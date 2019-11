Real Murcia 2013: sin rumbo hacia el objetivo

Vamos a realizar un repaso de lo que ha significado este 2013 para el Real Murcia, un año en el que el club pimentonero pasó de estar descendido a Segunda 'B' y con un pie y miedo en la quiebra, a volver a estar en la Liga Adelante por el descenso del Guadalajara en los despachos. En el mercado estival se confeccionó un equipo pensando en la Segunda división 'A'. Hasta finales de julio no se confirmó oficialmente la presencia del club pimentonero en la Liga Adelante gracias a la asamblea de la Liga en la que votaron 18 equipos (once de Primera división y siete de Segunda) a favor y otros 18 en contra, pero con menor coeficiente .



Esta reciente temporada empezó yendo mejor de lo esperado, pero luego encadenaron ocho partidos sin ganar, y actualmente el Real Murcia ocupa una posición que es meramente simbólica, ya que tanto las zonas de ascenso como las de descenso están muy cerca. Por tanto vamos a escrutar cada mes de este año 2013 comentando los actos más simbólicos que le ocurrieron al equipo grana y los partidos disputados en cada mes. De este año que está a punto de finalizar cabe destacar que no se recordará la calma y las buenas sensaciones que transmitió el equipo al principio de temporada, sino que se recordará por ser un curso que ha sido una montaña rusa de emociones.

Enero y febrero: se va Siviero, llega Onésimo

El Real Murcia inició el nuevo año 2013 recomponiéndose de una mala racha de resultados, ya que el equipo de Gustavo Siviero estuvo sin ganar desde la jornada 14 (1-0, ante el Barça B) hasta el parón navideño, remontando a un Hércules que venía tocado. Pero esta victoria fue solo un espejismo. Solo dos jornadas después, en el partido ante el Córdoba en El Arcángel, los pupilos de "El pájaro" recibieron una humillante derrota por parte del equipo califa. El proyecto y las aspiraciones de entrar en el playoff recibieron una estocada definitiva con ese 5-0.

Murcia Hércules 2-1 Las Palmas Murcia 3-2 Córdoba Murcia 5-0 Murcia Sporting 1-1 Huesca Murcia 2-0 Murcia Recreativo de Huelva 1-2 Mirandés Murcia 0-1 Murcia Numancia 0-0

A pesar de haber perdido el tren del objetivo que se marcó al principio de la temporada, que no fue otro que clasificarse para playoff, y recibir un durísimo correctivo Jesús Samper, que decidió mantener al técnico argentino, la siguiente semana se empató ante el Sporting de Gijón haciendo un partido aceptable, pero en la siguiente jornada la SD Huesca superó ampliamente a un Real Murcia que cayó hasta la decimoseptima posición, situándose a solo 4 puntos del descenso.

Foto: Inma Martínez / VAVEL.com

Siviero fue cesado el martes 5 de febrero como entrenador del Real Murcia. El técnico argentino causó una grata impresión entre la afición pimentonera. El juego que desplegó el equipo durante las primeras jornadas del campeonato es el más vistoso visto en Nueva Condomina en los últimos años. La falta de compromiso y disciplina de alguno de los jugadores del primer equipo y la incapacidad de dirigir un vestuario que se le fue de las manos condenaron a Gustavo Siviero.

Onésimo no soluciona nada

El técnico vallisoletano fue el elegido por el Real Murcia para salvar una temporada que se había torcido y no pintaba nada bien. Los objetivos que la dirección deportiva y la presidencia marcaron al nuevo entrenador eran simples: "Tratar de reconducir la situación deportiva en la que actualmente se encuentra el equipo".

Onésimo renunció totalmente al juego vistoso que había intentado desarrollar su predecesor, pero los resultados seguían sin llegar y el equipo estaba cada vez más cerca de los temidos puestos de descenso a Segunda División B.

