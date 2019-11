Alerta roja en San Sebastián

Tarde o temprano tenía que llegar el día. Cuando un equipo modesto como la Real consigue empezar a despuntar entre los grandes de Europa, los rumores sobre posibles salidas de jugadores empiezan a sucederse. La perspectiva de jugar en un equipo con posibilidades reales de alcanzar algún título siempre seduce a los jugadores. Por lo que no es de extrañar que equipos como PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, AS Roma, Chelsea, Juventus, FC Barcelona o Real Madrid se interesen por los servicios de los jugadores de la Real Sociedad. A día de hoy hay cuatro nombres que destacan por encima del resto en la plantilla de la Real Sociedad:

Antoine Griezmann: el extremo francés encadena una segunda temporada a un altísimo nivel, y con tan sólo 22 años es un jugador con una gran proyección. Su descaro, su verticalidad y su olfato goleador han provocado que más de un equipo europeo se interese por hacerse con sus servicios. La cláusula del francés asciende hasta los 30 millones de euros. Una cantidad que equipos como PSG, Juventus o Manchester United podrían pagar sin mucho reparo. De estos tres candidatos el favorito para llevarse el gato al agua sería el equipo francés. Griezmann nunca ha ocultado que le gustaría jugar con un equipo francés y el equipo parisino no vería mal completar una plantilla galáctica con el fichaje de una de las promesas del fútbol francés.

"Jugadores como Hugo Sánchez, Ronaldo, Beckham o Zidane han hecho que me guste el Madrid”

Carlos Vela: siempre cuestionado en su país por rechazar en repetidas ocasiones acudir con su selección, pero ello no evita que los grandes e fijen en él. Después del acuerdo al que llegaron Arsenal y Real Sociedad la pasada temporada, parece que el mexicano ya piensa en despedirse de San Sebastián con rumbo a un nuevo equipo, y es que ofertas no le faltan: Borussia Dortmund, AS Roma, Everton, Southampton… Así como el interés que equipos como el Atlético de Madrid pueden mostrar en caso de que el mexicano confirme sus intenciones de abandonar el club txri urdin.

De hecho el extremo mexicano no ha ocultado nunca su gusto por jugar en alguno de los grandes de la Liga española, siendo el Real Madrid el equipo por el que más predilección siente, aunque reconoce que una oferta del FC Barcelona tampoco le desagradaría: “Tengo a Cesc, que es un gran amigo, en el Barça y eso equilibra todo un poco más pero me tira el Madrid. Yo soy blanco. Jugadores como Hugo Sánchez, Ronaldo, Beckham o Zidane han hecho que me guste el Madrid”. Las declaraciones del extremo el pasado mes de octubre en Radio Marca, no dejaron a nadie indiferente. Su cláusula,de 30 millones de euros, podría ser asumida por la gran mayoría de sus pretendientes.

Rubén Pardo: la pieza más cotizada y protegida de la Real Sociedad. En el club saben que buena parte del futuro de la Real pasa por mantener a Rubén Pardo el máximo tiempo posible en plantilla. La calidad del joven centrocampista de Rincón de Soto no ha pasado

desapercibida para nadie, partido a partido mejora y ha solventado sus carencias físicas de principio de temporada gracias al plan específico que Jagoba Arrasate preparó para él.

Hay pocos jugadores capaces de dirigir con solvencia un equipo, y Rubén Pardo va camino de convertirse en uno de esos jugadores por los que medio mundo se pelea, a fin de tenerlos en su equipo. A sus 21 años es el objeto de deseo de los grandes equipos europeos: Real Madrid, Chelsea, Liverpool o Manchester United son algunos de los equipos que se interesan por hacerse con los servicios del jugador de Rincón de Soto. Su cláusula es de 30 millones de euros, pero con una excepción, ya que hay un determinado equipo que debería abonar el doble de la cláusula si quisiese hacerse con los servicios de Rubén, ese equipo es el Athletic de Bilbao. El equipo dirigido por Josu Urrutia debería abonar 60 millones de euros.

Iñigo Martínez: pese a que esta temporada el joven central no está teniendo un año tan prolífica y regular como la anterior, eso no ha evitado que equipos de talla mundial como

Real Madrid o FC Barcelona se hayan interesado por la situación del central txuri urdin. De hecho según varios medios de comunicación Florentino Pérez ya se habría puesto en contacto con la directiva de la Real Sociedad para comunicar al club su intención de fichar al defensa. Su cláusula asciende a 30 millones de euros, y visto el modus operandi con el caso de Illarramendi, no cabe otra que pensar que Iñigo terminará vestido de blanco. Sin embargo la urgente necesidad que tiene el FC Barcelona de fichar un central que refuerce su faceta defensiva podría interponerse en los planes del magnate madridista.

En caso de que estos cuatro jugadores dejasen el club realista, la Real Sociedad se enfrentaría a un grave problema, ya que no es fácil juntar a jugadores de tanta calidad en un corto plazo de tiempo, salvo que seas uno de los peces gordos. Sin embargo la Real Sociedad podría verse con más de 100 millones de euros para confeccionar una nueva plantilla. Claro está que el club no permitiría que todas sus estrellas saliesen a la vez, pero no es descartable que estos cuatro jugadores vayan abandonando el club de manera sucesiva en un corto plazo de tiempo.

