CF Fuenlabrada 2013: el año de la consolidación

El año 2013 daba a su inicio tras un 2012 lleno de alegrías y sorpresas en el que se consiguió el ansiado ascenso a la Segunda B tras un espectacular año ganando la Tercera madrileña. Una temporada que era tan ilusionante como complicada, en la que se había conformado un equipo para mantenerse con holgura en la división y en la que eso mismo, les hacía tener mucho que perder y poco que ganar viendo lo que ofrecía la plantilla.

Un CF Fuenlabrada que, de la mano de Contra en su inicio de campaña y con Salmerón al frente tras la huida del rumano a su tierra natal después, no decepcionaría sino que más bien sorprendería a propios y extraños, acabando el 2012 en una cuarta plaza más que merecida, habiendo sido derrotado tan solo en dos ocasiones tras los 18 partidos disputados hasta la fecha.

Y lo dicho, tras un espectacular 2012 cerrado a la perfección con una goleada en el Fernando Torres ante el Coruxo, arrancaba un 2013 que también iba a dar que hablar, tanto por sus aspectos positivos como por los negativos, ambos proporcionados a partes iguales. Ahora, cogemos la máquina del tiempo para dar una vuelta a lo que ha sucedido a lo largo de estos 365 intensos días de fútbol azulón.

La difícil papeleta de seguir la estela del 2012

Algo había de cierto si uno decía que lo del 2012 era difícil de repetir. Un ascenso, un equipo que terminaba en playoffs en la Segunda B, un equipo que jugaba bien y ganaba, un equipo difícil de batir. Esto fue algo que lastró en cierta manera a un equipo que quería seguir en su buena línea de resultados pero que cayó en las famosas malas rachas en las que hasta un equipo imbatible puede caer.

Se inició el año con derrota, en Miramar ante el Marino de Luanco (1-0), tras muchísimos partidos sin conocerla. Con pie izquierdo se comenzaba el año, pero eso solo era el principio de una alargada y paupérrima segunda vuelta en la que se perdieron muchas de las opciones con las que terminó el año 2012 el equipo. De enero a principios de abril, tan solo tres victorias pudieron ofrecer los jugadores azulones, ante Avilés, Sanse y CD Marino, cosechando a su vez 4 derrotas y un sinfín de empates.

Una malísima dinámica de las manos de Salmerón que hacía caer al equipo, por primera vez en mucho tiempo, de los puestos de playoffs en detrimento de un Caudal que llegaba desde atrás pisando muy fuerte. Una racha de 7 partidos sin conocer la victoria, de dos meses sin obtenerla, que consiguió romperse al fin con la visita de un Guijuelo que ofreció demasiadas facilidades para perder (3-1). Tras ello, se intentó seguir luchando por los puestos de ascenso, pero todo lo que ganaban en casa, lo perdían a domicilio. Y de esta manera, el sueño de los playoffs se quedó, lamentablemente, a 6 puntos de un Caudal que si había tenido la gasolina suficiente para el final de temporada.

Así acababa una frustrada campaña 2012-2013, en la que se sembró las dudas en el equipo, en el proyecto y, sobre todo, en un entrenador, José María Salmerón, que pareció no haber comprendido lo que la gente quería, tanto dentro como fuera del vestuario, y que no supo coger el legado de Cosmin Contra de la mejor de las maneras. Por todo esto, se decidió que el almeriense no continuara y que fuera otras personas, director deportivo incluido, las que comandaran la nave en el año de la consolidación del Fuenlabrada en la Segunda División B.



Salmerón salió del club por la puerta de atrás, muy discutido por la afición | Foto: Álex Ricoller-VAVEL.

Reestructuración y a consolidarse en Segunda B

La temporada 2013/2014 se presentó con muchas caras nuevas y las bajas de algunos de los pilares del equipo azulón en el curso anterior. Razvan, Marcos Mauro, Rubén Ramos y Diego, entre otros, fueron las ausencias más destacadas con vistas a la nueva competición liguera. Edu Payá, Paco Aguza, Carlitos, Wilfried, Alcañiz o Carlos López son las novedades que más presencia han tenido, algunos incluso siendo titulares indiscutibles. Cala y Biendi no corrieron la misma suerte, aunque han disputado minutos. Luis Fernández no logró hacerse con un hueco y tuvo que salir cedido.

