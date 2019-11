Béticos 2013: Nacho, A.Martínez y Dídac

El lateral izquierdo, un puesto que al igual que el lateral diestro, ha acabado el año con la división en la posición.

Tres han sido los jugadores que han disfrutado esta posición, siendo Nacho el titular a priori y Alex Martínez, a principio de año, y Dídac Vilà, en la presente campaña, sus oponentes.

Primer semestre

Comenzó como acabó el pasado año. La gran temporada realizada por Nacho, hizo de esta posición un sitio indiscutible para él, destacando por la regularidad mostrada a lo largo de toda la campaña. La gran aportación defensiva y la enorme proyección ofensiva, además de su mejora en la faceta de asistente, despertaron en la afición el apoyo de todos. Con la regularidad mostrada, el malagueño asumió los galones de la capitanía, hecho que recompensaba el esfuerzo realizado por el jugador durante su estancia en el club de las trece barras.

El malagueño disputó un total de 30 encuentros, sumando los de la primera vuelta y contando los 5 disputados en copa, repartidos en un total de 2485 minutos. En la misma campaña, la irrupción del canterano Álex Martínez, joven promesa verdiblanca, aumentó la competencia. A pesar de las oportunidades brindadas al canterano, jugando partidos importantes, y los minutos disputados, el sevillano no disfrutó de minutos suficientes para conseguir la continuidad de Mel y no supo aprovechar la oportunidad. La destacada proyección ofensiva y el gran golpeo por el que tanto destacó en el filial, no se vieron reflejados en el terreno de juego por lo que Nacho, le ganó la posición en el tramo final de temporada.

El canterano disputó en el primer semestre de 2013, 5 encuentros incluyendo partidos ante el Sevilla, el Madrid o el Barcelona, entre otros, y completando la lista de los 13 encuentros disputados en total repartidos en 1090 minutos.

Jugador (Liga y Copa) Partidos Minutos Goles Asistencias T.Amarillas T.Rojas Nacho 30 2485 0 4 11 0 A.Martínez 13 1090 0 2 1 0

Salidas y entradas

Al igual que en todas las zonas del campo, el mercado estival provocó un cambio radical en el club y una renovación del equipo. Para continuar la fuga de cerebros, el canterano, que no disputaba los minutos suficientes, tuvo que buscar destino fuera para disfrutar de los minutos necesarios para crecer como jugador y volver al club de sus amores con más fuerza. Al igual que hizo Matilla, el lateral salió cedido a Murcia, club en el que se ha hecho con un puesto en el once titular y demuestra, jornada tras jornada, que representa uno de los máximos pilares de la 13/14 en el conjunto pimentonero.

La ausencia de jugadores en esa posición, y la participación del conjunto en tres competiciones, provocó que Vlada Stosic se pusiera manos a la obra para invertir en un fichaje ambicioso, pero adaptado a las condiciones del club, por lo que buscó un jugador de renombre. El elegido fue el catalán Dídac Vilà. El de Mataró, formado en las categorías inferiores del Espanyol, militaba en el A.C Milan, y la falta de continuidad, acompañada de su lesión de gravedad, le conllevó a buscar minutos fuera y el destino elegido fue el Real Betis. Dídac llegó cedido con una opción de compra de 2.000.000 de euros. Su prometedor futuro, y la participación en las categorías inferiores de la selección española, ilusionaron a la parroquia verdiblanca.

Segundo semestre

El comienzo del presente curso provocó ilusión en el conjunto bético y todos pensaban que se disputaría una sana y fuerte competencia por la titularidad del lateral izquierdo. La falta de continuidad de Dídac y las molestias arrastradas por su lesión, provocaron que Pepe Mel continuara otorgándole la confianza a Nacho. A pesar de ello, los años no pasan en vano. La regularidad mostrada por el lateral zurdo en campañas anteriores, se vio eclipsada por el pésimo rendimiento en la campaña actual en la que el malagueño, a pesar de contar con la titularidad, ha ofrecido un rendimiento paupérrimo, sufriendo constantemente en las tareas defensivas y aportando muy poco en la faceta ofensiva. La inestabilidad del ex de Getafe o Málaga entre otros, le brindó la titularidad a Dídac, con el claro objetivo de reivindicarse y hacerse con un puesto en el once de Mel. A pesar de las oportunidades brindadas, el ex rossoneri ha malgastado todas esas oportunidades, mostrándose insatisfecho con las actuaciones realizadas y con las molestias que todavía arrastra, después de estar 16 meses en el dique seco. El lateral, realizó unas polémicas declaraciones tras ser titular en el derbi, en las que admitió no sentirse agusto consigo mismo: “No estoy bien. No esperaba que el míster me diera la titularidad, ya que me cuesta hasta controlar el balón. Defensivamente no estoy mal, pero ofensivamente no aporto nada”.

Con la destitución de Pepe Mel y la llegada del nuevo técnico Juan Carlos Garrido, ha comenzado de nuevo la lucha por la titularidad, en la que de momento, toma la ventaja Nacho, aunque en el último encuentro liguero ante el Almería fue el catalán, el que disfrutó de la oportunidad.

El catalán ha disputado un total de 5 encuentros en la presente temporada, repartidos en 400 minutos.

El malagueño por su parte, ha disputado 14 encuentros, repartidos en 1186 minutos.