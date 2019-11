SD Noja 2013: el progresivo regreso a la cruda realidad

Pese a todos los problemas de diversa índole por los que está atravesando el conjunto nojeño, no sería justo tachar este 2013 de malo. La razón principal es que, por primera vez en la historia, la SD Noja logró mantenerse en la categoría de bronce del balompié nacional, después de dos intentos fallidos en años anteriores. Y de que manera. Los costeros se salvaron a falta de cuatro jornadas para el final, e incluso a mitad del campeonato llegaron a soñar con unos hipotéticos playoffs de ascenso, expectativas que se vieron abandonadas tras el ligero bajón de la segunda vuelta. No obstante, el equipo consiguió finalizar la temporada en la novena posición, un verdadero hito para uno de los clubes más modestos de la categoría y perteneciente a la localidad más pequeña (Noja, Cantabria, 2.700 habitantes).

Tras esa campaña para el recuerdo, procedía un próspero verano en el que la cúpula costera se dedicase única y exclusivamente a buscar refuerzos para asentarse de una vez por todas en Segunda División B. Pero nada más lejos de la realidad. Pudimos comprobar que no es oro todo lo que reluce, y que los dichosos problemas económicos -el mayor cáncer del fútbol de bronce- no habían hecho una excepción con la SD Noja. Por fortuna, consiguieron evitar el descenso administrativo -que no hubiese sido nada justo viendo la gran temporada realizada-, y sin casi tiempo ni dinero para confeccionar la plantilla, arrancaron otra ilusionante temporada. Tras un comienzo bastante bueno, el equipo comenzó a caer en picado, hasta acabar el año como colista de grupo y a ocho puntos de la salvación.

Primer trimestre: época para la ilusión

Tras una primera vuelta memorable, en la que el equipo acabó séptimo con 28 puntos (a uno de la Copa del Rey y a tan solo siete del playoffs de ascenso), en los aledaños de La Caseta nada más que se respiraba alegría y optimismo de cara a la segunda mitad del campeonato liguero. Los entonces dirigidos por Ángel Viadero comenzaron el año, llevando el galardón de equipo revelación del grupo, con un empate a un tanto ante el filial del Real Zaragoza. No obstante, el dicho de que alegría en casa del pobre dura poco se cumplió a rajatabla, desbaratando la ilusión nojeña. En las siguientes seis jornadas, el equipo tan solo cosechó un punto de dieciocho posibles (empate en La Caseta ante el Deportivo Alavés, campeón de grupo), devolviendo a la afición cántabra a la cruda realidad.

Los costeros llegaron a soñar con la promoción de ascenso

Sin embargo, aunque habían descendido posiciones considerablemente, no llegaron a pasar serios apuros en la zona baja. En las seis fechas posteriores, el vagón costero volvió a subir exponencialmente en su particular montaña rusa, sumando cuatro victorias, un empates y tan solo un derrota. Esto suponía un resquicio de esperanza para un Noja que veía como sus esperanzas de playoffs volvían a tomar algo de fuerza. Tener ese objetivo -la permanencia estaba virtualmente atada-, por remoto que fuese, suponía un plus de motivación para los de Viadero, que si no llega a ser por ello la competitividad en sus encuentros hubiese sido mínima.

La SD Noja en su primer partido del año, ante el Real Zaragoza B en La Caseta (Foto: Sane - eldiariomontanes.es)

Con el SD Noja 0-0 Peña Sport se llegaba al final de estos primeros tres meses de un 2013 que había empezado de manera notable para una SD Noja que veía en este tramo final de competición una oportunidad para continuar agrandando su historia.

Segundo trimestre: cuando se hizo historia

El cuadro cántabro afrontaba las últimas siete jornadas del campeonato liguero inmerso en la lucha por los puestos que dan acceso a disputar la Copa del Rey la próxima temporada y con la vista puesta en los lejanos playoffs de ascenso. Eran realistas, sabían que tenían que cuajar un inmaculado tramo final de liga para alcanzar la cuarta posición, por lo que tampoco se obsesionaron con ello. La vuelta a la realidad llegó en las cuatro jornadas siguientes, en las que solo pudieron sumar cuatro nuevos puntos y en las que dijeron adiós al sueño de la promoción de ascenso. En la parte positiva, habían conseguido atar matemáticamente la salvación en Segunda B.