Marzo y Abril: irregularidad por bandera

El conjunto pimentonero jugó un total de nueve enfrentamientos ligueros en el período que va de marzo a abril, incluido este último mes. El Real Murcia destituyó a Gustavo Siviero en vista de los malos resultados, fruto, sobre todo, del poco compromiso existente entre la mayoría de la plantilla del curso pasado. Las piezas no encajaban y es por ello que en el seno de la entidad murcianista se tomó la decisión de apostar por un nuevo técnico, Onésimo Sánchez, que tampoco apuntaba a aportar una gran experiencia en el banquillo, pero que alardeaba de tener un carácter más fuerte para dirigir a un vestuario sin rumbo.

La contratación del técnico se llevó a cabo en febrero, y ya comandó al cuadro murciano desde el banquillo en los partidos contra Recreativo de Huelva (como local), Mirandés (visitante) y Numancia (local), saldados los tres con un resultado de 1-2, 0-1 y 0-0, respectivamente.

La irregularidad era la tónica habitual en el Real Murcia, cuando se atisbaba un mínimo rayo de luz, a la jornada siguiente todo era pesimismo y oscuridad. El primer partido de marzo lo jugaron contra el Xerez, un equipo que vivía una situación extradeportiva pésima, con serias posibilidades de desaparecer. El conjunto de la capital del Segura llegaba en decimosexta posición, y el partido se tradujo en dominio y goles del cuadro pimentonero, con un resultado de 3-1, con tantos que fueron de Kike García y de Saúl Berjón, que por aquel entonces no era titular y se reivindicaba con un doblete. Sin embargo, a la jornada siguiente en El Sardinero, el conjunto murcianista, decimoséptimo en la tabla, sucumbió ante un rival con los mismos objetivos como era el Racing de Santander. El resultado fue de 2-1, y el gol murciano lo anotó Javier Matilla.

Foto: Dani Mullor / VAVEL.com

La jornada siguiente traería una nueva derrota del conjunto grana, que no levantaba cabeza. Onésimo no encontraba la solución a los males murcianistas, y el Lugo se aprovechaba de la situación grana para ganarles por la mínima en el estadio Nueva Condomina, en un duelo con tintes de salvación. El partido siguiente deparaba un derbi levantino contra el Elche CF, un duelo de rivalidades históricas al que el equipo murciano llegaba en la decimoseptima plaza de la clasificación. No hace falta demasiada motivación para un encuentro como este, a pesar de las diferencias abismales de juego y resultados, los pimentoneros viajaban al Martínez Valero con esperanzas de realizar un gran partido y respirar, pero no fue así ya que el Murcia encadenó su tercera derrota consecutiva, esta vez por la mínima.

El Real Murcia recibía la jornada siguiente al Alcorcón en la Nueva Condomina, uno de los conjuntos más fuertes de la categoría y todo un histórico del fútbol español. El Real Murcia plantó cara a los alfareros, pero la suerte no era ni mucho menos aliada del conjunto que dirigía Onésimo, y tras adelantarse en el marcador merced a un tanto de Saúl Berjón, el resultado fue neutralizado con un tanto visitante. Javi Jiménez evitó una nueva derrota pimentonera empleándose a fondo bajo palos.

Foto: Inma Martínez / VAVEL.com

Sin embargo, y como se ha comentado anteriormente, un rayo de esperanza venía contrarrestado con un nuevo golpe; el Girona le endosaba un contundente 5-2 en Montilivi a un Real Murcia desalmado. Los goles visitantes fueron obra de Matilla y Cristian García ‘Ruso’. En la jornada siguiente lograba rescatar un punto ante uno de los equipos favoritos al ascenso a Primera División, el Villarreal CF, pero un nuevo empate a uno en el encuentro siguiente contra el FC Barcelona B hundía a los murcianos a la decimonovena posición de la tabla. El gol visitante lo anotaba Kike García de cabeza.

Le esperaba una dura travesía al Real Murcia rumbo a la permanencia, y el siguiente rival al que plantarle cara serían los vecinos almerienses, contra los que el club pimentonero salió concienciado de la necesidad de una victoria. Finalmente, el duelo finalizó con un triunfo por la mínima, con un gol de Kike García, héroe pimentonero, que anotaba su séptimo tanto de la temporada 2012/2013.

