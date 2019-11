17 de mayo: una noche especial

Finaliza este año 2013 en el que el Atlético de Madrid logró ganar la Copa del Rey al Real Madrid tras muchos años de maldición, y los jugadores y componentes del cuerpo técnico han decidido revivir en un vídeo una noche que fue especial. Cada uno cuenta cómo transcurrió aquella final y todos muestran la confianza que tenían desde el inicio para llegar a ser campeones y lograr la “felicidad extrema”.

Empieza hablando Diego Pablo Simeone. Todo se veía venir. “Las sensaciones siempre fueron positivas. Había une energía importante dentro del grupo, sabíamos que era nuestra oportunidad, que teníamos una gran posibilidad. El partido se fue dando como una película. Empezamos sufriendo pero nos pudimos recuperar de un golpe duro”, afirma el entrenador.

Gabi Fernández habla del primer palo: “No empezamos muy bien el partido con ese gol de Cristiano, pero creo que a partir de ahí el equipo se repuso”. Y Tiago lo confirma: “El gol vino de la nada pero la respuesta del equipo después del gol ha sido muy importante”. El sentir de todo el grupo lo representa Filipe Luis: “Cuando metió Cristiano, lo primero que me vino a la cabeza fueron los anteriores derbis que había jugado y pasó más o menos igual. Y lo único que pensé fue que “la historia no se escribe así””. El brasileño lo tenía claro.

Germán Burgos, segundo entrenador, dio las claves para seguir en el partido: “El equipo estaba sólido, en ningún momento dudó; al contrario, en ese momento se asentó más. Y después llegó el gol de Diego Costa, que es maravilloso”, dijo el ‘Mono’, un hombre importante al lado del entrenador.

Diego Godín narra la jugada del empate: “El gol de Diego es una muestra clara de lo que habíamos entrenado: estar bien defendidos y salir muy rápido con Diego y Arda, que jugaban por fuera. Falcao la aguantó y dio un pase espectacular a una carrera muy buena”. Y así vivió Diego Costa su tanto: “Empatamos con este gol y la verdad es que estoy muy contento por poder marcar después de una jugada muy buena que Falcao hizo”.

Pero no fue nada fácil seguir. Raúl García: “Sabemos que este club una de las cosas que tiene por bandera es esa lucha, sufrir en ciertos momento para luego conseguir luchando lo que queríamos, que era la victoria”. Y lo corrobora el portero. Thibaut Courtois: “Ellos han tenido buenas ocasiones que hemos luchado con cada sentimiento. Juanfran, en la línea, sacó un gol, y ahí vimos que podíamos ganar el partido”.

El propio lateral lo cuenta en primera persona: “Es una jugada inolvidable, de esas que te quedan marcadas para toda la vida. A mis hijos y nietos les contaré que también pudimos ganar la final porque yo salvé ese balón. Pero la realidad es que ganamos por el gran equipo que tenemos, porque todos dimos el 200% y por el campo”. Fue, sin duda, una de las acciones que marcó el resultado final.

Habla también un protagonista que destaca menos pero que fue pieza fundamental en el duelo por la gran preparación física de los futbolistas. Óscar ‘Profe’ Ortega: “A mí me gustó particularmente el final del segundo tiempo. Ahí empecé a darme cuenta de que el equipo estaba muy entero, con posibilidad de ganar el partido”. Y así se lo habían transmitido. Courtois: “El míster dijo que estábamos mejor físicamente y podíamos ganarles. Todo el mundo estaba muy emocionado y motivado para ganar”.

En el descanso previo a la prórroga, el ‘Mono’ se acercó a la piña que hacían los merengues y llamó la atención de todos por quedarse mirando fijamente. Así lo explica Germán Burgos: “Más que nada quería saber quién era el que hablaba y qué decía. Y quiénes estaban fuertes para seguir batallando. El que hablaba era Sergio Ramos, que estaba abajo, como escondido, y salieron a luchar pero no pudieron”, asevera.

Todos eran conscientes de sus posibilidades en el añadido. Simeone: “En el alargue fue el mejor pasaje del partido. Y en la previa al gol de Miranda ya se sentía. Se intuía que podíamos ganar el partido”. El gran momento que vivían físicamente y la mentalidad pudo con un rival que sufrió.

Tras ello llegó la remontada. Así lo cuenta el actor secundario, Koke: “Una contra que iniciamos. Iba Diego delante de mí, metió un balón Arda, Diego no la pudo coger y me llegó a mí. Controlo, pensé que estaba solo y cuando iba a chutar, llega Essien para mandarla a córner”. Le corta su técnico. Simeone: “Eso lo entrenamos mucho, el tiro fuerte al primer palo”. Pero prosigue el canterano, Jorge Resurreción: “El córner la verdad es que no fue uno de los mejores; al primer palo, pero me salió baja. La sacó Higuaín y estuve a punto de dejarla salir, pero vi el espacio, la controlé y la puse al espacio, al primer palo. Y apareció Miranda”. El futuro estaba escrito.