Quedaban tres jornadas y un objetivo: colarse entre los siete primeros y tener así el privilegio de disputar la competición del KO nacional por excelencia la próxima campaña. Sin embargo, se despidieron de la nueva meta tras sendas derrotas en derbis cántabros (2-1 ante la Gimnástica y 0-2 frente al Racing de Santander B), ante equipos a los que les vinieron como agua de mayo estos tres puntos en su lucha por al permanencia, pese a que finalmente los torrelaveguenses descendieran administrativamente en verano y los santanderino hiciesen lo propio por el golaveraje. Los costeros no pudieron despedirse de esta histórica temporada puntuando, y perdieron 5-2 ante el Real Zaragoza B, lo que supuso la clasificación de los maños para el playout por la permanencia.

El Noja desperdició sus opciones de Copa en los últimos 3 partidos

Terminaba así una histórica temporada regular para la SD Noja. Habían conseguido por primera vez la permanencia en Segunda División B, y encima de una manera holgada. Además, alcanzaron la tercera ronda en la Copa del Rey (2012), lo que se traduce como su mejor participación en el torneo. Ahora tenían un verano por delante para trabajar duro de cara a una nueva e ilusionante campaña.

Tercer trimestre: del cielo al infierno

preocupación y a las interminables horas en los despachos en busca de soluciones a los problemas económicos. En tiempos de crisis para nuestro fútbol, y en espacial para los modestos, la SD Noja también sufrió -y continúa sufriendo- contratiempos financieros que a punto estuvieron de costarle varios disgustos. Los impagos casi les condenan, junto al CD Guijuelo y la Gimnástica de Torrelavega, al descenso administrativo a Tercera División. Por fortuna para ellos, consiguieron arreglarlo a última hora y se quedaron, junto a los chacineros, en Segunda División B; suerte que no corrió la Gimnástica. En el tercer trimestre de este convulso 2013, los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva del conjunto nojeño también experimentaron emociones fuertes, pero por desgracias esta vez fueron del extremo negativo. Del éxtasis provocado por la espectacular temporada realizada y la ilusión de planificar la siguiente, se pasó a laEn tiempos de crisis para nuestro fútbol, y en espacial para los modestos, la SD Noja también sufrió -y continúasufriendo- contratiempos financieros que a punto estuvieron de costarle varios disgustos. Los impagos casi les condenan, junto al CD Guijuelo y la Gimnástica de Torrelavega, al. Por fortuna para ellos, consiguieron arreglarlo a última hora y; suerte que no corrió la Gimnástica.

Consiguieron salvarse a última hora del descenso administrativo

Después de este infierno económico del que salieron aparentemente airosos, tocaba confeccionar, en poco más de 15 días y tras la espantada de muchos jugadores durante el conflicto, una plantilla competitiva para afrontar la ya no tan ilusionante nueva edición de la Segunda División B. En los días posteriores llegaron muchos jugadores a la disciplina costera, como los exoviedistas Owona y Xavi Moré, el internacional ecuatoguineano Kily o el ex del Guadalajara Gerard Badía, que la campaña pasada la había disputado en Segunda División. Además, también hubo cambio de técnico. El argentino y exjugador del Racing de Santander Claudio Arzeno fue el encargado de sustituir a Viadero y de dirigir la nave costera en el comienzo de esta incierta y nueva andadura.

El comienzo de campaña de la SD Noja no fue ni mucho menos catastrófico, es más, fueron números de equipo de la mitad alta de la clasificación, y todo parecía indicar que Arzeno podía hacer olvidar los estratosféricos números logrados por Viadero la pasada campaña. Comenzó la liga venciendo 2-1 en La Caseta al filial sportinguista, y en que cinco siguientes jornadas sumó cinco empates consecutivos, sumando así un total de ocho puntos y colocándose más o menos en una cómoda posición para afrontar con optimismo los últimos tres meses del año.

Cuarto trimestre: debacle nojeña y vuelta a la realidad

Si algo caracteriza a este tramo final de 2013 es la caída en picado, tanto deportiva como institucionalmente, de la SD Noja. Corría el mes de octubre, y después del buen arranque liguero mencionado anteriormente, los cántabros cosecharon la primera derrota de la temporada (0-1 contra el Ourense). No obstante, supieron reponerse de ese tropiezo y una semana más tarde infringieron una contundente goleada a domicilio al Coruxo (1-5), volviendo a colocarse en una privilegiada posición. La siguiente semana, la décima jornada del campeonato liguero, fue un punto de inflexión en el devenir deportivo del conjunto nojeño. El equipo -que visitaba Luanco-, se fue de Miramar con un nuevo punto, que le alejaba un poco más del descenso. La directiva del club no consideró que Arzeno estaba cumpliendo los pronósticos, y dos días después lo destituyó . Habían echado a un técnico que tan solo había perdido en una ocasión en la presente temporada, y que de momento estaba superando el objetivo de mantenerse en la categoría.