Mayo y Junio: el Real Murcia resucitó al sexto día

El Real Murcia comenzaba el mes de mayo en descenso a un punto del Mirandés que marcaba la permanencia a falta de seis jornadas. La visita a Valdebebas no mejoraba la situación del conjunto pimentonero tras perder por dos a cero. La siguiente semana visitaba Nueva Condomina el Sabadell, sin embargo tras adelantarse los visitantes con un gol con mucha fortuna, los de Onésimo no pudieron pasar del empate con el gol de Cristian García. En Guadalajara no mejoró la situación, una victoria sacaba al Real Murcia de un gran apuro y metía al Guadalajara en la lucha por evitar el descenso. Sin embargo perdió el equipo murciano por tres a uno.

En la jornada 40 visitaba Nueva Condomina la Ponferradina. El equipo de Claudio Barragán luchaba por meterse en el playoff de ascenso, pero los de Onésimo tenían la obligación de ganar. Pese a ello, de nuevo el Real Murcia sumó una derrota por cero a dos, por lo que estaba virtualmente descendido. Los aficionados esperaron a los jugadores tras el partido y protestaron por la situación de un equipo casi "muerto". En la penúltima jornada iba a llegar la confirmación del descenso pese a ganar por cero a dos en su visita al Rico Pérez, ya que el Mirandés también consiguió la victoria por uno a dos en Córdoba. Las peores pesadillas de los aficionados del Real Murcia se confirmaban con la vuelta a la división de bronce.

Foto: Inma Martínez / VAVEL.com

Sin embargo llegó el milagro y tras "morir" el domingo dos de junio, el Real Murcia tenía la posibilidad de resucitar tan solo seis días después. Durante las últimas semanas se hablaba del posible descenso del CD Guadalajara, pero no se confirmó hasta esta última semana de campeonato por lo que el cuarto por la cola podría conseguir la permanencia. Aunque el Real Murcia no dependía de sí mismo, necesitaba ganar a Las Palmas (que se jugaba su plaza de playoff) y a la vez que el Huesca no ganara en su visita al Recreativo de Huelva. También había un tercero, como era el Racing de Santander, pero su salvación era aún más difícil. En el minuto 54 de partido Javier Matilla marcaba un golazo de falta que salvaba al Real Murcia y dejaba sin opciones al Racing (que también iba ganando). Pero no estaba todo hecho, además de confirmar la victoria era necesario que el Recreativo de Huelva no perdiera frente al Huesca. Llegó el final del partido en Nueva Condomina pero aún hubo que esperar unos minutos para confirmar que el milagro se había realizado. Con el pitido final en Huelva, llegó la euforia al estadio del Real Murcia y la fiesta tan solo seis días después de haber llorado por la vuelta al infierno de la Segunda B. Sin embargo aún quedaba un largo verano en el que el equipo pimentonero seguía luchando por la permanencia.

Julio y Agosto: renovación total

Llegaba el mes de julio, y aún existía la incertidumbre de en qué categoría militaría esta temporada el Real Murcia, hasta que el día 3 la Liga de Futbol Profesional decidió descender a la Segunda División B al Deportivo Guadalajara, lo que invitaba al club grana a seguir perteneciendo esta temporada a la categoría de plata del fútbol español. El equipo se encontraba sin apenas jugadores y sin entrenador, por tanto la directiva comenzó a mover su plan alternativo que tenían previsto con la permanencia en Segunda División.

Se optó por el jovencísimo entrenador, ex del Villarreal, Julio Velázquez y se dio la baja a jugadores con contrato como Sutil, Catalá, Emilio Sánchez, Alberto Cifuentes, Jorge García y Nafti. A Toribio, Saúl y Mauro se les anuló el contrato para rehacer uno nuevo con reducción de sueldo. Se renovó al capitán José Luis Acciari, mientras que a Mario Marín y Cristian García no se les ofreció esa oferta y acabaron marchándose finalmente del club.