‘Cholo’ Simeone: “Y salió extraordinaria. Una pelota cortada muy buena que le pasa a Cristiano por la espalda, entra Miranda con el tiempo justo, que es lo más difícil en el fútbol, y golpea lo justo para cambiarle el destino, a la red”. El protagonista, Miranda, no sabe describirlo: “Yo creo que todos los goles son importantes pero este va a ser inolvidable. Seguro que de la manera que fue, en una final, es un gol importantísimo, un gol que nunca voy a olvidar”, comenta.

Y lo celebraron a lo grande. Koke: “Yo ni me lo creía. La verdad es que fue espectacular. Fue uno de mis mejores balones en el partido y justo apareció Miranda y la metió”. Simeone: “Más que la explosión, fue un pasaje de tranquilidad lo que me apareció en el cuerpo. Estaba seguro de que esa ocasión nos podía encaminar a algo muy lindo”. Y así fue, tal y como contó el argentino.

Pero con dificultades. Gabi: “A partir de ahí el Madrid se vino arriba porque sabía que el partido y la final se le iba, y fue la suerte del campeón. Tuvieron dos ocasiones muy claras en las que ‘Tibu’ fue el salvador y el equipo se dejó la vida por no encajar gol y nos llevamos esa final”. El capitán sabía que todavía tenían que sufrir.

El cancerbero, imprescindible en una ocasión clarísima. Courtois: “Justo dos minutos después de la segunda prórroga venía un balón por detrás de Juanfran que di María centró al segundo palo”. Y hubo un brasileño que no pudo cortar. Filipe Luis: “El balón me pasó por delante porque yo intenté cerrar a Khedira, y estaba Özil en el segundo palo y vi que estaba solo, y dije: “El gol””. Pero no estaba hecho. Koke: “Y aparece Özil, y aparece ‘Tibu’, enorme ahí, tapando toda la portería. Nos dio la victoria”. El propio belga lo cuenta. Courtois: “Vi que llegaba un jugador de ellos, que llegaba a rematar, y me tiré. Con la mano lo podía sacar. En ese momento sentí que nadie me iba a marcar más hoy y que íbamos a ganar el partido”.

Y no quedaba tiempo para más. Todo terminó y el Atlético de Madrid ya era campeón de la Copa del Rey. Diego Simeone: “En ese momento se apaga todo y aparece otra parte: los hinchas, los jugadores, gente que lleva tanto tiempo detrás de una ilusión. Y uno como entrenador se siente como “ya está”. Me pareció una sensación como diciendo: “Lo logramos””.

Para el capitán, un colchonero de toda la vida, esto significó. Gabi: “Fue un sueño hecho realidad. Después de tanto tiempo, ante el rival que era y con toda nuestra afición, creo que nos lo merecíamos y va a ser un momento inolvidable para todos”. Rápido fue a celebrarlo con la hinchada luciendo la bandera de la entidad.

Tres palabras fueron la base del triunfo para un turco que lo dio todo. Arda Turan: “Para ganar este partido había que darlo todo: sangre, sudor y corazón”. Y la misma cantidad para otro canterano. Mario Suárez: “Alegría, satisfacción y orgullo. Orgullo de mantener al Atlético donde se merece, que es en lo alto del fútbol español y europeo, y mucho orgullo de pertenecer a este equipo, que está logrando eso”.

Burgos: “Es una felicidad extrema. Nosotros teníamos hasta ese momento una historia negativa atrás que quedaba saldada doblemente”. El sentimiento era casi igual para todos. Juanfran: “En lo primero que piensas es en tu familia, en tus amigos, en tus aficionados, en toda la gente que fue al Bernabéu. Te acuerdas de tu familia: de mi papá, que no ha podido estar en esa final; de mi mujer, que vino con mi hijo a ver el partido vestido del Atlético de Madrid y que quiere que su papá gane la Copa”.

Para algunos, incomparable a otros momentos de la vida. Filipe Luis: “Te entra en el corazón. Son cosas que te quedan marcadas. Ver a mi hijo nacer fue lo más grande que me ha pasado, pero ganar en la final de Copa como ha sido no puedo compararlo”. Y otros solo piensan en repetir. Diego Costa: “Ha sido una sensación que ojalá pueda vivir aquí otros años con el club”.

Por último, cierra el autor de la victoria, un hombre que está contento desde aquel día por todo lo que logró. João Miranda: “No solo es felicidad mía, es dar la felicidad a toda la gente que fue al estadio del Madrid, que nos apoyó en el partido. Me siento muy feliz”, concluye el protagonista de la película, aquella que se proyectó el pasado 17 de mayo. Fue una noche especial.