Con el despido de Arzeno comenzó la debacle deportiva

Claudio Arzeno no se cortó ni un pelo en soltar todo tipo de pestes acerca de la cúpula del conjunto costero, a la que acusó -a parte de no cobrar el finiquito- de imponerle el alinear a algunos jugadores de manera permanente -partido tras partido-, muchas veces en contra de su voluntad. Marco Anotnio Díaz, que hasta entonces dirigía al juvenil División de Honor del Sporting de Gijón, fue quien tomó el relevo de Arzeno. Sin embargo, las cosas no salieron como la directiva esperaba, y la fortuna no se alió ni con ellos, ni con Marco, ni por consiguiente con la SD Noja en general. En los nueve partidos de Marco en el banquillo costero, el equipo tan solo ha sumado un punto (1-1 en San Lázaro), lo que le deja en la última posición con 13 puntos, a ocho de la permanencia. Alguno de los factores que ha podido influir en esta nefasta racha son la limitada plantilla y los renacientes problemas económicos. no se cortó ni un pelo en soltar todo tipo de pestes acerca de la cúpula del conjunto costero, a la que acusó -a parte de- de-partido tras partido-, muchas veces en contra de su voluntad., que hasta entonces dirigía al juvenil División de Honor del Sporting de Gijón, fue quien. Sin embargo, las cosas no salieron como la directiva esperaba, y la fortuna no se alió ni con ellos, ni con Marco, ni por consiguiente con la SD Noja en general. En los nueve partidosde Marco en el banquillo costero, el equipo tan solo ha sumado un punto (1-1 en San Lázaro), lo que le deja en la. Alguno de los factores que ha podido influir en esta nefasta racha son la limitada plantilla y los renacientes problemas económicos.

Y es que en las últimas fechas las convocatorias de la SD Noja no superan los 13-14 futbolistas, y en muchas de ellas hay que recurrir al juvenil para completarlas. Además, los jugadores acumulan entre tres y cuatro mensualidades adeudadas, aunque hay que destacar su profesionalidad al no abandonar ninguno ante la precaria situación.

El Noja finaliza el año último clasificado, con una plantilla muy corta y que no cobra desde hace cuatro meses. La situación es crítica, pero esperemos que en 2014 cesen las desgracias que asolan al club y que se pueda empezar a abonar los salarios pendientes a los jugadores y cuerpo técnico. En lo deportivo, remontadas más imprevisibles se han visto, y en un grupo tan igualado como lo es el grupo primero este año, todo puede pasar. Nadie daba un duro por el conjunto de Viadero hace un año y medio, y acabó siendo una de las gratas revelaciones de la categoría. ¿Por qué iba a ser menos el actual Noja? En estas fechas hay que creer más que nunca en los ‘milagros’, y en Noja están más que convencidos de que los problemas económicos se solucionarán a la mayor brevedad posible y el equipo logrará salir a flote. La SD Noja cierra esta auténtica montaña rusa de año -que por otra parte ha traído momentos históricos-, y brinda ya por un 2014 teñido de verdiblanco y prosperidad financiera y deportiva.

Once del año 2013

Foto: Ander Garrido - VAVEL.com

Mejor jugador 2013

Riki - El polivalente atacante santanderino ha sido, otro año más, la pieza más importante para el funcionamiento de la SD Noja. Riki, que puede actuar tanto de interior izquierdo como de delantero centro, fue fundamental la temporada pasada en la contribución de la plantilla para que el equipo alcanzase esa novena posición. Con sus nueve dianas y cuatro asistencias otorgó muchos puntos al Noja, equipo al que llegó en 2011 procedente del Lemona. Esta temporada, su participación no ha sido la de campañas anteriores, y eso el equipo lo ha notado. Sin embargo, con las dos dianas realizadas en lo que llevamos de curso -y sus siempre habilidosas jugadas de ataque- también ha contribuido en los escasos puntos cosechados por su equipo, como ocurrió con su gol en la primera jornada ante el Sporting B (2-1). Las posibilidades de salvación del cuadro costero pasan, en gran parte y dejando los problemas institucionales y económicos a un lado, por la inspiración de Riki.