano celebraba a la comida de Navidad en el restaurante Cota. Nacho Martínez sacó unos minutos para la realización de esta entrevista. En una relajada y divertida charla en uno de los banquillos del Estadio de Vallecas, el futbolista habló de sus vivencias desde que empezó su carrera en el Adarve hasta que llegó a la élite con su actual club.

¿Cuál es el momento en el que decides jugar al futbol de manera profesional?

Empecé jugando en el Adarve y ahí empiezas a ver que aunque son categorías inferiores se lucha siempre por ganar a un nivel muy competitivo y sobre todo cuando di el paso y estuve tres años en el filial del Atlético de Madrid. Ahí ves que ya es algo que va hacia profesional. Luego por el paso por Tercera y Segunda B también se ve que aunque sigues jugando por ilusión empieza a ser como un trabajo y te empiezas a dedicar a ello.

¿Pero hay algún momento de iluminación en el que te das cuenta de que vas a llegar o es un proceso que avanza paulatinamente?

No lo ves claro hasta el día que debutas, ya que esa ilusión existe desde que eres niño, pero no lo ves hasta que te ves en el campo y dices “aquí estoy y tengo que aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo llegaste al Alcobendas? ¿Por cercanía o por algún entrenador o amigo?

Fui porque el representante que tenía en aquella época conocía a alguien allí. Entonces fui a pruebas, les gusté y se quedaron conmigo.

¿Cómo notas ese salto de llegar a Tercera?

Se nota cuando estás acostumbrado a jugar con gente de tu edad y al dar el salto a Tercera empiezas a jugar con gente que podría ser incluso tu padre. Tienes que madurar y coger los conceptos rápido porque si no te pasan por encima.

De Alcobendas fuiste a Osasuna B. ¿Impone vestir los colores de un equipo de Primera División?

Me sorprendió que debes de adaptarte lo más rápido posible a la categoría. También que el tener el primer equipo tan cerca te deja pensar que en cualquier momento pueden contar contigo y dar el salto.

Fichaste por el Getafe B después de tu paso por Osasuna. ¿Lo hiciste por volver a casa o por temas deportivos?

Lo de volver a casa influye, pero en ese momento me pareció una buena idea y me volví para acá.

Antes de fichar por el Rayo pasaste por tres filiales. ¿Cómo era la relación de los canteranos con el Primer Equipo? ¿Los jugadores veteranos servían de mucha ayuda?

Siempre que subes al primer equipo para entrenar te intentan ayudar. A los chavales que subimos de la cantera nos intentan acoplar lo antes posible y en cuanto a cercanía, en los tres, porque siempre intentan estar cerca tuya para ayudarte a dar ese salto.

Llegas al Rayo y te vamos a hacer una prueba ya que se dice que el debut en Liga es un día inolvidable para cualquier jugador. ¿Recuerdas que día fue y contra qué equipo?

El día exactamente no lo sé, pero sé que fue a finales de noviembre y fue contra el Mallorca aquí y ganamos 2-0. Eso no se me va a olvidar nunca, pero el día exacto no lo sé. Mi madre sí lo sabe que me lo recordó hace poco, cuando hice un año que debuté.

¿Cómo fue el momento en el que supiste que debutarías?

Debuté en Copa pero siempre se suele decir que hasta que no juegas en Liga no debutas. El momento fue cuando me dijo el míster que Casado estaba sancionado y que le había gustado como había jugado en Copa y que iba a apostar por mí el día del Mallorca y que tenía que hacer las cosas como sabía.

Poco a poco fuiste ganando fuerza en el carril zurdo, ¿cómo te sentías cuando veías que te ganabas un puesto?

Yo al principio no pensaba en ganarme un puesto porque era el último que llegaba. Había hecho un par de partidos buenos, pero sabía que debía seguir trabajando para conseguir un puesto. Me dí cuenta que esta era mi oportunidad y que me tenía que amarrar ahí y al cabo de cuatro o cinco partidos, en teoría me había ganado la titularidad.

¿Qué importancia tiene Paco Jémez en tu progresión dentro del Rayo Vallecano?

Él es quien más responsabilidad tiene de que yo haya debutado. Sí es verdad que todo el mundo está atento y que seguramente le llegaran buenos informes sobre mí, pero el que tenía la última palabra y el que decidía si me iba a poner era él. Le tengo mucho que agradecer porque depositó su confianza en mí.

Se decía que había rivalidad entre Casado y tú la temporada pasada, pero Jémez siempre decía que no era así, que Casado te había ayudado mucho en tu adaptación. ¿Es así?

Desde el primer día que subí a entrenar solo había un lateral izquierdo y desde el primer día siempre me intentaba ayudar y enseñar esos conceptos que el míster me quería enseñar desde el primer día. Luego se convirtió en una rivalidad entre él y yo, pero siempre fue sana y nos vino bien a los dos para ser mejores.

¿Esa relación es la misma que tienes actualmente con Mojica?

Yo creo que eso es bueno. Lógicamente quieres jugar de titular y el máximo número de partidos posibles, es lógico, pero siempre hay que ayudarse unos a otros porque nos viene bien, porque en el fondo es competitividad y vamos a ser mejores tanto él como yo. Lo mismo pasa con los que llegan de la cantera, jueguen de lateral, de central o de delantero, hay que ayudarles a que lo den todo porque en cualquier momento puede llegar la oportunidad también.

Otro de los momentos importantes de tu carrera es tu primer gol contra el Levante. Ahora que ves ese momento lejos en el tiempo, ¿cómo lo recuerdas?