En agosto la directiva empezó a planear la pretemporada con apenas jugadores profesionales en sus filas y tuvo que llamar a los chavales del Imperial. Jugadores como Miguel Guirao, Javi Saura, Joselu, Omar, Mora, Juando, Mario Sanchéz, Leiam y el portero Simón contaron con abundantes minutos en los primeros partidos contra el Orihuela y Albacete. Conforme llegaron los nuevos fichajes de Tete, Truyols, Alcalá, Casto,e Iván Moreno, Velázquez fue conformando su once completado con los canteranos y disputó tres enfrentamientos en San Pedro del Pinatar ante Olimpic de Xátiva, y dos equipos de Primera División como son Almería y Elche.

Llegó el primer partido de Liga, sin tener la plantilla completamente cerrada, y comenzó con una derrota en casa contra el Recreativo de Huelva por dos a tres. Al cierre del mercado de fichajes el director deportivo, Chuti Molina, consiguió fichar a Albert Dorca, Wellington Silva, Dani Bautista, Sergio León y Malonga, los dos últimos a escasas horas de la finalización del mercado.

Septiembre y Octubre: comienzo esperanzador

El Real Murcia iniciaba una temporada con mucha ilusión porque iba a jugar en la categoría de la que había descendido, es decir, Segunda, pero tras una pretemporada llena de problemas, en donde los fichajes tardaron mucho en llegar, y en la que el nuevo entrenador, el joven Julio Velázquez, comenzó sin apenas efectivos. Es el inicio del Real Murcia "low cost".

Con una plantilla de jugadores sin nombre, pero con hambre, el equipo murcianista arrancó perdiendo en casa, pero dando la sensación de que el Real Murcia era un equipo con mayúsculas. Los errores que costaban partidos se iban corrigiendo, y con la solidez como base, y la estrategia como diferenciación, el equipo de Velázquez empezó a conseguir resultados y una buena clasificación que ni los más optimistas esperaban.

Resultados

Real Murcia SD Ponferradina 2-2 Deportivo Real Murcia 0-1 Real Murcia Alavés 2-1 Eibar Real Murcia 0-0 Real Murcia CD Numancia 2-1 Real Jaén Real Murcia 3-2 Real Murcia Girona 1-0 UD Las Palmas Real Murcia 0-0 Real Murcia Córdoba 2-2

Noviembre: un mes duro

A la entidad pimentonera le llegaba el penúltimo mes de este de 2013. Noviembre se presentaba con dificultades en el trascurso del grueso de esta primera vuelta de la Liga Adelante. Con tan solo dos partidos en Nueva Condomina, los jugadores de Julio Velázquez iban afrontar tres importantes salidas que debían solventar bien para mantener bien el nivel y el pulso por los puestos más altos de la clasificación. Sin embargo, llegó la decadencia del buen ritmo con el que se empezó la temporada, no consiguiendo la victoria en ninguno de estos cinco partidos.

Los granas cayeron al quinto puesto al encontrarse con la tercera derrota del curso en el primer partido de este mes, en la Nova Creu Alta. El Sabadell se impuso al Real Murcia en un partido desafortunado para los de la Región, ya que se encontraron con un gol en propia de Acciari y uno de Gato desde los once metros. Sin ocasión para reaccionar en casa, el Murcia visitaba la semana siguiente el campo del Lugo donde cosechó un empate a uno, en un partido en el cual se podían haber llevado los tres puntos gracias al gol de Saúl Berjón. Sin embargo, en la recta final del encuentro, un gol de Pita provocó el reparto de puntos.

Idéntico resultado se iba a producir en la vuelta a Nueva Condomina pocos días después. Ante el Sporting de Gijón, de nuevo los granas supieron ponerse por delante en el electrónico con un tempranero gol de Molinero. Sin embargo, en un error de la zaga llegó pocos minutos después el gol del empate de un Dejan Lekic que llegaba a la capital del Segura en un gran estado de forma. Con la mitad del mes cumplida, el Real Murcia solo había podido cosechar dos puntos de nueve posibles, lo que le hacía ir perdiendo fuelle en la lucha con sus perseguidores por los puestos privilegiados de Segunda División.

