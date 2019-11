Real Madrid 2013: Diego López

El lucense vio como el destino le deparaba embarcar nuevamente a su casa, su club, el de toda la vida. El guardameta de Lugo volvería al Real Madrid el 25 de Enero de 2013, una fractura de mano de Iker Casillas dos días antes en Mestalla en la vuelta de un partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, propiciaría el regreso a casa del gallego. El coste de la llegada fue de 3’5 Millones, y el Real Madrid acordaba rápidamente un acuerdo con el club sevillano para la llegada del lucense a Concha Espina.

Diego López volvería al Santiago Bernabéu y le arrebataría rápidamente la portería al que se encargó de substituir al de Móstoles, por aquel tiempo Antonio Adán.

Una baja le cambio la vida

Tuvo un debut magistral y absolutamente uno de los artífices que hicieron posible que el Real Madrid fuera a Barcelona a disputar las semifinales de Copa del Rey con opciones de la victoria. Un imperial Diego evitó que el Barcelona marcase más de un gol en el Santiago Bernabéu.

La estrella a Diego López se le apareció en una semana fatídica, tras cuajar grandes encuentros tanto en liga como en Copa, se erigió el héroe madridista en unas semana de partidos vitales (Barcelona - Barcelona - Manchester United - Celta) en los tres encuentros fue protagonista y lo paró todo, lo imparable y lo parable.

Diego había hecho olvidar al madridismo la importante baja de Iker Casillas a base de grandes actuaciones y paradas salvadoras.

“Voy a darlo todo y me voy a dejar la piel en cada minuto que esté en este equipo"

En esa semana, al término del partido en Old Trafford que terminó con victoria madridista, siendo el héroe de la noche en Inglaterra, el guardameta gallego no se contuvo y le dedicó unas palabras a Michel por aquel tiempo entrenador del Sevilla FC :“Así es el fútbol. El Sevilla no me dio esa oportunidad continuada, no tuve esa suerte... Aquí (en el Real Madrid) la gente me ha recibido con mucho cariño y eso siempre es muy importante para un futbolista”, sentenció sin rencor, al tiempo que prometía esfuerzo y dedicación para corresponder el cariño recibido en la capital de España: “Voy a darlo todo y me voy a dejar la piel en cada minuto que esté en este equipo. Noches como éstas son muy importantes para mí”, fueron las palabras del gallego en plena euforia viendo como había aportado trabajo para el pase de su equipo para los cuartos de final de la Copa de Europa.

Confianza del Bernabéu (foto: elgoldigital.com).

La vida le había cambiado al gallego que en esta segunda oportunidad sí fue el protagonista. El público cada vez le tenía más aprecio y Diego con la confianza del de Setúbal llegó a disputarlo todo hasta el final de la temporada, incluso con un Iker Casillas ya recuperado del todo de su fractura.

En cuestión a eso, José Mourinho era preguntado una y otra vez en las ruedas de prensa por el tema Casillas - Diego López que era la comidilla de todos los días en todos los medios. Mou entornó a ese tema de actualidad en la casa madridista se refería siempre con respuestas parecidas: “A mí me gusta más Diego López como portero que Iker Casillas. Es simple. No es ninguna decisión personal. Me gusta un portero que juega bien con los pies, que domina el espacio aéreo y que es un fenómeno entre los palos".

Foto: eurosportyahoo.es

Además de esas declaraciones el portugués continúo el discurso: "La culpa es mía porque no viniera antes Diego López. Lo pedí, no me lo trajeron y yo no fui lo suficientemente persuasivo para que viniera. En ese sentido no hay ningún problema con el club", finalizó.

Diego López ajeno a todo el mal estar que había entorno ese tema siguió haciendo lo que mejor sabe: ser portero de fútbol, y acabó la temporada siendo uno de los jugadores más determinantes del año en el equipo madridista, con actuaciones para el recuerdo.

Verano sin sobresaltos

Con el tema Mourinho en el aire, acabó la temporada para el equipo madridista, y la pregunta era si Diego López acompañaría al portugués a la puerta de salida del

Santiago Bernabéu en el mercado de fichajes. No fue así.

El lucense se quedaría con los merengues pese a recibir multiples ofertas jugosas, por ejemplo la del As Monaco de Claudio Ranieri, Ac Milan, o una nueva aventura en el Chelsea junto Mourinho.

El gallego fue tentado pero tuvo claro desde el primer momento en seguir en el equipo madridista, y el verano sin llegar a ser convocado con la selección española para jugar la Copa Confederaciones, pasó sin pena ni gloria.

Tras un verano entre vacaciones y preparación física, el muro gallego se reincorporó a los entrenamientos con el nuevo Madrid a bordo de Carlo Ancelotti. El de Reggiolo desde el primer momento se pronunció acerca de quién sería el guardameta que defendería la portería. No se mojó, y el culebrón Iker - Diego, volvería a ser tema del momento y a su vez, el más comentado.

Las aguas volverían a su cauce con las rotaciones

Carlo tenía la difícil papeleta de dar continuidad a lo iniciado por Mourinho, a por el contrario volver a confiar en Iker Casillas que venía de jugar una Copa Confederaciones con la selección y que tenía más ganas que nunca de volver a ser el que era para el Real Madrid. La pretemporada estaba en el horizonte y Carlo debería elegir.

En ese periodo de prueba, Carletto apostó por ambas cosas y le dio la titularidad continuada a Diego López en liga, por otra parte Iker Casillas disputaría los partidos de la Champions y de la Copa del Rey.

Los partidos transcurrirían normalmente, pero cierta parte del madridismo chocaría en opiniones. Unos a favor de Diego López defendiendo que tendría que jugarlo todo, y otros a favor de Iker Casillas que jugaría algunos partidos de manera fantástica y los seguidores del de Mostolés le pedían a Carlo que apostase por el portero que tanto ha dado en los últimos años a la entidad madridista.

El entrenador del Real Madrid seguía apostando por la dinámica de rotaciones y la división entre el madridismo siguió. Grandes actuaciones de Casillas en campos como El Nuevo Estadio de la Juventus, y pocos fallos de Diego López en la liga española. El italiano apostaría por terminar el año con Diego jugando la liga tal como había previsto al acabar la pretemporada.

Un año de cambios el de Diego López en el que ha visto como su fortuna ha cambiado y ha recuperado la esencia que tenía de gran portero en Villarreal con buenas actuaciones y siendo para parte del madridismo el que debería ser el portero titular sin discusión.