La llegada de Visnjic al banquillo fuenlabreño y el cambio de piezas sembró las dudas sobre las posibilidades de la plantilla. Desde el primer momento se fijó como objetivo alcanzar la permanencia, el resto era secundario. Además, el plantel quedó sin finalizar, con el técnico serbio comentando que la idea era contar con tres delanteros, que acabaron siendo únicamente dos.

La nueva liga dio comienzo y al Fuenlabrada le costó unos partidos arrancar, algo normal para un equipo prácticamente nuevo. Tres empates consecutivos y muchos problemas para crear ocasiones de gol provocaron cierto nerviosismo en los corazones de los aficionados. El eterno Pachón como único punta, a falta de la llegada del transfer de Carlos López, “El Ruso”. Sin embargo, una gran racha de cinco victorias convirtió esos tres puntos iniciales en ocho encuentros de imbatibilidad. Cambiaron las tornas y el conjunto azulón se colocó líder de la categoría, aunque desde el club seguían predicando con el objetivo de la permanencia. Solidez defensiva, garra e incluso acierto goleador caracterizaron esta serie de partidos.

Algo de cierto hay en eso de que cuanto más alto llegues, más dura será la caída. El ascenso al liderato trajo la derrota más dolorosa de la temporada, una manita del Sestao en tierras vascas. Dos jornadas después, una nueva derrota ante el Real Madrid C en los últimos minutos. La ruptura de la racha, conllevó una serie de cambios en el once. Josué y Fran Dorado, habituales en los primeros partidos, dejaron de serlo. Edu Payá ganó terreno y Molino, a raíz de una mejoría física, empezó a coger minutos.

Tras las dos derrotas, el Fuenlabrada encadenó cuatro partidos sin perder y sin recibir goles, con la visita del líder y el duro desplazamiento a Toledo de por medio, que volvieron a dar un empujón de moral al equipo de Josip Visnjic. La llegada del Sariñena, colista del Grupo 2 de la Segunda B, supuso la rotura de la imbatibilidad de Basilio y David Borrás, aunque Jesús Sánchez logró rescatar un punto en el último minuto, de penalti. El Fernando Torres seguía siendo un fortín del que nadie había conseguido llevarse los tres puntos como visitante, pero la sensación que dejó el partido ante un rival a priori inferior no fue buena.

Volvían los problemas para crear ocasiones de gol, faltaba chispa. El desplazamiento a Lezama, contra el Bilbao Athletic, dejó una nueva derrota para los fuenlabreños, la tercera. En el último encuentro de 2013 en el Fernando Torres llegó la derrota, ante el Real Unión, que sacó al equipo azulón de puestos de playoffs. Con el viaje a Amorebieta y la victoria por 0-2, el Fuenlabrada cerró un año que deja buen sabor de boca en términos generales. Un equipo sólido, ordenado, difícil de batir y con calidad arriba, aunque a veces falte chispa, que está compitiendo en cotas más altas de las que se suponía a principio de curso. No parece que vaya a haber problemas para cumplir con el objetivo, la salvación.

Mejor jugador del año 2013: Basilio

Al rey, lo que es del rey. El año de Basilio defendiendo la meta fuenlabreña ha sido, cuanto menos, primordioso, espectacular, vertiginoso e imbatible. Un portero de garantías que ha permitido que el Fuenlabrada alcance los éxitosos tiempos que ahora circulan por la entidad del Fernando Torres. Hasta en 12 partidos a lo largo de este año ha acabado el arquero madrileño con su portería a cero. Y es que la portería a cero es clave en el Fuenlabrada.