Tras ello, se le antojaba una nueva difícil salida para los de Velázquez. El estadio Santo Domingo de Alcorcón iba a ser la sede de un partido que acabó con nuevo reparto de puntos, pero que iba a tener como protagonista al colegiado Medié Jiménez, que dejó al conjunto alfarero con 8 jugadores y sin técnico, y al Murcia con 10.

El balance de este mes iba a tener la nota negativa definitiva cuando el Real Murcia cayó, en el final de noviembre y la entrada de diciembre, en su feudo ante el Hércules por 1-2 en un encuentro que tuvo sabor a derbi. Los pimentoneros se volvieron a encontrar con la derrota ante el mismo equipo que fue verdugo poco tiempo antes en la ronda preliminar de la Copa del Rey.

Diciembre: a un punto del playoff

Lo apretada que está la Liga Adelante ha permitido al Real Murcia situarse para finalizar el año 2013 a tan solo un punto del playoff, limitado por el Numancia, y a cuatro del descenso, que lo marca el Barcelona B, con 23 puntos. Los partidos que se han disputado este mes de diciembre han sido los siguientes:

El Real Murcia perdió por 1-2 en el derbi de rivalidades históricas frente al Hércules de Alicante, que abría el mes de diciembre en la Nueva Condomina. Diez minutos y dos llegadas del conjunto alicantino permitían perforar la meta defendida por Fernando, que debutaba como titular al frente de la portería grana. El tanto murcianista lo anotó Kike García.

Foto: Andrea Royo / VAVEL.com

Tras la derrota, los murcianos viajaban a Miranda de Ebro para enfrentarse al Mirandés al estadio de Anduva. Tete adelantaba a los pimentoneros en el electrónico, con su primer gol de la temporada como murcianista, pero Caneda se encargaba de neutralizar el tanto grana y poner el definitivo empate a uno en el choque liguero. Daba la sensación, como en otros partidos de noviembre, que el Real Murcia había perdido dos puntos más que haber ganado uno, aunque dada la dificultad que siempre atañe jugar en un estadio como Anduva, el punto fuera de casa era bueno para los intereses granas.

La jornada siguiente el Real Murcia esperaba al Barcelona B en Nueva Condomina. La afición aguardaba con ansias poder ver ganar de nuevo a su equipo, una victoria que se resistía desde la jornada 9, contra el Girona. El transcurso de la primera mitad, con un Murcia un tanto dormido, trajo consigo el gol visitante, obra de Dongou. Sin embargo, si algo no le falta al cuadro que dirige Julio Velázquez es coraje y garra, ambas cualidades espejo de su técnico, y fue así como en la segunda mitad, y gracias a un error defensivo de Bagnack, el conjunto grana se metió en el partido. Kike García aprovechó el error azulgrana para poner el empate a uno en el marcador. Instantes después, otro nuevo error del mismo jugador permitía a Malonga obrar la remontada murciana, y poner el 2-1 en el marcador. No se cerraría ahí el choque, ya que en una pena máxima provocada por Kike, Saúl Berjón anotó el tercero y definitivo tanto para su equipo. El Real Murcia le daba la vuelta al resultado en tan solo seis minutos.

El último partido del año para el cuadro que dirige Julio Velázquez se disputó en La Romareda, y se vio a un Real Murcia combativo, dominando al equipo zaragocista y llevando mayor peligro a la portería de Leo Franco que al revés. Sin embargo, ninguno de los dos equipos consiguió inaugurar el marcador, a pesar de tener Eddy Silvestre la victoria en sus botas en los últimos segundos de partido, cuando se quedó prácticamente solo ante el portero del conjunto maño pero su disparo se marchó muy desviado por encima de la meta local. Finalmente, reparto de puntos en un partido en el que, nuevamente, el club pimentonero mereció más.

Foto: Carla Cortés / VAVEL.com