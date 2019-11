Celestes 2013: David Rodríguez

La marcha de Iago Aspas en verano podía considerarse como una buena oportunidad para el talaverano. Además llegaba Luis Enrique, técnico dispuesto a dar una oportunidad a cualquier futbolista de la plantilla. Eso sí, los fichajes de jugadores ofensivos como Rafinha, Nolito o Charles parecían subir el listón en exceso para un futbolista con una calidad contrastada en la categoría de plata pero bastante dudosa para la primera.

Pero tras las buenas sensaciones experimentadas en Gijón David llegaba a la pretemporada con toda la intención de ganarse un puesto en el equipo. El objetivo parecía complicado para el ariete, aunque la posibilidad de encontrar un hueco de cara a los minutos de refresco sí se podía considerar una meta alcanzable.

Y así comenzó la temporada, participando en 2 de los 3 primeros partidos aunque apenas jugase 15 minutos entre ambos. Ni contra Espanyol ni contra Granada David tuvo tiempo de ofrecer alguna pincelada, especialmente porque ninguno de los dos choques estaba de cara en el momento en que él entró y no pudo disfrutar de espacios para correr a la contra, tal y como le gusta.

Su siguiente participación es la que probablemente le ha dejado más marcado. Fue en Getafe, el día en que Lucho revolucionó el once y David jugó los 90 minutos disfrutando incluso de un par de oportunidades para anotar. Pero no lo consiguió, lo que sumado al desastroso partido del equipo hizo que el técnico no volviese a repetir el experimento, quedando el talaverano como uno de los principales damnificados. De hecho no ha vuelto a disfrutar de la titularidad y, lo que es todavía peor, únicamente ha disputado 20 minutos más repartidos entre la derrota en Balaídos ante el Levante y la espectacular goleada conseguida en La Rosaleda.

Ese fue el último encuentro en el que participó David Rodríguez. Desde entonces sus números resultan escalofriantes: el Celta ha disputado 9 encuentros y David no ha disfrutado de un solo minuto de juego, Copa del Rey incluida. Además, en 5 de los 6 últimos partidos del 2013 no ha sido convocado. Situación muy dura, que se ha agravado con el paso de los partidos debido al progresivo asentamiento de Santi Mina en el primer equipo, quien goza de una confianza ya total por parte de Luis Enrique.

En declaraciones suyas hace cosa de un mes comentaba que no se planteaba salir en el mercado de invierno. Pero la realidad manda y a estas alturas todo parece indicar que debería existir una plaga de lesiones en el equipo para que pudiese aportar algo en el terreno de juego. No existen dudas de que una cesión a algún club, posiblemente de la segunda división otra vez, sería una buena salida en este momento. Porque una venta, que resultaría ideal dado que finaliza contrato el próximo verano, no parece haberse contemplado en ningún momento.

Quizás, tras 3 años en el equipo, David ya haya alcanzado su techo. Sus 27 años de edad indican que le queda poco tiempo para intentar convertirse en un delantero importante más allá de la segunda división. Y conociendo sus características, es posible que no haya más remedio que reconocer que la primera categoría le queda un poco grande. Lástima porque parece un hombre querido en el vestuario pero en los últimos años el equipo ha subido su nivel y no es fácil hacerse un hueco y poder disponer de buenos minutos, tal y como él necesita. En enero se deberá replantear su situación, jugar en este Celta está muy caro y no parece que en 2014 sus opciones vayan a aumentar.