Tirando de memoria, si nos paramos a recordar algunos partidos suyos con la zamarra fuenlabreña no podemos hacer más que seguir sorprendiéndonos con que este portero no esté en una categoría superior. Encuentros como el que realizó ante el Getafe B la campaña pasada, o esta misma temporada en Butarque y en Lasesarre, y así un largo número de ellos que han hecho que, para VAVEL, este sea el mejor jugador del CF Fuenlabrada en el año 2013. ¡A seguir así!

CF Fuenlabrada: once ideal año 2013

Basilio : el arquero fuenlabreño, como mejor jugador del club en el presente año, sin lugar a dudas debe de andar por aquí. Unos reflejos felinos, un espectacular juego de pies y un correcto juego aéreo son varias de las características que le distinguen. Todo un seguro atrás.

Rubén Anuarbe : este veterano lateral llegó hace un par de año a la entidad fuenlabreña con la idea de seguir aportando seguridad a la zaga fuenlabreña y lo ha conseguido, y con creces. Correcto en sus subidas y férreo en el marcaje de su par, un elemento clave para la defensa tanto de Salmerón en su día como de Visnjic ahora.

Marcos Mauro : el central nacido en Claypole (Argentina) fue la gran sensación de la zaga fuenlabreña en la 2012-2013. Tremendamente seguro en el juego aéreo, bueno al cruce y con un buen juego de piernas, algo que le hizo firmar por el Villarreal CF, del que ha sido cedido al SD Huesca, donde ahora juega.

Raúl Aguilar : el toledano es el jefe absoluto de la defensa del CF Fuenlabrada. Su veteranía, su capacidad de mando y su experiencia en la categoría -con más de 200 partidos en Segunda B- le hacen portar esa jerarquía en el equipo. Todo un seguro de vida para Basilio por el centro de su línea defensiva que no podía faltar en este once.

Razvan : este lateral rumano fue una de las revelaciones de la temporada pasada. Empezó a jugar en enero, ya que su transfer no llegó a tiempo en verano y no pudo ser inscrito. Con su llegada, se hizo con el absoluto dominio del lateral izquierdo, un carril que con su no renovación aun cojea. Una zurda impoluta que se echa de menos este año en el Fernando Torres.

Guti : el mariscal del centro del campo del conjunto azulón. Eminentemente en la temporada anterior, era el que repartía el juego y el que cortaba todas las intentonas del equipo rival. Aunque ahora con la llegada de su compañero de fatigas, Wilfried, ha bajado su relevancia, sin lugar a dudas sigue siendo una pieza clave en el esquema de Visnjic.

Wilfried : puro músculo y potencia francesa en la medular del Fuenlabrada. Su llegada en verano sorprendió y mucho, así como su juego, un fútbol que poco a poco está enamorando a la parroquia fuenlabreña con su pundonor, entrega y esfuerzo que muestra partido tras partido. Tiene pinta de que durará poco en el Fernando Torres si sigue a este ritmo su crecimiento.

Rubén Ramos : el mago del Fuenlabrada de la pasada campaña. El que ponía el fútbol, los goles, las asistencias... Terminó la temporada con 13 tantos que pudieron ser más, pero que pocos no fueron. En verano, se produjo su salida del club de una manera tan polémica como desconocida rumbo a Rumanía. Allí no fructiferó la oportunidad y volvió a España para jugar en el Puerta Bonita, ya que las puertas del Fernando Torres ya las tenía cerradas. Calidad a raudales.

Carlitos : el jugador referencia del equipo de Visnjic en este final del 2013. Sus galopadas en velocidad, sus amagos, recortes y regates, le han hecho merecedor de quitarle la banda derecha hasta al mismísimo Antonio López en este once, que tanto como él se había merecido ocupar. La chispa del Fuenlabrada en la actualidad y la gran esperanza de la afición para obtener los ansiados playoffs.

Diego Sánchez : este espigado delantero murciano dejó huella en los aficionados azulones la campaña pasada. Doce goles consiguió pero no destacó por ello sin embargo, sino por sus continuas peleas con las defensas, sus desmarques en profundidad con los que abría huecos a los talentosos Rubén Ramos, Molino, Pachón... La verdadera referencia arriba en este 2013 en el Fuenlabrada, que ahora juega en Segunda con la Ponferradina.