Lo siento como algo muy especial, porque después de que te den la oportunidad y hacer buenos partidos es algo que termina llegando. Lo recuerdo como un día muy especial.

Hablemos del vestuario. ¿Qué diferencia de ambiente hay entre un vestuario en el que salían las cosas bien y un vestuario que se encuentra en una situación complicada?

El ambiente ha sido bueno en los dos años, lo único es que si ganas más partidos y estás en una situación más cómoda no tienes tanta angustia ni tanta presión por ganar. Creo que los dos vestuarios son buenos y no hay ningún problema porque todos son unas grandes personas.

Para los que estabais el año pasado, ¿es difícil asimilar que de un año para otro cambien tanto las cosas?

De la otra forma estás más tranquilo porque estás en una buena zona, pero cuando estás aquí abajo hay que volver con más ganas de trabajar porque hay que salir de ahí y estar en la zona tranquila.

¿Hasta que punto las comparaciones con el equipo del año pasado afectan al vestuario?

Por una parte sí, porque las comparaciones siempre están ahí, pero creo que por mucho que las cosas hayan cambiado da igual, porque son equipos prácticamente distintos y no puede salir igual.

¿El estilo de este Rayo es innegociable vistos los resultados?

Tenemos claro que si no ofrecemos un buen fútbol, no vamos a ganar partidos. Está demostrado que los partidos en los que hemos estado más trabados y no hemos conseguido jugar bien no hemos ganado.

Paco Jémez dijo un día que si había que fichar a alguien en invierno, debería ser a un nuevo entrenador. ¿Estás de acuerdo con él o crees que vendrían bien los refuerzos?

Eso ya no depende de nosotros, es el director deportivo el que decide. Yo no creo que haya problema, quizás algún refuerzo no nos vendría mal pero como no es decisión nuestra no nos podemos meter.

Eres parte de esta defensa que es tá encajando bastantes goles. ¿Cómo justificas esa cantidad de goles en contra?

Estamos encajando muchos goles y ha habido sanciones y lesiones, pero somos conscientes de que debemos mejorar tanto en defensa como en ataque. Estamos seguros de que va a cambiar y va a ir hacia delante.

¿Hasta qué punto las bajas han afectado al sistema defensivo?

Al final las lesiones y sanciones te condicionan un poco, pero ahora en teoría estamos todos bien y eso también va a ser bueno para la competitividad.

Eres joven y con progresión, por lo que te quedan muchos años de fútbol. ¿Te ves aspirando a algo más que al Rayo Vallecano en un futuro y jugar por objetivos mayores?

Eso lo dirá el tiempo, pero siempre hay que quedarse con ir un poco más allá superando tus metas día a día trabajando para ir a más. Estoy muy agusto aquí, pero siempre se sueña con ir a más y que todo parezca poco.

¿Algún equipo concreto?

Siempre se mira de reojo la liga inglesa, que desde aquí se ve muy bien. Todos los equipos son muy competitivos allí y la liga se ve que cada vez es mejor.

Aunque falta mucho para eso, ¿te ves ligado al fútbol cuando acabe tu carrera futbolística?

Lo veo lejos, pero el tiempo pasa muy rápido. Ahora me estoy sacando los cursos de entrenador y es algo que me gusta desde pequeño y por qué no seguir ligado a ello.

Por último, ¿tienes alguna anécdota que recordar en el Rayo?

Hemos tenido varias porque siempre nos confunde a Arbilla y a mí y siempre digo que creo que soy bastante más guapete que él y él dice que cree que es más feo. La broma viene porque siempre que nos piden autógrafos o fotos siempre nos confunden.

Preguntas de los lectores de Rayo VAVEL en twitter

@mitabvk92: ¿Cómo te sientes al dar el salto desde 2ªB a Primera División?

Pues que hay que pasar a un fútbol más rápido porque las categorías existen para algo y de 2ªB a Primera tienes que pensar mucho antes y es adaptarse a la categoría.

@Sir_Francy ¿Como es tener de entrenador a Paco Jémez? ¿Uno de los mejores de la Liga BBVA?

Tenerlo es estar todo el partido en tensión. No te puedes relajar porque a la mínima que lo hagas ahí está él para reactivarte rápido y me parece muy buen entrenador por como plantea el juego y por como trata al vestuario. Quiere tener todo controlado y creo que lo consigue aunque no nos esté yendo tan bien.

@Albertorayista: ¿Os véis capaces de revertir la situación actual?

Estoy seguro de que va a ser así porque el equipo cada vez lo hace mejor, solo nos hace falta ese cambio de suerte.

Test personal a Nacho Martínez (@Nacho_Mar)

Mejor virtud

No tengo muchas (risas). Toque de balón quizás.

Peor defecto

Soy impaciente

El peor temor

No tengo temores. Por decir algo, seguir perdiendo muchos partidos.

Un ídolo

Roberto Carlos

¿Qué valores son más importantes?

El respeto y la sinceridad

Una comida

Spagetti boloñesa

Bebida

Fanta naranja o agua

Un libro

Hace tanto que no leo (risas) ¿el periódico no vale?

Una película

El diario de Noa

Una canción

Cualquiera de Estopa

Un deporte

Fútbol, siempre

Un estadio

Estadio de Vallecas

Un hobby

Jugar al padel

Un jugador para recordar

Hay muchos, Zidane por ejemplo

Un jugador para olvidar

No me gusta pensar en los jugadores para mal

Una ciudad para vivir

Madrid

Una ciudad para visitar

Nueva York

Un sueño

Poder jugar algún día la Champions