Espanyol B 2013: la pescadilla que se muerde la cola

El año 2013 ha deparado al Espanyol B alegrías y tristezas, luces y sombras. Se podría considerar un año de transición, es verdad, pero sería una transición muy pesada. La llegada de Collet a la presidencia significó la renovación del fútbol base. Como viene siendo habitual en el fútbol los cambios traen consigo victorias y momentos de fertilidad futbolística pero cuando esa modificación pasa a ser lo usual comienzan a venir los malos momentos. Es por este motivo que el Espanyol B acaba de la peor forma posible este año.

Estos 365 en clave blanquiazul se pueden dividir en cuatro fases:

Fracaso

El fútbol base espanyolista siempre ha sido un referente a nivel nacional y ha sido una de las mejores fábricas de centrales. Con la llegada de los nuevos responsables del fútbol base se reformó toda la estructuración de éste, desde los más pequeños hasta el Espanyol B. Se apostó por un equipo por formar pero con veteranos con experiencia en la categoría.

La temporada comenzó bien y el Espanyol B apuntaba alto. Los dos primeros meses de competición hacían prever una buena temporada. Un equipo recién ascendido a la Segunda División B, que además perdió en los playoff y compró la plaza libre, estaba cuajando un buen arranque. Tras la gran alegría del 3-0 contra el Yeclano llegaría la peor época de este nuevo Espanyol B. Esa sería la última victoria en el 2012, consegida a mediados de octubre, y con la llegada del nuevo año la situación seguiría empeorando. El día de Reyes, que era el primer partido del año, se saldó con una derrota por la mínima en el campo del Orihuela. Longhi no acertaba en la planteación del partido pero los jugadores tampoco reaccionaban y sus rivales les pasaban por encima con poco esfuerzo.

Reconducción

La destitución de Raúl Longhi como entrenador del Espanyol B se anunció en el mismo momento en que se negó. Catorce jornadas tuvieron que pasar para que el Espanyol B volviera a ganar. A los mandos del equipo ya no estaba el argentino, sino Manolo Márquez, un técnico con experiencia en la categoría y escogido a conciencia por los responsables. Con el catalán se volvió a ganar. Fue en casa del Binissalem por un contundente 1-4. Con este resultado quedaba claro que el equipo era capaz de ganar pero por una cosa u otra no lo hacía.

El “efecto Márquez” fue lo mejor que le pasó al Espanyol B. Las victorias volvieron a puñados y se ganó a equipos como Sant Andreu, Atlético Baleares o Reus. El último partido de la temporada, también contra el Orihuela, fue una fiesta que no pudo esconder las carencias de un proyecto increíble sobre el papel.

Con Márquez el equipo quedó en la octava posición con 55 puntos algo que no se podía ni imaginar tras la horrible racha de resultados. Estaba claro que algo debía cambiar de cara a la próxima temporada.

Reinvención

La primera temporada en la categoría, que tendría que haber sido de adaptación, acabó siendo una cura de humildad. Jordí Lardín, que llegó a finales de 2012 y se encontró con el equipo ya formada, reorganizó el equipo. Fue una reforma en toda regla: de los pies a la cabeza.

El objetivo principal de esta transformación era rejuvenecer el equipo para que los jugadores pudieran subir al primer equipo, que es la principal finalidad de un filial. Se fue más de medio equipo y se trajeron 7 fichajes a los que se unieron varios jugadores del juvenil. El resultado fue un equipo con una media de edad de 20,6 y sin experiencia en la categoría. Sin duda era un proyecto muy arriesgado con altas posibilidades de fracasar. Aun así, todos los jugadores contaban con mucha calidad en sus botas y un pasado futbolístico que les avalaba.

La temporada comenzó como se esperaba. Los dos primeros partidos fueron una toma de contacto con un empate a cero y una derrota por la mínima. El tercer partido de la temporada fue contra el Reus y significó la primera victoria de la temporada y el primer partido donde los periquitos conseguían marcar.

El primer tramo de la temporada se superó con suficiencia. Derrotas, empates y alguna victoria situaban al Espanyol B en la mitad de la tabla. Sin aspirar a más pero sin tener miedo por el descenso.

Crisis

Con la primera victoria en campo contrario llegarían dos victorias seguidas en casa. La mejor racha del Espanyol B. Los periquitos respiraban tranquilos con estos 9 puntos. La decepción no se haría esperar. Parece que el destino no quiera ver a los espanyolistas sin sufrir. Desde el triunfo contra el Sant Andeu no se ha vuelto a ganar y la victoria, si quiere llegar algún día, se verá en 2014.Ni en la visita a Ontinyent, a priori asequible, ni la Copa Federación ni los partidos en casa han podido reflotar el equipo.

El año no podía acabar peor. El último partido del año, que para más inri se jugaba en casa donde nunca se había perdido, se saldó con un dura derrota contra el Alcoyano por 0-4. Lo peor no fue el resultado ni el cúmulo de derrotas sino la imagen dada en dicho partido y en los anteriores. Sobre el césped se pudo ver un equipo sin alma destinado a lo más bajo de la clasificación. Después del choque Manolo Márquez arremetió contundentemente contra sus jugadores asegurando que no había sentido nunca tanta vergüenza como entrenador.

Los defectos del equipo han sido más visibles que las virtudes. Las carencias más destacadas han sido la poca efectividad de cara a puerta y las numerosas derrotas en campo contrario.

La situación es grave pero no terminal. Queda media temporada y hay margen para revertir la situación. Por el bien del equipo, del técnico pero sobre todo por el futuro del Espanyol se debe encontrar la tecla para hacer funcionar a un equipo con mucha calidad pero sin pegada arriba.

Once del año

Portero

Pau: el portero blanquiazul tenía la difícil tarea de sustituir a Germán Parreño, ahora en el primer equipo, en la portería. Pocos esperaba que el cancerbero se erigiera como uno de los mejores porteros del Grupo 3. Carácter, reflejos y aguante definen a este portero que pronto podría defender la elástica del primer equipo.

Defensas

Pere: un lateral como Dios manda. Sobrio en defensa y expeditivo en ataque. El catalán volvía a su casa y disfrutó de continuidad en el primer tramo de la temporada hasta que llegaron Aitor y Rober.

Duarte: el almeriense, pese a no ser lateral por naturaleza, ha sabido tapar la banda izquierda con eficiencia. Es el jugador más joven de la plantilla y el que más lejos ha llegado con la selección española. Es una de las perlas del filial blanquiazul.

Raíllo: llegó al equipo en verano y pronto se convirtió en un pilar para el esquema de Márquez. El alto central cordobés ha destacado por su seguridad y su buena salida del balón. Además, ha marcado dos goles.

Eric: es una de las revelaciones del equipo. Elogiado por la afición periquita y también por la rival. El marfileño ha ido ganándose los minutos a pulso y se ha hecho un fijo en el centro de la zaga. Aporta músculo al equipo aunque peca de inocencia.

Centrocampistas

Caballé: otro jugador que volvía a casa. Marc Caballé no ha jugado en exceso pero cuando lo ha hecho ha sido uno de los mejores. Con chute, fuerza y un líder. Siempre sale a arreglar los descosidos de los demás.

Jordán: es el organizador del equipo. Calidad no le falta pero sí algo más de carácter para asumir responsabilidades cuando hace falta. Perfecto a balón parado y un gran pasador.

Clerc: el técnico blanquiazul ha aprovechado la polivalencia de Clerc. Del lateral izquierda ha acabado siendo una de las bazas en ataque del Espanyol B. Siempre activo y dispuesto a tapar huecos en defensa.

Borja: es, sin duda, el jugador con más técnica del equipo. Su característica forma de correr añadida a su calidad le convierten en el primer jugador en el que fijarse. Regate, nervio y gol. Es uno de los máximos goleadores del Espanyol B.

Delanteros

Aday: el ariete canario tardó en entrar en la dinámica del equipo pero rápidamente comenzó a ser una baza importante. Sus goles han dado puntos vitales para el Espanyol B.

Mamadou: es el delantero que saca de apuros al equipo. Su olfato goleador siempre le mantiene por los aledaños del área rival y necesita muy poco para marcar.

Foto: Ander Garrido.

Mejor jugador del año

No es fácil destacar a un jugador cuando el año en sí no ha sido gran cosa. Sin embargo, Carlos Clerc es La força d'un sentiment – el lema del club – en persona. El joven lateral, reconvertido en extremo, ha pasado por todo el fútbol base blanquiazul hasta llegar al Espanyol B, donde es un habitual y una pieza clave. Con una buena capacidad para defender y prodigado al ataque, incluso ha marcado algún que otro gol, es uno de los mejores del equipo. Ha jugado varios partidos en Primera con el Espanyol pero todavía no está preparado para dar el salto, es este el único punto que se le achaca. Con todo esto, Carlos Clerc es el jugador del año 2013 del Espanyol B.